پاک سوزوکی نے نئی سوئفٹ متعارف کرادی

شیئر کریں:

لاہور(کامرس ڈیسک) پاکستان کی معروف کار ساز کمپنی پاک سوزوکی نے گزشتہ شب رنگا رنگ تقریب میں نئے ماڈل کی SWIFTمتعارف کرادی۔ The All New SWIFTکی تقریب رونمائی میں شائقین کی بڑی تعداد میں شرکت جنہوں نے دلچسپی لیتے ہوئے نئے ماڈل کو بہت سراہا ۔ اس موقع پر پاک سوزوکی کے منیجنگ ڈائریکٹر ماسا فومی ہرانو نے شرکاء میں نئی سوئفٹ کی نقاب کشائی کی اور نئے فیچرز سے متعلق آگاہی فراہم کی۔ انہوںنے کہا کہ نئے سوئفٹ نے لوگوں کا نظریہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ تقریب سے ایگزیکٹیو آفیسر مارکیٹنگ اینڈ سیلز عامر شفیع نے خطاب میں کہا کہ سوزوکی سوئفٹ جاپان کی بہترین گاڑی ہے جو اس کو خریدنے والے کو نہ صرف آرام دہ سواری کا لطف دے گی بلکہ اس کا نیا ڈیزائن اور فیچرز بھی مارکیٹ میں موجود دیگر ماڈلز کے مقابلے بہت بہتر ہیں۔ نئی سوئفٹ میں طاقتور 1.2لیٹر کا کے سیریز کا VVTانجن نصب ہے جو کم ایندھن میں بہترین مائلیج دیتا ہے۔ اس گاڑی میں سی وی ٹی ٹرانسمیشن، ایل ای ڈی ہیڈ لیمپس DRLsکے ساتھ موجود ہیں ، گاڑی میں 6ایئر بیگز،پش اسٹارٹ، کروز ، کلائمٹ ، ہل ہولڈ اور اسٹیئرنگ کنٹرول کے علاوہ 9انچ کا اینڈرائڈ انفوٹینمنٹ سسٹم، اسمارٹ کی لیس انٹری، پچھلے پارکنگ سینسرز اور کیمرہ، فوگ لیمپس، 16انچ الائے رمز، ٹیلی اسکوپک اینڈ ٹلٹ اسٹیئرنگ ویل جیسے منفرد فیچرز موجود ہیں۔ کمپنی نے نئیSWIFTکے تین ویرئنٹ متعارف کرائے ہیں جن کی بالترتیب قیمت،SWIFT GLمینوئل ٹرانسمیشن 24لاکھ 99ہزار، SWIFT GL CVT ، 26لاکھ 99ہزار اور SWIFT GLX CVT، 28لاکھ 99ہزار روپے مقرر کی گئیں ہیں۔