قائداعظم زندگی بھر دین اسلام پر کار بند رہے

شیئر کریں:

محمد نعیم مرزا

naeems88@live.com

٭٭٭

سوئی ہوئی قوم کو جگانا کسی سیاسی رہنما کا بہت بڑا کارنامہ ہو سکتا ہے لیکن ایک ہجوم کو قوم کا روپ اور شعور عطا کرنا ایک معجزہ برپا کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ قوم کی تشکیل کا مرحلہ طے ہوجائے تو پھر صرف سیاست ہی نہیں بلکہ جغرافیہ بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے اور انسانی تاریخ میں قائدِ اعظم محمد علی جناحؒ کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے برِ صغیر کے ’’ہجومِ ‘‘ کو ایک متحرک اور باشعور قوم کے قالب میں ڈھالا اور پھر جذبوں کی سچائی، مقصد کی لگن اور منزل تک پہنچنے کیلئے ہر قسم کی قربانی کا عزم و ولولہ عطا کر کے ’’ شکوہِ ملک و دیں‘‘ کا خواب سچ کر دکھایا۔ تاریخ کی صورت گری کرنے والے اس عظیم الشان رہنما کی اصول پسندی ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ محمد علی جناحؒ نے کبھی اپنے اصولوں پر سمجھوتہ نہیں کیا اور یہی وجہ ہے کہ تحریکِ پاکستان سے لے کر آج تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جب ان کی قوم کو ان کے کسی قول یا عمل کی بنا پر شرمسار ہونا پڑا ہو۔

شاعرِ مشرق علامہ اقبالؒ نے 1930ء میں خطبہِ الہ آباد میں مسلمانانِ برصغیر کیلئے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا اور اس تصور کو حقیقت کا روپ دینے کیلئے محمد علی جناحؒ سے بہتر کون ہو سکتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ حکیم الامت نے ہندو مسلم اتحاد کے اس سفیر، جو کانگرس کی متعصب ہندو قیادت کے مسلم دشمن رویے سے دلبرداشتہ ہو کر عملی سیاست سے دور ہو چکا تھا، کو خط لکھ کر واپس ہندوستان آنے اور مسلمانوں کی قیادت سنبھالنے کا مشورہ دیا۔ مسلم لیگ کے قیام کو کئی برس گزر چکے تھے لیکن یہ جماعت سیاسی حوالے سے کانگرس کی طرح متحرک اور مؤثر نہیں تھی۔ علامہ اقبالؒ کے مشورے پر قائدِ اعظمؒ واپس ہندوستان تشریف لے آئے اور ان کی قیادت میں مسلم لیگ نے قرنوں کا سفر دنوں میں طے کر لیا۔

دنیا کی پہلی نظریاتی ریاست سرکارِ مدینہؐ نے قائم فرمائی تھی اور دوسری نظریاتی ریاست قائم کرنے کا شرف آقائے دو جہاںؐ کے ایک ایسے امتی کے حصے میں آیا جس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اگلے جہاں جب اس کا سامنا شافعِ محشر حضرت محمدؐ سے ہو تو وہ ان کو اپنے پاس بلا کر صرف اتنا فرما دیں کہ:

’’You did well.‘‘ قائدِا عظم جب بیرسٹر بننے کیلئے لندن گئے تو آپ نے لنکنز ان کا انتخاب صرف اسلئے کیا کہ دنیا کو قانون دینے والی شخصیات میں سب سے پہلے نمبر پر سب سے ہادیِ برحق حضرت محمدؐ کا نامِ نامی فروزاں تھا۔

بلاشبہ وہ اپنے دور کے سب سے قد آور سیاسی رہنما تھے جن کے کردار و عمل کی صداقت اور اصول پسندی کی گواہی ان کے سیاسی مخالفین بھی دیتے ہیں۔ بھارت کے پہلے وزیرِ اعظم جواہر لعل نہرو کی ہمشیرہ وجے لکشمی پنڈت نے محمد علی جناحؒ کی عظمت کا اعتراف ان الفاظ میں کیا کہ ’’ اگر مسلم لیگ کے پاس ایک سو گاندھی اور دو سو ابوالکلام آزاد اور کانگرس کے پاس صرف ایک جناح ہوتے تو ہندوستان کبھی تقسیم نہیں ہو سکتا تھا۔‘‘

1943ء سے لے کر 1947ء تک متحدہ ہندوستان کے وائسرائے کی حیثیت سے فرائض سرانجام دینے والے لارڈ ویول کے الفاظ میں: ’’ مسٹر جناح ان خوبصورت ترین شخصیات میں سے ایک ہیں جن کے ساتھ مجھے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ وہ مغربی تربیت اور مشرقی وقار و تحرک کا بہترین امتزاج ہیں۔‘‘ قائدِ اعظمؒ کے سوانحِ نگار سٹینلے والپرٹ نے انہیں اپنی کتاب کے ابتدائیہ میں یوں خراجِ تحسین پیش کیا: ’’ تاریخ کا دھارا بدلنے والے چند لوگ ہی ہوتے ہیں۔ ان سے بھی کم تعداد ان لوگوں کی ہے جو دنیا کا نقشہ بدل دیتے ہیں اور دنیا میں شاید ہی کسی نے ایک قومی نظریاتی ریاست کی بنیاد رکھی ہو اور محمد علی جناح وہ واحد سیاسی رہنما ہیں جنھوں نے یہ تینوں کارنامے سرانجام دیے ہیں۔‘‘

