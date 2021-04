" "Real Uncle Sam is France?

شیئر کریں:

معزز قارئین ! 10 رمضان اُلمبارک 23 اپریل کو قومی اسمبلی کے ایجنڈے میں ’’ ناموسِ رسالت ‘‘ قرار داد شامل نہ ہونے پر بہت ہنگامہ ہُوا۔ اپوزیشن بلکہ حکومتی ارکان قومی اسمبلی نے بھی "Speaker`s Dice" کا گھیرائو کرلِیا۔ 20 سے زیادہ حکومتی ارکان نے بھی مظاہرہ کِیا۔ ایوان میں ’’ تاجدارِ ختم نبوت ؐ ،غلامی ٔرسول ؐ میں موت بھی قبول ہے ‘‘ کے نعرے لگائے گئے لیکن، پاکستان میں فرانسیسی سفیر سے متعلق قرارداد پر بات نہ ہو سکی، ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے وقفہ سوالات جاری رکھنے پر اصرار کِیا لیکن کارروائی بمشکل 25 منٹ چل سکی۔ پھر اجلاس غیر معینہ مدّت کے لئے ملتوی کرد ِیا گیا۔

’’کالعدم مذہبی تنظیم کا دھرنا !‘‘

اس تنظیم نے فرانسیسی میگزین میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر "Emmanucel Macron" کی جانب سے اُسے ’’ آزادیٔ اظہار ‘‘ قرار دینے پر کئی دِن تک پاکستان کے کئی شہروں میں احتجاج اور پرتشدد مظاہرے کئے۔ وفاقی حکومت اورکالعدم تنظیم میں ایک معاہد ہ بھی ہُوا۔ بہرحال قانون کو تو حرکت میں آنا ہی پڑے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ’’ پاکستان میں موجود فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنا بہت ہی مشکل کام ہوگا؟‘‘۔

’’ انقلابِ فرانس! ‘‘

معزز قارئین ! 1688 ء سے 1815ء تک امریکہ اور ہندوستان میں انگریزوں اور فرانسیسیوں کی لڑائی ہُوئی تھی۔ اِس دَوران فرانس کی "Convention"( انقلابی اسمبلی ) نے فرانس کے بادشاہ لوئی شانز دہم(Louis XVI) پر بیرونی ملکوں کے ساتھ سازش اور فرانس سے غدّاری کرنے کا مقدمہ چلا کر 21جنوری 1797ء کو۔ "Guillotine" ۔ (گلا کاٹ مشین) سے اْس کا سر قلم کر ادیا گیا تھا۔

’’United States ! ‘‘

معزز قارئین ! 14 جولائی 1776ء کوبرطانیہ عظمیٰ (Great Britain) سے آزادی حاصل کر کے "United States of America" کا وجود ہُوا۔ 1812ء سے ’’ Troy - New York‘‘ کے درمیان گوشت کی ترسیل کے منتظم’’Meat Packer‘‘ (گوشت کے بنڈل باندھنے / بندھوانے والے) ’’Samuel Wilson‘‘ کے نام پر امریکہ کا نام’’Uncle Sam‘‘ (اردو میں چچا سام) پڑ گیا تھا۔ امریکہ میں صدر کوئی بھی ہو ، شاعر ، ادیب،صحافی اور سیاستدان ، اُسے بھی ۔’’Uncle Sam‘‘۔ ہی کہتے ہیں ۔ غیر ترقی پذیر ملکوں کے حُکمران( یا حکمرانی کے خواہش مند)۔ انکل سام ہی سے مُرادیں مانگتے ہیں۔

"Statue Of Liberty"

110 سال تک ریاست ہائے متحدہ امریکہ نے آزادی کی کوئی یادگار قائم نہیںکی تھی۔ یہ اعزاز "France" ہی کو حاصل ہُوا کہ جس نے دوستی کی علامت کے طور پر امریکیوں کو 28اکتوبر1886ء کو مجسمہء آزادی (Statue of Liberty) کا تحفہ پیش کِیا۔نومبر 2001ء میں صدر جنرل پرویز مشرف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے کے لئے گئے تو مَیں بھی اُن کی میڈیا ٹیم کا ایک رُکن تھا۔ ڈیوٹی کے بعد مَیں نے 1992ء سے نیو یارک میں "Settle" اپنے بڑے بیٹے ذوالفقار علی چوہان کے گھر قیام کِیا۔ ایک دِن اُس نے اور میرے چھوٹے بیٹے انتظار علی چوہان نے مجھے ’’ مجسمۂ آزادی ‘‘ کی زیارت کرائی تو مجھے بانی پاکستان ، قائداعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ مادرِ ملّت محترمہ فاطمہ جناح بہت شدت سے یاد آئی تھیں۔

