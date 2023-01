فواد چودھری کی گرفتاری نے ثابت کیا کہ ملک ایک بنانا ری پبلک بن چکا ہے: عمران خان

چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ فواد چودھری تحریک انصاف کے ہراول دستے کے کارکن ہیں۔عمران خان نے فواد چودھری کی گرفتاری کی مزمت کرتے ہوئے کہا کہ بائیس کروڑ عوام تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے.فواد چودھری تحریک انصاف کے ہراول دستے کے کارکن ہیں، امپورٹڈ حکومت مجھے کبھی گرفتاری نہیں کر سکتی.امپورٹڈ حکمرانوں کے اپنے کیسز عدالتوں میں ہیں۔عمران خان نے ٹوئٹر پر ہنگامی پریس کانفرنس کا اعلان کر دیا. انہوں نے لکھا کہ میں آج شام 4 بجے میڈیا ٹاک کروں گا، ہمیں اب اپنے بنیادی حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہو گا۔انہوں نے لکھا کہ فواد چودھری کو چیف الیکشن کمشنر پر تنقید کی وجہ سے گرفتار کیا گیا. فواد چودھری کی گرفتاری نے ثابت کیا کہ ملک ایک بنانا ری پبلک بن چکا ہے۔

I will be doing media talk 4 pm today. Fawad's arrest on his apt description of the CEC leaves no doubt in anyone's mind that Pak has become a banana republic devoid of rule of law. We must stand up for our fundamental rights now to save Pak's drift towards a point of no return.