’’خوبصورت شگفتہ شخصیتیں اور میٹھے میٹھے چشمے‘‘  (3)

مفکر نے پھر کہاthey are humbleان کے اندر عاجزی ہوتی ہے یہ صرف درخواست لکھنے کیلئے الفاظ نہیں ہوتے۔ most humble and respectfully i beg to say۔ یہ انسان کے اندر کی حقیقت اجاگر کرنے کیلئے ہیں۔ آئیے میں اب آپ کو حدیث سنائوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری ؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کریم ؐ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے ہدایت اور علم دے کر مبعوث فرمایا۔ اس کے مثال بارانِ رحمت کی ہے جس وقت بارش برستی ہے زمین تین قسم کی ہے بعض زمین ایسی ہے اس میں صالح مٹی ہوتی ہے جب رطوبت اس میں جاتی ہے تو وہ دانہ یاقلم نشو نما پاتے ہیں۔ پھر ایک دانہ کے 700دانے بن جاتے ہیں۔ جو کہ وہ زمین اُگاتی ہے اور پانی کے ساتھ مختلف درخت پودے جن سے جانور بھی کھاتے ہیں اور انسان بھی کھاتے ہیں۔ دوسری زمین کی وہ قسم ہے جو کھٹادار ہوتی ہے سنگلاخ ہوتی ہے۔ وہ پانی کو جمع تو کر لیتی ہے لیکن کچھ اُگا نہیں سکتی۔ جس چشمے سے اسے پانی ملتا ہے وہ بے فائدہ ہوتا ہے ۔ رسول پاکؐ نے فرمایاتیسری زمین وہ ہے جو چٹیل ہوتی ہے وہ تو پانی نہ جمع کرتی ہے نہ دوسروں تک پہنچاتی ہے ۔ نہ وہ زمین خود کوئی فائدہ اٹھا سکتی ہے ۔ اور آپؐ نے فرمایا مجھے ماننے والے لوگ بھی تین طرح کے ہیں۔ پہلے وہ لوگ ہیں جو میرے علم اور ہدایت کو محفوظ کرتے ہیں اور اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور اچھے اچھے لوگ پیدا کرتے ہیںگویا شخصیات بھی تین طرح کی ہیں۔ بعض شخصیات ایسی گئی گزری ہیں جو کبھی کسی کو دھکا دیا کبھی اس کو بُرا بھلا کہا ، کبھی اس کو گالی دی ، کبھی اس کا کانٹا چبا، اور اس کو سوئی چبانا، اس سے کوئی چیز چھین لینا اس کو کوئی تکلیف دینا یہ ان کا وطیرہ ہوتا ہے ۔ اور بعض اتنے شفیق لوگ ہوتے ہیں کہ کیا کہنے! امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ جب میں نے امام ابو حنیفہ ؒ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے اتنی محبت دی کہ مجھے میرے ماں باپ بھول گئے ۔ان کے اندر لوگوں کی پیاس بجھانے کی صلاحیت ہوتی ہے ۔ اور وہ شخصیات دوسروں کے لئے کارآمد اور فائدہ مند ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر ؓ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کا بڑا ہونا دیکھنا ہو تو یہ آدمی واقعتاً کتنا بڑا ہے ۔ تو دیکھو کہ اس کی عقل کی گرفت امور پر کتنی ہے ؟ کیا وہ سمجھدار آدمی ہے ؟ کیا وہ عقل مند آدمی ہے؟وہ ڈیل کیسے کرتا ہے؟ اللہ اکبر ، مجھے ایک اور حدیث یاد آئی فرمایا کہ جنت کے اندر جو مختلف پھل کھانے کو دئیے جائیں گے میرے حضور ؐ نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنی عقل کے مطابق ان کی لذت محسوس کرے گا۔ کیلے ہوں گے ، سیب ہوں گے ،انار ہوں گے ہر ایک جتنی بقدرِ عقل ان کی لذت محسوس کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھدار ہونا عقلمند ہونا ضروری ہے ۔ میں بعض اوقات کتابیں پڑھتا ہوں تو یقین جانیے کہ مغربی معاشرے کے لوگ جب بات کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں تو سمجھانے میں بڑی طاقت ہوتی ہے ۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ مزدور ایک گیراج میں کام کر رہے تھے دیکھادیوار کے اندر ایک گہرا سوراخ ہے جو بہت تنگ تھا اس میں ہاتھ ڈالا نہیں جا سکتا تھا اور نہ کوئی چیز اند رپہنچائی جا سکتی تھی پرندے کا ایک بچہ تھا جو اس سوراخ میں چلا گیا۔ دوسری طرف سوراخ بند تھا لوگ سوچنے لگے کہ پرندے کے بچے کو کس طرح باہر نکالا جائے؟ اگر دیوار کو توڑتے ہیں تو بچہ مر جائے گا۔ اگر پانی اس میں ڈالتے ہیں تو پرندے کا بچہ ڈوب جائے گا اور مر جائے گا۔ چنانچہ ایک دس سال کا بچہ آیا ویسے دس سال کے بچوں کو نظر انداز نہیں کرناچاہیے ۔ بسااوقات اسلام کی تاریخ دس سال کے بچوں سے شروع ہوتی ہے اور پروان چڑھتی ہے اس بچے نے کہا چاچو پرندے کے بچے کو نکالنے کا طریقہ میں جانتا ہوں۔ بڑے میاں نے کہا نکالیں کیسے نکالیں گے۔ اس نے کہا مجھے ریت کی بالٹی دیجئے اس نے اس سوراخ میں چٹکی چٹکی ریت ڈالنی شروع کی جب تک ریت سوراخ میں جاتی رہی پرندے کا بچہ اوپر آتا گیا یہاں تک کہ پرندے کا بچہ سوراخ کے دھانے تک آگیا جب سوراخ ریت سے بھر گیا تو پرندے کا بچہ باہر نکال آیا اس موقع پر وہاں موجود ایک سیانے آدمی نے کہا کہ بعض کام زور سے نہیں بلکہ عقل سے انجام پاتے ہیں۔ ایک اور واقعہ یاد آیا کہ امریکہ میں جب پہلے موٹر کار بنی اور سڑکوں پر آئی وہ ٹانگے اور گدھا گاڑی کی شکل میں تھی اس میں ہارس پاور کا انجن تھا جس سے گاڑی چلتی تھی دیہات کا ایک زمیندار شہر میں آیا دیکھا کہ اس کے ٹانگے کی مانند گاڑی ہے جو بہت تیز چلتی ہے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے واقف کاروں نے بتایا کہ اس کے اندر ہارس پاور انجن لگا ہوا ہے وہ اس کو اس قدر تیز چلاتا ہے اس نے جا کر وہ انجن خرید لیا اور گھر لے جا کر اپنے ٹانگے سے باندھ دیا۔ اور ٹانگے کو چلایا تواس کی رفتارمیں کوئی فرق نہ آیا وہ اسے اس دکان پر واپس لے گیا اور کہا کہ مجھے غلط چیز آپ نے دی ہے۔ میں نے اسے اپنے ٹانگے سے باندھا میرے ٹانگے کی رفتا رمیں ذرّہ بھر فرق نہیں آیا۔ آخر ایسا کیوں؟ تو اسے کہا گیا کہ یہ ہارس پاور انجن خاص سسٹم کے ساتھ کام کرتا ہے صرف

