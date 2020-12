میرے قائد کے گرد اک نور کا ہالہ

شیئر کریں:

میرے قائد محمد علی جناح میں آخر کیا بات تھی جو اللہ پاک نے انہیں تشکیل پاکستان کیلئے منتخب کیا۔ قائد بظاہر ایک سوٹڈ بوٹڈ‘ بے ریش اور انگریزی دان تھے مگر نور کا ایک خوبصورت سا ہالہ اس شخصیت کے چہرہ کے اردگرد ہر کوئی آج بھی محسوس کر سکتا ہے۔ اس نور کا تعلق صرف مومنانہ کردارسے ہے۔ اسلامی ظاہرداری سے نہیں۔ جناح سراپا صدق و امانت تھے۔ انہوں نے ہندو اور انگریز کی سیاسی مکاریوں اور چالبازیوں کا سیاسی میدان میں مقابلہ کیا مگر سچائی کا دامن کبھی نہ چھوڑا۔ یہ نور اسی صادق و امین ہونے کی صفات کا ہے۔ لبادوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل چیز اعلیٰ کردار ہے جس پر قائد خود اور ان کے جانثار ساتھی فائز تھے۔ اللہ پاک نے پاکستان بنانے کی ذمے داری ٹھوس‘ اعلیٰ کردار کے مالک اور ان کے اسی پائے کے ساتھیوںکے سپرد کی۔ کسی ظاہر دار کو نہیں۔ نور تو اک ایسی روشنی ہے جو صاف گو‘ صاف باطن کے اندر سے پھوٹتی ہے اور اس کے بیرونی سراپا کو بھی منور کر دیتی ہے۔

واصف علی واصف کا کہنا ہے کہ ’’پاکستان چلانے اور بچانے کیلئے اتنا ہی اسلام کافی ہے جتنا کہ قائداعظم کے پاس تھا۔‘‘ وہ صادق و امین تھے۔ اگر ہم سب بھی اپنی اپنی جگہ صادق و امین ہو جائیں تو ملک میں اسلام خود ہی نافذ ہو جائے گا۔ آئرلینڈ کی ایک جوہر شناس خاتون پارکر نے 1928ء میں سروجنی نائیڈو کی موجودگی میں قائد کا چہرہ دیکھ کر کہا تھا ’’یہ شخص اپنی ہی سلطنت کا بادشاہ ہوگا‘‘ اور بیس سال بعد یہ پیش گوئی پوری ہوئی۔مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات نصف شب ایک خواب دیکھا کہ سرور کائنات اپنے دربار میں تشریف فرما ہیں۔خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرامؓ آپؐ کے اردگرد ہیں۔ اس مقدس محفل میں قائداعظم بھی تشریف لائے۔ حبیب خدا نے انہیں گلے لگایا اور پاس بٹھا لیا۔ خلفائے راشدین اور صحابہ کرامؓ نے ایک ’’کلین شیو‘‘ شخص پر یہ لطف و عنایات ہوتی دیکھ کر حیرت و استعجاب کا اظہار کیا جس پر رسول پاکؐ نے فرمایا ’’اس شخص کے ظاہری لباس اور شکل و شبہات کو نہ دیکھو۔ اس کے سینے میں جھانک کر ملت اسلامیہ کے بے پناہ درد کو دیکھو۔‘‘ یہی وجہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کا اپنی ضعیف العمری کے باعث تحریک پاکستان میں خود تو حصہ نہ لے سکے مگر ان کے تمام مریدین اور بھانجوں مولانا ظفر احمد انصاری اور مولاناشبیر احمد عثمانی کی خدمات تحریک پاکستان کے سلسلے میں تاریخ کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی نبی پاکؐ نے خواب میں بہت سی دیگر شخصیات مولانا قمرالدین سیالوی‘ پیر جماعت علی شاہ‘ مولانا شبیر احمد عثمانی اور خان آف قلات کو حکم دیا کہ ’’محمد علی میرا مجاہد ہے۔ اس کی مخالفت نہ کرنا۔‘‘ یہ حقیقت ان شخصیات نے خود بیان کی ہے۔ قائداعظم نے خود بھی فرمایا کہ میں لندن میں تھا۔ ایک رات میرا پلنگ ہلنے لگا۔ میں سو رہا تھا۔ اٹھ بیٹھا کہ شاید زلزلہ ہے۔ میں کمرے سے باہر نکلا۔ سب لوگ سو رہے تھے۔ میں بھی آکر پھر سو گیا مگر جب دوبارہ میرا پلنگ ذرا زور سے ہلا تو میں کھڑا ہو گیا۔ دیکھا تو ایک نورانی شخصیت وہاں موجود تھی۔ میں نے ان سے پوچھا:

Who are you

جواب ملاi am your prophet

میں نے ادب سے عرض کیا۔ What can i do for you my lord

اس پر رسول پاکؐ نے فرمایا You are urgently needed by the muslims in sub continent` go there and lead the freedom struggle do not worry i will be with you` you will succeed in your mission

پاکستان بننے کے بعد قائد سے کسی نے سوال کیا کہ بظاہر ناممکن نظر آنے والے اس معرکے کے متعلق آپ ابتداء سے ہی پرامید کیسے تھے؟قائدنے جواب دیا کہ ’’جب رسول پاکؐ نے مجھے یہ کام سونپ دیا تو مجھے یقین تھا کہ پاکستان بن کے رہے گا۔