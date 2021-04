مولانا وحیدالدین خان بھی چلے گئے 

شیئر کریں:

کسی بھی معاشرے میں علماء وہی کردار اداکرتے ہیں جو ایک کنواں تپتے ہوئے صحرا میں کرتا ہے۔ بد قسمتی سے بر صغیر میں ایسے بہت کم لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے علم و عقل کا استعمال انتشار پھیلانے کی بجائے امن و سلامتی کا درس دینے کیلئے کیا۔انہی ناموں میں ایک نام مولانا وحیدالدین خان کا ہے۔ وہ 1925ء میں اعظم گڑھ، اتر پردیش میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم روایتی و دینی مدرسوں میں حاصل کی۔علمی و ادبی ذوق کی بدولت ان کا زیادہ تر وقت لائبریری میں گزرتا جہاں وہ مذہب کے ساتھ ساتھ جدید علوم پر بھی تحقیق کرتے۔ اسی دور میں سائنس بے شمار ترقی اور جدت کی طرف جا رہی تھی۔ لوگ اس کا موازنہ مذہب سے کرنے لگے ، اگرچہ دونوں کا موضوع الگ ہے مگر اس کے باوجود لوگ ان دونوں کو اپنے اصل میں رکھ کر سمجھنے کی بجائے ان میں سے اعلیٰ و کمترکا فیصلہ کر رہے تھے۔ اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے1955ء میں اپنی پہلی کتاب ’’نئے عہد کے دروازے پر‘‘ لکھی اوریہی کتاب ’’اسلام اور علم جدید‘‘ کی بنیاد بنی جس کا ترجمہ بے شمار زبانوں میں ہوا ۔ ان کی اس تصنیف کا انگریزی ترجمہ God Arises'' ''کے نام سے ہوا اور اسے بیشتر عربی ممالک کے تعلیمی نصاب میں بھی شامل کیا گیا۔

جماعت اسلامی ہند سے بھی ان کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے ۔ اس دوران انہوں نے مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی فکر پر بھی تنقید کی۔ ان کے ایک تصنیف کے مطابق اگر زرد شیشوں والی عینک لگاکر دیکھا جائے تو پوری دنیا زرد لباس پہنے معلوم ہو گی۔ بالکل اسی طرح جب مولانا مودودی نے اسلام کی تعبیر کرتے وقت اسلام کو سیاست کی خوردبین کے نیچے رکھا تو اس سے یہ تاثر ملا کہ ایک اسلامی ریاست کے قیام کے بغیر دین اسلام نامکمل ہے ۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کیلئے انہوں نے 1963ء میں ’’تعبیر کی غلطی‘‘ شائع کی اور مولانا مودودی نے جو مذہب کی تشریح کی تھی اسے سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہی دنوں ہر طرف اشتراکیت کا راگ الاپا جا رہا تھا۔ مذہبی طبقوں میں بھی لوگ اس وہم میں مبتلا تھے کہ سوشلزم اسلام کے نزدیک ترین نظام ہے۔ اس وہم کو دور کرنے کیلئے مولانا صاحب نے ’’سوشلزم ایک غیر اسلامی نظریہ‘‘ اور ’’ مارکسزم جسے تاریخ رد کر چکی ہے‘‘ لکھیں۔ اس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اسلام اورسوشلزم دونو ں کے نظریات جدا جدا ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں نے مارکسزم کی غلطیوں کو بھی نمایاں کیا اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح یہ ایک استحصالی نظام کو ختم کرتے ہوئے خود لوگوں کا استحصال کرجاتا ہے۔

1992 ء میں جب ہندوستان میں ہر طرف انتشار اور مذہبی جنونیت کی ہوا چل رہی تھی تو اس وقت بہت سے لوگ اس کی گرفت میں آگئے ۔اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا صاحب نے مسلمانوں کو امن اور شانتی کا دامن تھامنے کی تلقین کی اور مختلف مذہبی طبقوں سے ملاقاتیں کی اور ان کو بھی اس معاملے میں امن اور سلامتی سے کام کرنے پر آمادہ کیا۔ ان کے ان کاموں کی بدولت ان کوامن کا سفیر مانا جانے لگا ۔ان کو مختلف مذہبی حلقوں میں مدعوکیا جاتا جہاں جا کر وہ سب کو امن اور باہمی تعاون سے رہنے کا درس دیتے۔ ان کے امن پسند رویے کی بدولت انہیں کئی ایواڈز سے بھی نوازا گیا جس میں ہندوستان کا دوسرا بڑا سول ایوارڈ’’پدماویبھشن‘‘ اور

Demiurgusــ Peace International Award بھی شامل ہیں۔

ء 1976 میں انہوں نے ’’الرسالہ‘‘ کے نام سے اپنا جریدہ شائع کیا جسے اردو بولنے والے حلقوں میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہ رسالہ ان کے مضامین پر مشتمل تھا جس میں انہوں نے لوگوں کے سامنے اسلام کی امن پسند اور روحانی شکل پیش کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو سماجی ذمہ داری کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی اور اپنے معاملات میں مثبت رویہ اپنانے کی تلقین بھی کرتے رہے۔

2001 ء میں انہوں نے Centre for Peace and Spirituality قائم کیا۔ اس ادارے کے قیام کا مقصد بھلائی کی دعوت دینا تھا۔ اس نے خدا کی یکتائی اور خدا کی اسکیم سمجھنے میں بھی بہت لوگوں کی مدد کی۔ اس تمام جدو جہد کے دوران انہوں نے کبھی بھی امن کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا بلکہ اپنا پیغام دنیا تک پہنچانے کیلئے تمام امن پسند ذرائع استعمال کیے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 230کتابیں لکھیں اور ان میں سے بیشتر کا موضوع اسلام میں امن کے پیغام کے گرد گھومتا تھا۔انکی تصانیف مسلم اور غیر مسلم حلقوںمیں یکساں مقبول ہوئیں۔ اس دوران انہوں نے قرآن مجید کا اردو اور انگریزی میں ترجمہ کیا اورتفسیر بھی لکھی ۔ ان کی اردو تفسیر ’’تذکیر القرآن‘‘ اور ہندی تفسیر ’’پاوتر قرآن‘‘ کے نام سے شائع ہوئی۔ ان کا کیا گیا قرآن کا انگریزی ترجمہ'' ''The Quranکے نام سے شائع ہوا۔ جو آج بھی قرآن کے آسانی سے سمجھ آ جانے والے تراجم میں شامل ہوتا ہے۔ اپنی اسی امن اور روحانیت پسند جدو جہد کے دوران وہ کچھ دن پہلے کورونا وائرس کی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئے اور 21 اپریل کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی موت بے شک مسلم دنیا کے ساتھ ساتھ دوسرے روحانی طبقوں کیلئے بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے مثبت رہنے اور مثبت سوچ کو اپنانے کی تلقین کی ۔ان کی تصانیف اور بیان تمام لوگوں کیلئے مشعل راہ ہیں۔ رب تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔(آمین)

؎ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں

تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں