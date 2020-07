’’مودی ؔکے رشتہ داؔر ، عمران ؔخان یا نواز ؔشریف؟‘‘

شیئر کریں:

معزز قارئین! عربی زبان کے لفظ ’’حریف ‘‘کے مختلف معنی ہیں۔ ’’ ہم پیشہ ، ہم کار ، مقابل ، شریک ، دوست اور دشمن بھی ‘‘۔ سیاست میں کوئی بھی دوست دوسرے دوست کا حریف بن جاتا ہے اور پھر دوبارہ دوست ۔ پاکستان کی دو بڑی پارٹیوں سابق صدر آصف زرداری کی ’’پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز ‘‘ ( پی۔ پی۔ پی ۔پی) اور سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی ’’پاکستان مسلم لیگ (ن) ‘‘ میں وقت کے مطابق "Love and Hate Relationship" رہتی ہے۔

23 جولائی کو ’’ امن کی آشا کے علمبردار‘‘ کے ایک نیوز چینل کے پروگرام میں مسلم لیگ (ن) کے ایک اہم راہنما خواجہ محمد آصف نے جب وزیراعظم عمران خان پر ’’زبانِ طعن ‘‘ دراز کرتے ہُوئے اُنہیں بھارتی وزیراعظم شری نریندر مودی کا ’’رشتہ دار ‘‘ قرار دِیا تو اینکر پرسن شاہ زیب خانزادہ نے اُنہیں ٹوک دِیااور ’’ مودی کا جو یار ہے ،غدار ہے ، غدار ہے ‘‘۔ کہنے سے بھی منع کردِیا۔

فارسی زبان کے لفظ ’’ رشتہ دار‘‘ کے معنی ہیں ۔ ’’ ناتہ دار ،قرابت دار یا بھائی بند ‘‘ جب دو اِنسان دوستی کے ناتے میں بندھ جائیں تو وہ بھی رشتہ دار ہی کہلاتے ہیں ۔ یاد رہے کہ ’’ 26 مئی 2014ء کو بھارتیہ جنتا پارٹی کے شری نریندر مودی نے وزارتِ عظمیٰ کا حلف اُٹھانا تھا۔ بھارتی حکومت کی طرف سے وزیراعظم پاکستان کو، مودی جی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی دعوت دِی گئی تھی ، جس کی پاکستان کے محب وطن حلقوں کی طرف سے مخالفت کی گئی چنانچہ 20 مئی 2014ء کو ’’ ایوانِ کارکنانِ تحریک ِ پاکستان ‘‘ لاہور میں ’’نظریۂ پاکستان ٹرسٹ ‘‘ اور ’’ پاکستان ورکرز ٹرسٹ‘‘ کے اشتراک سے منعقدہ تقریب میں صدارتی خطبہ دیتے ہُوئے ’’ مفسرِ نظریۂ پاکستان‘‘ جنابِ مجید نظامی نے اپنے ہاتھ میں چھڑ ی کو لہراتے ہُوئے کہا تھا کہ ’’ مَیں نے یہ چھڑی بھارت کو سیدھا کرنے کے لئے اُٹھائی ہے‘‘۔

جنابِ مجید نظامی نے بھارتی حکومت کی طرف سے وزیراعظم نواز شریف کو ’’ دعوت نامہ ‘‘ کے بجائے ’’ عداوت نامہ‘‘ دِیا تھا۔ مَیں نے 24 مئی کو اِسی عنوان سے کالم بھی لکھا تھااور میرے دوسرے کالم کا عنوان تھا ۔ ’’ مزا چکھا دیو مودی نوں !‘‘۔ دراصل میرے دوست ’’ شاعرِ سیاست‘‘ کے دو اشعار یوں تھے …؎

’’چنگا ہووے سانبھ کے رکھے ،

اپنی داڑھی بودی نوں!

کتے اجاڑ نہ دیوے اپنی دھرتی

ماں دی گودی نوں!

…O…

جیکر ساڈی سرحداں ول ویکھے ،

میلیاں اکھاں نال!

پاکستان دے غازیو مردو!

مزا چکھا دیو مودی نوں!

