شیئر کریں:

عالمی تصوّف کانفرنس میں معاصر اسلامی ممالک سمیت دنیا بھر سے ماہرین نے شرکت کی

معروف محقق اور ماہر ہجویریات ڈاکٹر طاہر رضا بخاری ڈائریکٹر جنرل اوقاف سے علمی و فکر ی نشست

(سید خالد یزدانی)

ڈاکٹر طاہر رضا بخاری علمی، تحقیقی اور انتظامی حلقوں کی معتبر شخصیت، ہجویریات کے ماہر اور تصوف و طریقت کے علوم و معارف کے شنا ساو شناور ہیں۔ حضرت داتاگنج بخش کے 978 ویں سالانہ عرس کے موقع پر عالمی تصوف کانفرنس کے منتظم و مہتمم اور سالانہ عرس کی تقریبات کے جملہ امور کے نگران ہیں۔ اس سالانہ عرس کے موقع پر ، حضرت داتا گنج بخش کی شخصیت احوال وافکار اور بالخصوص خطے پر داتا دربار کے تہذیبی اور دینی اثرات کے حوالے سے ان سے ہونے والی خصوصی گفتگو نذر قارئین ہے ۔

سوال : داتا دربار کے سالانہ عرس کی کیا تاریخ آپ کے ذہن میں ہے ؟

جواب: خطّۂ پنجاب یعنی پاکستان کے اندر سب سے بڑا علمی ، دینی اور روحانی فیسٹول حضرت داتا گنج بخش کا سالانہ عرس ہے ، جس میں نہ صرف وطنِ عزیز بلکہ دنیا بھر کے مختلف ممالک کے وفود اور شخصیات شامل ہوتی ہیں ۔

اس سال حسب روائت عرس سے پہلے پنجاب یونیورسٹی اور گورنمنٹ کالج لاہور میں سیمینارز کے بعد آج داتا دربار میں کانفرنس کا انعقاد بھی ہو رہا ہے۔ جس میں مقررین داتا گنج بخش کی سیرت اور افکار پر روشنی ڈالیں گے۔حضرت داتا صاحب کے قدیم تذکرہ نگاروں اور با لخصوص’’تاریخ لاہور‘‘ کے حوالے سے محمد دین فوق ایک بہت محترم نام ہے ، سوسال قبل انہوں نے حضرت داتا صاحب کی سوانح لکھی تو اس میں آپ کے عرس کی تفصیل لکھتے ہوئے کہا کہ آپ کا عرس19،20 صفر کو ہوتا ہے ،19 صفر کو ہجوم کم، اس لیے اس کو چھوٹا عرس، جبکہ 20 صفر کو احاطہ مزار اور پورا ایریا مخلوق سے بھر جاتا اور کھوئے سے کھوا چھلتا ہے ، اس کو بڑا عرس کہتے ہیں۔وہ ان ایام کی نقشہ کشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں ،کہ عرس کے دنوں میں باورچی خانے کھل جاتے ، فقرأ اور مساکین میں کھانے بٹتے، مجاوروں میں دستاریں تقسیم ہوتیں ، دکانیںسجتیں ، خَلقت دوردراز سے حاضری کی سعادت پاتی ہے ۔ وہ لکھتا ہے کہ امر تسر تو اُمنڈ کر آجاتا ، اور بڑی رونق رہتی ۔ اہل ِ خطہ کو حضرت داتا صاحب سے ازحد عقیدت اور ایک جمِ غفیر عرس کے دن دیکھا جاتا ہے ۔ بہر حال حضرت داتا صاحب کے 978 ویں سالانہ عرس کا افتتاح اتوار کوآپ کے آستاں پر رسمِ چادرپوشی سے ہوگا، جو کہ خطّے کا سب سے بڑا، دینی ، علمی اور روحانی اجتماع ہوگا ۔ محققین اور ہجویریات کے ماہِرین کا یہی خیال ہے کہ آپ نے لاہور میں تیس سال قیام فریاما، گویا آپ کی لاہور آمد کو ایک ہزار سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے ، اس خطّے کے لوگوں نے یوں کسی سے عقیدت و ارادت نہ کی ہوگی ، جیسے ، حضرت داتا صاحب سے کی ۔ لاہور کے صوفی دانشور یہی کہا کرتے تھے کہ حضرت داتا صاحب بالخصوص اہالیانِ لاہور کی خوشی پر خوش اور ان کے دکھوں پر افسردہ، ہوتے ہیں، کتنے ہی مواقع ایسے آئے کہ دنیا نے عملی طور پر اس امر کا مشاہد ہ کیا کہ مشکل حالات اور اوقات میں ان کی تائید اور اعانت کیسے پہنچی اور آسانیوں کے دَر کس طرح وَا ہو ئے۔

حضرت داتا صاحب کی لاہور آمد ، یہاں قیام اور کشف المحجوب کی تخلیق۔۔۔ یہ ساری باتیں ’’واقعاتی شہادتوں‘‘ کے ذریعے ہی پایۂ ثبوت کو پہنچی ہیں۔ آپ جب عنفوانِ شباب کو پہنچے توسلطان محمود غزنوی کے دربار میں ایک ہندو فلسفی سے مناظرہ تاریخ میں درج ہے ۔ عنفوانِ شباب کا مطلب ہے کہ حضرت داتا صاحب کی عمر بیس ، اکیس سال فرض کی جاسکتی ہے، سلطان محمود غزنوی 421ھ میں فوت ہوا، یوں حضرت داتا صاحب کا سالِ ولادت تقریباً400 ھ تصوّر کیا جاتا ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی کے ڈاکٹر نکلسن، جس نے 1911 ء میں کشف المحجوب کا اوّلین انگریزی ترجمہ کیا، نے بھی یہی لکھا ہے کہ آپ کی ولادت دسویں صدی عیسوی کے آخری عشرے یا گیارھویں صدی کے اوائل میں ہوئی۔سلطان محمود کے عہد میں غزنہ علوم و معارف کا مرکز اور صوفیأ ، صلحأ اور علمأ کا مسکن تھا، محمود غزنوی ان صاحبانِ حکمت و طریقت کا بڑا قدر دان تھا ۔ گویا آپ کی ولادت امیر سبکتگین کے عہد میں سمجھی جاسکتی ہے ، جس کی وفات 387ھ/999ء میں ہوئی ، آپ کی اوائل عمرِ مبارک میں، لاہور، سلطان محمود غزنوی کے حملوں کی زَد میں تھا ۔

بر صغیر کے علمی، دینی اور روحانی طبقات میں، ایسا عروج کسی اور ہستی کو نصیب نہ ہوا، کہ گذشتہ ایک ہزار سال سے آپ کی عظمت اور سطوت کا سورج مسلسل نصف النہار پہ ہے، اور آئندہ بھی یونہی رہے گا ( اِ نشااللہ) ایسے ہی آپ کا عرس، بظاہر جس کا پھیلائو بیس سال پہلے تک ، دو روز، اور اب تین روز پر محیط ہے ، مگر عملاً یہ تقریبا ت ایک ہفتہ پر پھیلی ہوئی ہیں ، جس کا آغاز عرس سے قبل سہ روزہ عالمی کانفرنس سے ہوتا ہے ۔ جس میں پاکستان سمیت معاصر اسلامی دنیا ،تیونس، یمن،برطانیہ،ترکی، افغانستان، ایران، امریکہ اور ہندوستان کی معروف دانشگاہوں اور درگاہوں کی معتبر شخصیات اور ہجویریات کے ماہرین تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ مشاعرۂ منقبت، جس کے مدارالمہام ہونے کا اعزاز معروف نعت گو راجا رشید محمود کے حصے میں آتا رہا ان کی وفات کے بعد اس بار عصمت اللہ زاہد نظامت کے فرائض انجام دیں گے عرس، تقریباتی طور پر تین اہم شعبوں میں منقسم ہوتا ہے ، جس کا اہم ترین حصہ علمی اور روحانی محافل ہیں ، جس میں روحانیت سے تعلق رکھنے والی ہستیاں جلوہ گر ہوتی ہیں، ایک اہم شعبہ"محافلِ سماع" کا ہے ، جس کے لیے داتا دربار کمپلیکس میں ایک " سماع ہال" موجود ہے ، جس میں کم و بیش پانچ ہزار سامعین کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، عرس کا تیسرا اہم شعبہ "سبیل دودھ" کا ہے ،جس کا اہتما م بھاٹی چوک میں ہوتا ہے ، مشہور یہی ہے کہ خالص دودھ اور وہ بھی بے حساب۔۔۔ اگر سال بھر میں کہیں سے دستیاب ہوتا ہے ، تو وہ داتا صاحب کے عرس کے موقع پر ، چونکہ حضرت داتا صاحب کی لاہور تشریف آوری پر، اوّلین معرکہ، جو بپا ہوا، اس کی بنیاد ، اس بُڑھیا کا دودھ پیش کرنا بنا، آپ کے درویشوں نے ، جو اوّلین نذر قبول فرمائی ، وہ دودھ ہی کی تھی ، اور یہاں کے مقامی توہمات پر پہلی ضرب بھی اِسی سے لگی ۔