متحدہ ہندوستان کے آخری وائسرائے اور بھارت کے پہلے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ اعتراف کیا تھا کہ تاجِ برطانیہ کی جانب سے انہیں ہر صورت اقتدار متحدہ ہندوستان کو منتقل کرنے کیلئے وائسرائے بنا کر بھیجا گیا تھا لیکن ان کی تمام تر کوشش اور تگ و دو کے باوجود وہ اپنی راہ میں حائل اس پہاڑ کو عبور کرنے میں ناکام رہے جس کو دنیا محمد علی جناحؒ کے نام سے جانتی ہے۔

مسلمانانِ ہند اپنے عظیم قائد کے خلوص اور عزمِ مصمم سے جرأت و ایقان کی وہ روشنی کشید کرتے تھے جو منزلِ آزادی کی جانب لے جانے والے راستوں کو منور کرتی ہے۔ انہی خوبیوں کے نتیجے میں تحریکِ آزادی کے دوران شاعرنے قائدِ اعظم کو ان الفاظ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا:

ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح

ملت ہے جسم، جاں ہے محمد علی جناح

صد شکر پھر ہے گرمِ سفر اپنا کارواں

اور میرِ کارواں ہے، محمد علی جناح

محمد علی جناح ایک کثیر الجہت شخصیت کے مالک تھے۔ وہ بیک وقت ایک کرشماتی رہنما، ایک انقلابی سیاستدان اور ایک کامیاب وکیل تھے۔ اگر خلوصِ نیت اور عزم و ہمت کو مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو ہمارے ذہن میں قائد کی تصویر ابھرتی ہے۔ جب ایک مرتبہ وہ کوئی فیصلہ کر لیتے تو پھر اس سے ہٹنا ان کیلئے گناہ سے کم نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے کیے ہوئے فیصلے ان کی ذات تک ہی محدود نہیں رہیں گے بلکہ ان فیصلوں کی بنیاد پر ان کی قوم اور ملک کا مستقبل طے پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی 46 برس پر محیط سیاسی زندگی میں ڈھونڈے سے بھی کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملے گا جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ وہ ثابت قدم نہیں رہے یا اپنے اصولی مؤقف سے روگرداں ہوئے ہوں۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہ واقعہ ہے کہ جب تقسیمِ ہند کے منصوبے کی منظوری کیلئے وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کانگرس کی قیادت اور مسلم لیگ کی جانب سے محمد علی جناحؒ کو مدعو کیا تو کانگرسی قیادت نے وائسرائے کے منصوبے پر صاد کرتے ہوئے اسے تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا لیکن قائدِ اعظم نے اس موقع پر فرمایا کہ وہ اپنی قوم اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد ہی اس حوالے سے کوئی فیصلہ کریں گے۔ اس پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ اگر آپ ابھی تقسیمِ ہند کا فارمولہ قبول نہیں کرتے تو پھر کانگرس بھی اس سے منحرف ہو جائے گی اور یوں قیامِ پاکستان کھٹائی میں پڑ سکتا ہے لیکن عظیم قائد نے اپنے بے لچک انداز میں فرمایا کہ’’What must be must be.‘‘ اور یوں انہوں نے اپنی قوم اور ساتھیوں کے جمہوری حق کا احسن طریقے سے دفاع کیا۔

بانیء پاکستان نے صرف اپنی قوم کو ہی ’’تنظیم، اتحاد ، ایمان‘‘ کا درس نہیں دیا بلکہ اس پر بذاتِ خود عمل پیرا ہو کر دکھایا۔ انہوں نے برِصغیر کے مسلمانوں کو انگریز کی غلامی اور ہندو اکثریت کی آمریت سے بچانے کیلئے انتھک جدوجہد کی۔ اپنے مقصد کے ساتھ لگن اور قوم کو اس کی منزلِ مراد تک پہنچانے کی خواہش کی شدت کا اندازہ مادرِ ملت محترمہ فاطمہ جناح کی کتاب My Brother میں درج واقعات سے لگایا جا سکتا ہے ۔

علامہ اقبال نے جس مسلم ریاست کا تصور پیش کیا تھا اس کو قائدِ اعظم محمد علی جناحؒ نے مسلم قوم کیلئے منزل قرار دیا اور آزادی کی راہ پر گامزن ہوگئے اور قرار دادِ لاہور کی منظوری کے محض سات برس بعد دنیا کے نقشے پر ریاستِ مدینہ کے بعد دنیا کی دوسری نظریاتی ریاست جلوہِ فگن ہو گئی۔آج ایک آزاد مملکتِ پاکستان اگر ہمارے لئے قائد کی انتھک جدوجہد کا ثمر ہے تو کوئی وجہ نہیں عظیم قائد کے نقشِ قدم پر چل کر اس ملک کے استحکام کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو پائے ۔ درحقیقت اس کیلئے پاکستان کو حقیقی معنوں میں ’’شاد باد منزلِ مراد‘‘ بنانے کیلئے بابائے قوم کے وضع کردہ اصولوں کو مشعلِ راہ بنانا ہوگا۔

؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