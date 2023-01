آسکرایوارڈز کے لئے نامزدگیوں کا اعلان‘ تقریب 12 مارچ کو ہو گی

شیئر کریں:

نیویارک (نیٹ نیوز) فلمی دنیا کے سب سے معتبر سمجھے جانے والے ’آسکر ایوارڈز‘ کی نامزدگیوں کا اعلان کر دیا گیا، جس میں فلم 'ایوری تھنگ ایوری وئیر آل ایٹ ونس' 11 نامزدگیوں کے ساتھ سب سے آگے رہی۔ ہالی ووڈ کی اس سائنس فکشن فلم کو بہترین فلم، بہترین ڈائریکٹر، بہترین اداکارہ، بہترین معاون اداکارہ اور بہترین معاون اداکار سمیت دیگر شعبوں کے لیے نامزد کیا گیا۔ اواتار، دی وے آف واٹر،TÁR، ایلوس، The Fabelmans ، The Banshees of Inisherin، ٹاپ گن میورک، آل کوائٹ آن دی ویسٹرن فرنٹ، ٹرائی اینگل آف سیڈنس اور Women Talking کے درمیان مقابلہ ہو گا۔ The Banshees of Inisherin کو مجموعی طور پر 9 ایوارڈز کے لیے نامزد کیا گیا، خاص طور پر اداکاری کے شعبوں میں اس کے 4 اداکار مقابلہ کریں گے۔ آل کوائٹ آن دی ویسٹرن فرنٹ اور ایلوس کو 8 ، 8 ایوارڈز کے لیے نامزد کیا گیا۔ The Fabelmans کو بہترین ڈائریکٹر سمیت مجموعی طور پر 7 ایوارڈز کے لیے نامزد کیا گیا۔ تقریب 12 مارچ کو ہو گی۔