ٹانگے یا گدھا گاڑی کے ساتھ باندھنے سے کام نہیں کرے گا۔ اگر اس سسٹم کے ساتھ اسے فٹ کیا جائے تو پھر گاڑیاں تیز چلنے لگتی ہیں ورنہ نہیں۔اسی طرح لائوڈ سپیکر کا کام ہے آوازوں کو بڑھانا۔ اگر لائوڈ سپیکر کا ہارن اوندھا کر کے اس کے اوپر پھونکنے لگ جائیں تو آوازوں کو نہیں بڑھائے گا۔ اس سے آواز اونچی نہیں ہو گی ۔ اس کو پراپر طریقے سے نصب کرنا پڑتا ہے ۔ بالکل اسی طرح بندے کی شخصیت اس وقت نکھرتی ہے جب اس کی عقل درست ہو۔ اور عقل اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوتی ہے جب تک ادب و اداب کے ساتھ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ نہ بن جائے ۔

حضرتِ لقمان حکیم کے پاس ان کے بیٹے آئے اور پوچھنے لگے کہ بابا جان ہمیں بتائیں کہ عقل مندی اور سمجھداری کی نشانیاں کیا ہیں؟ حکیم لقمان نے فرمایا کہ وہ نشانیاں یہ ہیں۔۱۔نخوت اور غرور اس شخص کے اندر نہ ہو اگر آپ دیکھیں کہ کسی انسان کے اندر غرور ہے اور کبر ہے تو یاد رکھیں غرور اور کبر عقل کا دشمن ہے۔ غرور والا شخص کبھی بھی درست فیصلہ نہیں کر سکتا۔ غرور اور تکبر انسان کی صلاحیتوں کو چاٹ جاتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ عاجزی اور انکساری کا تعویز بنا کر پی لے۔ تا کہ اس کے اندر سے کبر اور غرور نکل جائے ۔ اور عاجزی کا یہ عالَم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے کہیں کہ یہ ابو تراب ہے ۔ ابو تراب کی عظمت کو دیکھیں ان کی فضیلتوں کو دیکھیں اور انداز ہ لگائیں او ر ان کی حکمت کا اور شجاعت کا اندازہ لگائیں اور ان کی عادلانہ گرفت کا اندازہ لگائیں ان کی انکساری دیکھیں۔ لقمان حکیم نے کہا کہ دوسری علامت عقلمندی کی یہ ہے کہ وہ دنیا کے ساز و سامان سے اتنا اختیار کرے کہ جو اس کی ضرورتوں کو پورا کرے اور بس۔ اور جو ضرورت سے زائد مال ہو اسے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرے۔ میں آپ کو بتائوں کہ جنہوں نے سر پر تیلیوں کی ٹوپی پہن کر اور پائوں میں گھاس کی چپل پہن کر زندگی گزاری اور لوگوں کو نوازا اور جس وقت وصال کا وقت آیا تو دروازے کو کنڈی لگوائی اور کہا کہ اب مداخلت نہ کرنا میرا آخری وقت آگیا ہے۔ اور کہامیں نے اپنی ذات کے لئے کچھ بھی اکٹھا نہیں کیا ۔یہ شخص کون تھا آپ جانتے ہیں یہ حضرت غریب نواز تھا۔ اُن سے پوچھا گیا کہ اس قدر خرچ اور جمع کرنے میں احتیاط؟ یہ سب کچھ کیا ہے ؟تو فرمایا میں سیدنا علی ؓ کی اولاد میں سے ہوں۔حضرت لقمان نے عقلمند آدمی کی نشانی بتاتے ہوئے پھر فرمایا کہ جب اس کے سامنے کوئی آدمی اپنی ضرورت رکھے تو وہ ضرورت مند کے سامنے تُند مزاجی اور بد مزاجی نہ دکھائے۔

اور پھر فرمایا اگرکوئی نیکی کرے تو اس تھوڑی نیکی کو زیادہ کر کے بیان کرے۔ اور زیادہ بتائے۔ اور پھر فرمایا کسی کو اپنے سے زیادہ مرتبے کا دیکھے تو خوش ہو جائے اور کہے شکر ہے کہ اس امت میں بڑے عقلمند لوگ اور علماء موجود ہیں۔ جو دوسروں کا بھلا کرتے ہیں۔ دوسروں کے لئے نافع ہوتے ہیں۔ایسے لوگ میٹھے چشمے کی مانند ہوتے ہیں۔ (ختم شد)