کراچی: پاک بحریہ کا جہاز پی این ایس ذوالفقار آج روس کی نیوی ڈے پریڈ میں شرکت کرے گا۔

ترجمان پاک بحریہ کے مطابق روس کے نیوی ڈے پر دنیا بھر سے پاکستان سمیت دیگر ممالک کی بحری افواج روسی بحریہ کی تقریب میں شرکت کر رہی ہیں، روس کے صدر ولادمیر پیوٹن پریڈ کا معائنہ کریں گے۔پریڈ کی تقریب کو رشین ٹی وی اور رشیا ٹوڈے سے براہ راست نشرکیا جائے گا۔

#PakNavy ship ZULFIQUAR as part of overseas deployment has reached St petersburg port, Russia. The ship was welcomed with military honour by host officials. PN ship hosted the traditional reception onboard the ship. PN ship will also participate in Russian Navy Day Parade. pic.twitter.com/9D2T33eH2q