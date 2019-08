بھارت کیوں پریشان ہے؟

شیئر کریں:

بھارت کشمیر کے مسئلہ کے حل کے لیے کسی دوسرے ملک کی ثالثی کی آفر پر اس طرح بدک جاتا ہے جیسے کسی نے اس کو برا بھلا کہہ دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے بھی کئی امریکہ صدور بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر پاکستان اور بھارت دونوں متفق ہوں تو وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرانے کے لیے ثالث کا کردار ادا کرسکتے ہیں۔ بھارت ہمیشہ اس پیشکش کو فوری طور پر مسترد کرتا چلا آیا ہے۔ امریکہ ایسی سپر پاور اگر کشمیر پر ثالثی کی بات کرتی ہے تو بھارتی لیڈر شپ کو سانپ سونگھ جاتا ہے اصل بات یہ ہے کہ بھارت کو معلوم ہے کہ اس نے کشمیریوں کا حق خود ارادیت دبایا ہوا ہے۔ قانونی اور اخلاقی اعتبار سے اس کی پوزیشن بہت ’’ ماٹھی‘‘ ہے۔ 1948ء میں کشمیر پر پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی جنگ ہوئی تو بھارت کو خدشہ لاحق ہوا کہ کشمیری مجاہدین کشمیر کو بھارت سے چھین لیں گے تو پہلے بھارتی وزیراعظم جواہر لعل نہروخود کشمیر میں جنگ بندی کے لئے درخواست لے کر اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں پہنچ گئے۔ جواہر لعل نہرو نے کشمیریوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے انہیں ان کا حق خود اختیاری دیا جائے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جواہر لعل نہرو نے 27 اکتوبر 1947 ء کو پاکستان کے وزیراعظم کو ایک ٹیلی گرام بھیجا تھا۔ جس میں نہرو نے لکھا تھا جس کا متن یہ تھا۔

Our view whch we have repeatedly made public that the question of accession by any disputed territory or state must be decided in accrdance with wishes of the people we adhere to this view.

اکتوبر 1947ء کے ایک اور ٹیلی گرام میں جو نہرو نے پاکستانی ہم منصب کے نام بھیجاتھا لکھا

The people of Kashmir would decide the question of accession. It is open to them to accede to either dominion of them.

اسی طرح 20 اگست 1953ء میں پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کی ملاقات کے بعد نئی دہلی میں ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا جس کے الفاظ یہ تھے۔

"The most feasable method of ascertaining the wishes of the people was by way of fair and impartial plebiskite".

بھارت کے پہلے وزیراعظم نے سرینگر کے لال چوک میں 1948 میں اور بھارتی پارلیمنٹ میں اپنی تقریروں میں کشمیریوں سے وعدے کئے تھے کہ انہیں اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے گا۔ اسی طرح کے تاریخی دستاویزی ثبوت موجود ہیں کہ بھارت کشمیریوں کے ساتھ حق خود اختیاری دینے کے ان گنت وعدے کر چکا ہے۔

نائن الیون سے پہلے خود امریکہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے کشمیریوں پر تشدد اور ریاستی دہشت گردی کی مذمت محکمہ خارجہ کی انسانی حقوق کی سالانہ رپورٹ کے ذریعہ کرتا رہا ہے۔ نائن الیون کے بعد بھارت نے مجموعی عالمی ماحول سے فائدہ اٹھایا اور کشمیریوں کی حق خود اختیاری کی تحریک کو دہشت گردی سے جوڑنے کی مہم چلائی۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی آزادی کی تحریک پر سرحد پار دہشت گردی کراس باوڈر ٹیرازم کا لیبل لگا دیا گیا۔ امریکہ نے اس بھارتی موقف کی حمایت کی جس سے حوصلہ پاکر بھارت نے کشمیریوں پر ظلم شروع کر دیا۔ ہزاروں کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا۔ کشمیری خواتین کی عزتوں کو پامال کیا۔ اقوام متحدہ نے حال ہی میں اپنی رپورٹ میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لیا۔خود امریکہ نے اس سال انسانی حقوق کی جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔

ان حالات میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کرکے بھارت کو صدمے سے دو چار کر دیا ہے ۔ نریندر مودی تو صدر ٹرمپ کو جھپے لگا کر یہ تاثر دے رہے تھے کہ امریکہ ان کا یار ہے۔ بھارت امریکہ کا نیا حلیف ہے۔ مودی نے بھارتی عوام کو یہ تاثر دیا کہ اب امریکہ نے پاکستان کی چھٹی کرا دی ہے۔ اب انڈیا امریکہ کا اس خطے میں بڑا حلیف ہے۔ بھارت کے ساتھ امریکہ کی سویلین نیوکلیئر ڈیل ہو چکی ہے۔ فوجی سازوسامان کی مشترکہ تیاری کے منصوبوں پر بات ہورہی ہے۔ اس ماحول میں وزیراعظم عمران خان کے دورہ امریکہ نے بھارت کو پریشان کر دیا ہے۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ صدر ٹرمپ کشمیر پر ثالثی کی بات کریں گے اور یہ کہیں گے کہ مجھے بھارتی وزیراعظم نے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی درخواست کی ہے اس انکشاف سے بھارت کے اوسان خطا ہوگئے ہیں۔