پنجاب اور اس کے قابل ذکر مدارالمہام 

مارشل لاء کے دوران بھی دو گورنر رہے۔ جنرل جیلانی اور جنرل خالد مقبول ، گورنر بننے سے قبل جیلانی I.S.I کا انچارج رہا جبکہ خالد مقبول نیب کے سربراہ تھے۔ جنرل جیلانی ضیاء الحق کا معتمد خاص تھا جبکہ پرویز مشرف خالد مقبول پر مکمل بھروسہ کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طویل عرصہ تک اس عہدے پر فائز رہے۔ جنرل جیلانی PERFECTIONIST تھے۔ میں امریکہ سے واپس آیا تو انہوں نے مجھے گورنر ہائوس بلایا الطاف حسن قریشی صاحب نے بلوچستان پر لکھی ہوئی میری کتاب ’’اجنبی اپنے دیس میں‘‘ انہیں پڑھنے کے لیے دی۔ وہ پڑھ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ مجھے بلا لیا۔ اس وقت قریشی صاحب بھی موجود تھے۔ گورنر ہائوس کے وسیع و عریض لان میں کافی دیر تک بلوچستان پر بحث ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ کتاب پڑھ کر ان کی معلومات میں کچھ اضافہ ہوا ہو، لیکن مجھے یقیناً حیرت ہوئی کہ وہ بہت کچھ پہلے سے جانتے تھے۔ ان کی حیرانی صرف ایک تھی ، ایک سول سرونٹ نے دورافتادگی کے کرب میں مبتلا ہوئے بغیر اور نامساعد حالات کا رونا رونے کی بجائے بلوچستان کے سلگتے ہوئے مسائل پر بلاخوف و ہراس سیرحاصل بحث کی تھی۔ یقیناً متاثر ہوئے تھے جبھی تو پوچھ لیا۔ ’’اب جبکہ تم امریکہ سے واپس آ گئے ہو تو کہاں جانا پسند کرو گے؟ عرض کیا۔ میں نے اس غرض سے کتاب نہیں بھیجی تھی۔‘‘ اس پر وہ بے ساختہ مسکرائے اور چیف سیکرٹری ایم ۔ ایس چودھری کو فون کر کے حکم دیا کہ میری مرضی کے مطابق تبادلہ کر دیا جائے۔ دوسرے دن جب میں C.S کو ملا تو وہ باقاعدہ غرا رہا تھا مگر بے بس تھا۔ اسے اس بات کا شدید غصہ تھا کہ میں بغیر اجازت کے گورنر کو کیوں ملا تھا قصہ مختصر مجھے چیف کارپوریشن آفیسر لاہور تعینات کر دیا گیا۔ جنرل صاحب کا مخصوص طریقہ کار تھا۔ رات بارہ بجے وہ اکیلے لاہور شہر کا چکر لگاتے۔ تمام کھمبوں کی لائٹیں چیک کرتے۔ فوارے دیکھتے۔ سڑکوں کی شکست و ریخت کا اندازہ لگاتے اور علی الصبح حکمنامہ ہمیں مل جاتا۔ تمام اخبارات خود پڑھتے اور عوامی شکایات کاجائزہ لیتے۔ چونکہ سڑکیں عبور کرتے ہوئے کافی لوگ تیز رفتار گاڑیوں کی زد میں آ جاتے اس لیے انہوں نے OVER HEAD PEDESTRIAN BRIDGS, بنانے کا حکم دیا۔ کچھ لوگوں نے چوبری کے قریب بنائے گئے پل پر اعتراض کیا۔ ان کے خیال میں اس کے بننے سے تاریخی عمارت کا حسن ماند پڑ جائے گا۔

ہرچند کہ پل عمارت سے تین سو گز کے فاصلہ پر تھا لیکن مغرب زدہ لوگ مطمئن نہیں تھے۔ جنرل صاحب نے مجھے حکم دیا کہ ان سے مل کر ان کی تسلی کروں۔

ہم نے افہام و تفہیم سے اس کا قابل عمل حل نکالا۔ فوجی حکمران مکمل اختیارات کے باوصف عوامی احساسات اور جذبات کا اس قدر خیال رکھتے تھے۔ ایک ہمارے جمہوری دور کے حاکم ہیں جنہیں ٹماٹر اور مٹر کی قیمتوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ وزیر بھوکے ننگے لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ دو وقت کی بجائے ایک وقت کھانا کھائیں۔ سالن میں ٹماٹر کی بجائے دہی اور املی استعمال کریں۔ جب بھی کوئی غیر ملکی حکمران لاہور کا دورہ کرتا تو اسے شالامار باغ شاہی مسجد اور لاہور فورٹ کی سیر کرائی جاتی۔ کارپوریشن کے عملے کی شامت آ جاتی۔ تمام روٹ پر بنی ہوئی عمارات کو رنگ روغن لگایا جاتا۔ دیواروں پر سے اشتہارات اُتارے جاتے۔ باغات کے اردگرد بنے ہوئے جنگلوں کو چمکایا جاتا۔ تقریب کے لئے قرآنی آیات کا چناؤ بھی وہ خود کرتے۔ بیک گراونڈ میوزک کی دھن بار بار سنتے، موسیقار زچ ہو جاتے مگر ان کی جب تک تسلی نہ ہو جاتی، منظوری نہ دیتے۔ سڑکوں پر لگے ہوئے ہفت رنگ بینرز کی الائنمنٹ چپک کرتے۔ اگر پہلے نمبر پر سبز رنگ ہوتا تو پھر اس رنگ کا پرچم آٹھویں نمبر پر آتا۔ اگر درمیان میں آ جاتا تو معترض ہوتے۔ ’’سمٹری‘‘ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ لاہور میں موسلا دھار بارش ہوئی۔ رات دو بجے جنرل صاحب نے شہر کا دورہ کیا۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ امتیاز سرور کو جگا کر ڈانٹا۔

’’ IMTIAZ WAKE UP, THE CITY IS DROWING

اسی ڈانٹ کو جب امتیاز صاحب نے پلٹا تو انہیں حیرانی ہوئی کہ میں گھر میں نہیں بلکہ دفتر میں بیٹھا ہوا تھا اور کارپوریشن کا عملہ 350 ڈی واٹرنگ پمپس کے ساتھ پانی نکال رہا تھا۔ جس دن جنرل صاحب نے چارج چھوڑا اسی دن منتقم مزاج چیف سیکرٹری نے مجھے بدل دیا۔ سعید صدی کو کہنے لگا۔ یہ خناس آفیسر ہے۔HIS REPLIES ARE CONDESENDING (اس طرح بات کرتا ہے جیسے احسان کر رہا ہو) یہ الگ بات ہے کہ وہ خود بھی رسوا ہو کر تبدیل کر دیا گیا۔ جب بھی صوبہ پنجاب کی تاریخ لکھی جائے گی تو میاں نوازشریف کے علاوہ اُنکے برادر کو میاں شہبازشریف اور چوہدری پرویز الہٰی کا نام ضرور آئے گا۔