ہمایوں سعید کی پی ایس ایل کی فاتح ملتان سلطانز کو مبارکباد

معروف اداکار ہمایوں سعید نے کہا ہے کہ ملتان سلطانز کی جیت میں کپتان محمد رضوان کا اہم کردار ہے۔ہمایوں سعید نے ملتان سلطانز کی تاریخی جیت پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری کیے گئے پیغام میں پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔اداکار نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ بڑی کامیابی اور ٹورنامنٹ جیتنے پر ملتان سلطانز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔انہوں نے لکھا کہ ملتان سلطانز نے پاکستان سپر لیگ کے چھٹے ایڈیشن کے پورے سیزن میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ہمایوں سعید نے لکھا کہ ملتان سلطانز کی فتح میں محمد رضوان کی زبردست کپتانی کا بھی ایک اہم کردار ہے۔اداکار نے مزید لکھا کہ گزشتہ میچز میں اچھی پرفارمنس دینے کے باوجود بھی پشاور زلمی کے لیے فائنل مشکل ثابت ہوا۔واضح رہے کہ پاکستان سپر لیگ کے چھٹے ایڈیشن کے فائنل میں ملتان سلطانز نے پشاور زلمی کو 47 رنز سے شکست دے کر ٹورنامنٹ اپنے نام کرلیا ہے۔

Congratulations @MultanSultans on the big victory and on winning the tournament. Played really well throughout & also excellent captaincy by @iMRizwanPak. Tough luck today @PeshawarZalmi despite good performance in the last few games! #PSLFinal