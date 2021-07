کورونا ویکسین لگوانے والے افراد کی تعداد 2 کروڑ سے بڑھ گئی: اسد عمر

اسلام آباد: وفاقی وزیر اور سربراہ این سی او سی اسد عمر نے کہا ہے کہ ویکسین لگوانے والے افراد کی تعداد 2 کروڑ سے بڑھ گئی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک ٹویٹ میں سربراہ این سی او سی اور وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ ویکسین لگوانے والے افراد کی تعداد 2 کروڑ سے بڑھ گئی ہے۔ اگست میں ویکسی نیشن کے عمل میں مزید تیزی لائی جائے گی ۔

Total vaccinations carried out so far now exceed two and a half crores. Total number of people vaccinated has now crossed 2 crores. Further acceleration being planned for august. By end August all major cities target is to have at least 40% of eligible population vaccinated.