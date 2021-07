پوری وادی کشمیر میں تبدیلی کی ہوائیں چل رہی ہیں: شبلی فراز

وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز کا کہنا ہے کہ پوری وادی کشمیر میں تبدیلی کی ہوائیں چل رہی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق پیپلز پارٹی نے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ گزشتہ دہائی میں کشمیری عوام کی خدمت کرنے کا موقع ختم کر دیا۔

شبلی فراز نے اپنے ٹوئٹر پیغام میں مزید کہا کہ کشمیری عوام پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ووٹ دے کر سمجھدارانہ فیصلہ کریں گے۔

Winds of change are blowing across Kashmir valley. @PTIofficial is going to carry the day. PMĹ & PPP squandered last decade of opportunity to serve the people of Kashmir. People of Kashmir will make intelligent decision by voting for #PTIGovernment