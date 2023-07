مذہبی ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ اسلاموفوبیا کو فروغ دیا جا رہا ہے: وزیراعظم

اسلام آباد: سویڈن کے بعد ڈنمارک میں بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کا ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا .جس کی وزیراعظم شہباز شریف نے شدید مذمت کی ہے۔وزیراعظم نے ڈنمارک میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے تازہ ترین واقعہ سے متعلق اپنی ٹوئٹ میں کہا کہ عراقی سفارتخانے کے سامنے قرآن مجید کی بے حرمتی سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے. پاکستان میں بھی اس واقعے کے حوالے سے انتہائی تشویش اور درد محسوس کررہے ہیں۔

The latest incident of desecration of the Holy Quran in front of an Iraqi Embassy in Denmark has left Muslims all over the world deeply anguished. We, in Pakistan, are in deep pain and distress. The recurring pattern of these abominable and Satanic incidents has a sinister…