’’ یہودی ،عیسائی ایک ہیں !‘‘

معزز قارئین ! جمعہ مسلمانوں کا مُبارک دِن ہے۔ اتوار عیسائیوں کا ، ہفتہ کا دِن "Sabbath Day" (یومِ سبت ) یہودیوں کا ۔ آرام اور عبادت کا دِن ہے ۔ عیسائیوں کے لئے "Sunday" (اتوار ) بھی ۔عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہودیوں نے حضرت عیسیٰ ؑ کو سُولی پر چڑھا یا اور اُنہوں نے سُولی پر ہی اپنی جان ’’جانِ آفریں‘‘ ( اللہ تعالیٰ) کے سپُرد کردی تھی۔ مسلمانوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ؑ کو آسمان پر زندہ اُٹھا لِیا تھا۔ پھر ہُوا یہ کہ یہودیوں نے عیسائیوں کو معاف کردِیا۔ اور اب وہ پوری دُنیا میں ہفتہ اور اتوار کو یوم تعطیل مناتے ہیں اور ہم پاکستانی بھی ۔ یہاں تک کہ سعودی عرب میں جمعہ اور ہفتہ کو تعطیل ہوتی ہے۔

’’34 مسلم سربراہ سعودی عرب میں ! ‘‘

21-20 مئی 2017ء کو سعودی عرب کے داراُلحکومت ریاض میں 34 مسلمان ملکوں کی سربراہی کانفرنس میں (اُن دِنوں ) امریکی صدر "Donald Trump" مہمان خصوصی تھے اور خادمِ حرمین شریفین ، شاہ سلمان بن عبداُلعزیز آل سعود اُن کے میزبان ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شاہ سلمان اور شاہی خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ ہاتھ میں تلوار پکڑ کر سعودی عرب کا روایتی رقص کِیا ۔ مجھے سعودی عرب کا دورہ کرنے والے اپنے صدور اور وزرائے اعظم کی محرومی پر شرمندگی ہُوئی کہ کسی بھی سعودی بادشاہ نے اُنہیں اپنے ساتھ رقص کرنے کی دعوت نہیں دِی۔

"New World Order!"

اپنی صدارتی تقریر میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام عالم کے لئے "The New World Order" کا اعلان کِیا پھر وہ یہودی مملکت اسرائیل اور رومن کیتھلک کلیسا کے سربراہ ’’ Pope Francis‘‘ سے ملاقات کے لئے ’’Vatican City‘‘ بھی چلے گئے لیکن اُنہیں ناکامی ہُوئی، کیوں ؟۔ اِس موضوع پر مَیں نے 17 مئی 2020ء کو ’’ نوائے وقت ‘‘ میں کالم لکھا جس کا عنوان تھا کہ "The New World of Disorder?"۔حقیقت تو یہ ہے کہ ’’ یہودی اور عیسائی آپس میں متحد ہیں لیکن عالم اسلام کی اپنی اپنی پالیسی ہے۔ دراصل امریکہ نہیں بلکہ "Uncle Sam"۔تو فرانس ہے ! اور اگر پاکستان کے 57 اسلامی ملک ایک نہیں ہوسکتے تو اُس میں "Uncle Sam" کا کیا قصور؟۔

’’نیو یارک میں نعرہ ٔ رسالت ؐ ! ‘‘

معزز قارئین !21 سے 27 ستمبر 2019ء تک وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کئی تقاریب میں ’’نعرۂ رسالتؐ ‘‘ بلند کِیا تو نہ صرف اہلِ پاکستان بلکہ اہلِ اسلام کو بہت خوشی ہُوئی لیکن اقوام متحدہ پر قابض فیصلے توکسی نہ کسی عیسائی ملک کے "Uncle Sam" ہی نے کرنا ہوتے ہیں ۔ اب کیا کِیا جائے کہ 57 مسلمان حکمرانوں میں سے کسی ایک کی بھی تو دُعا قبول نہیں ہوتی۔ ‘‘ سوا ل یہ ہے کہ ’’ حکومت ِ پاکستان فرانسیسی سفیر کو پاکستان بدر کر سکتی ہے ؟ ۔ مجھے نہیں معلوم ؟۔ اگر مَیں خادمِ حرمین شریفین سے یہ سوال کروں تو وہ کیا جواب دیں گے ؟