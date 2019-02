شیئر کریں:

پاکستان کا دوسرا اور بالاتر پہلو یہ ہے کہ یہ (ملک) ایسا نقطہ آغاز ہو گا جہاں ہم دانشوروں، ماہرین تعلیم و معیشت، سائنس دانوں، ڈاکٹروں، انجنیئروں اور تکنیکی ماہرین کی تعلیم و تربیت کر سکیں گے، جو عالم اسلام میں نشاة ثانیہ لانے کےلئے سرگرم ہو جائیں۔

(جمیل الدین احمد کی تصنیف۔Quaid-i-Azam as seen by his contemporaries)