…O…

دراصل 11 مئی 2013ء کے عام انتخابات میں ’’ پاکستان مسلم لیگ (ن)‘‘ کو اکثریت حاصل ہُوئی تو صدر پاکستان مسلم لیگ (ن) میاں نواز شریف نے یہ ’’بڑھک ‘‘ ماری تھی کہ ’’ عوام نے مجھے بھارت سے دوستی اور تجارت بڑھانے کے لئے بھاری مینڈیٹ دِیا ہے ‘‘۔ اِس پر ’’ ایوانِ کارکنانِ تحریکِ پاکستان‘‘ لاہور میں ’’ نظریۂ پاکستان ٹرسٹ ‘‘ کے عہدیداروں کے سالانہ اجلاس میں اپنے صدارتی خطاب میں ڈاکٹر مجید نظامی نے کہا کہ ’’ہمیں اپنے اندر وطنِ عزیز کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی نگہبانی کے جذبات پیدا کرنا ہوں گے بلکہ اپنی صفوں میں موجود اْن بھارتی شردھا لوئوں پر بھی کڑی نظر رکھنا ہوگی جو مسئلہ کشمیرکو پسِ پشت ڈال کر ہمارے ازلی دْشمن بھارت سے دوستی اور تجارت کا راگ الاپ رہے ہیں‘‘۔

’’معراج کی رات دِلّی میں !‘‘

معزز قارئین! 26 مئی 2014ء کو بھارت اور پاکستان کے مسلمان شبِ معراج شریف منا رہے تھے جب وزیراعظم میاں نواز شریف بھارتی وزیراعظم مسٹر نریندر مودی سے "One to One" ملاقات کر رہے تھے۔ اگلی صبح بھارتی حکومت کی طرف سے اعلان ہُوا کہ ’’ وزیراعظم مودی نے وزیراعظم میاں نواز شریف کو "Man of the Peace" ( مردِ امن) قرار دِیا ہے‘‘۔ پھر خبر آئی کہ ’’ وزیراعظم مودی نے اپنی طرف سے وزیراعظم نواز شریف کے ذریعے اُن کی والدہ صاحبہ کے لئے شال کا تحفہ بھجوایا ہے‘‘۔ اِس پر تحریک ِ پاکستان کے قائدین اور کارکنوں کی طرف سے بہت ہی افسوس کا اظہار کِیا گیا۔

’’مودی ؔ نواز نکِلا ، محمد نواز بھی!‘‘

24دسمبر 2015ء کو عید میلاد اُلنبیؐ تھی ۔ 25 دسمبر کو قائداعظمؒ اور وزیراعظم نواز شریف کی سالگرہ کے موقع پر چشم فلک نے دیکھا کہ ’’ وزیراعظم نواز شریف کی نواسی ( مریم نواز کی بیٹی ) مہر اُلنساء کی رسمِ حنا کی تقریب میں بھارتی وزیراعظم شری نریندر اپنے لائو لشکر سمیت وہاں پہنچ گئے تھے ۔وزیراعظم نواز شریف نے اُنہیں اپنے برادرِ خُورد وزیراعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف اور بیٹوں حسن نواز اور حسین نواز سے ملوایا اور اپنی والدۂ محترمہ شمیم اختر صاحبہ (المعروف آپی جی ) سے بھی۔ پھر الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی خبروں کے مطابق آپی جی نے دونوں وزرائے اعظم سے کہا کہ ’’ مل کر رہو گے تو خُوش رہو گے‘‘۔ اِس پر مودی جی نے بڑی سعادت مندی سے کہا کہ ’’ ماتا جی ! ہم اکٹھے ہی ہیں ‘‘۔ 27 دسمبر 2015ء کو میرے کالم کا عنوان تھا۔

’’ مودی نوازؔ نکلا محمد نواز بھی !‘‘

…O…

دراصل میرے دوست ’’ شاعرِ سیاست‘‘ کے تین شعر یوں تھے…

’’ دْکھ بانٹے کچھ غریبوں کے ، پڑھ لی نماز بھی!

مہر اْلنساء کی ، رسمِ حِنا کا جواز بھی!

…O…

شردھا سے پیش کردِیا ، حسن ؔاور حسین ؔکو!

مصروفِ کاراْن کا چچا ، شاہباز ؔبھی!

…O…

مَیں برتھ ڈے پہ قائداعظمؒ کی کیا کہوں؟

مودی ؔنواز نکلا، محمد نواز ؔبھی‘‘

…O…

معزز قارئین! کہنے اور لکھنے کو تو اور بھی بہت کچھ ہے لیکن آپ خود فیصلہ کریں کہ ’’ مودی کے رشتہ دار ؔ عمران خان ہیں یا میاں نوازشریف؟‘‘