سوال: لاہور کی تہذیب و ثقافت پر داتا دربار کے کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں؟

جواب: پنجاب حکومت نے مزارات کی تعمیر وتوسیع اوران کی تزئین وآرائش اور بالخصوص حضر ت داتا گنج بخش کے مزار مقدسہ کے بیرونی ماحول کو بہتر بنانے کے لئے حکومت پنجاب نے کئی اہم فیصلے کیے گئے،جن میں بطور خاص حضرت داتا صاحب کے ---دربار کے ارد گرد ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے اور پید ل آنے والے زائرین کے لیے راستے مخصوص کرنے کا اہتمام بھی قابلِ ذکر ہے حضرت داتا گنج بخش کے 978ویں سالانہ عرس کے موقع پر ، سہ روزہ عالمی کانفرنس کا انعقاد بھی سال ہاسال سے ہو رہاہے ، جس میں دنیا بھر کے ہجویریات کے ماہرین اور نامور یونیورسٹیز کے مسند نشین شرکت کر تے ہیں ۔ ہر شعبہ کا ایک اپنا دائرہ کار اور زاویۂ فکر وعمل ہوتا ہے ،جس میں اس کو خاص دسترس اور اختیار میسر ہوتا ہے ، اپنی اُن توانائیوں اور وسائل کو اپنی ممدوح شخصیت کی بار گاہ میں از راہِ محبت پیش کرنا ،یہی اس وابستگی کا صحیح تقاضہ بھی ہے اور عقیدت کا اظہار بھی ۔ جس کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات یقینا لائق تحسین ہیں ۔،

سوال: مسلم تخلیقی فکر میں کشف المحجوب کا کیا مقام ہے؟

جواب: حضرت داتا گنج بخش کی شخصیت آپ کے احوال و افکار اور بالخصوص آپ کی تصنیف لطیف ''کشف المحجوب''نے دینی ادب اور بالخصوص مسلم تصوف پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے، کتاب کے وسیع تر دائرہ? علم، آپ کے منفرد اور معتبر زاویہ نگاہ اور اسلوبِ بیان کے سبب، گذشتہ ایک ہزار سال سے اس کی تاثیر جاری ہے۔آپ کے رفیقِ خاص، ابو سعید ہجویری کی طرف سے اُٹھائے گئے مختلف مباحث کا تفصیلی جائزہ،اس کتاب کی تخلیق کا باعث بنا، جس کا مرکزی اور بنیادی نقطہ ''اثباتِ اصولِ طریقت و تصوّف'' تھا، کشف المحجوب کے تراجم دنیا بھر کی معروف زبانوں میں عمل میں آئے، انگریزی ترجمے کی سبقت کیمبرج یونیورسٹی کے نامور استاذ اور عربی و فارسی ادبیات کے معروف محقق رینالڈ اے نکلسن (1945-1868) نے حاصل کی، جو اس امر کا ثبوت ہے کہ حضرت داتا صاحب عالمِ اسلام ہی میں نہیں، مغرب کے علمی زاویوں میں بھی معروف ومعتبر تھے، نکلسن کو فارسی صوفیانہ ادب سے خصوصی شغف تھا، بایں وجہ وہ ''کشف المحجوب''سے از حد متاثر ہوا۔ کشف المحجوب کے انگریزی ترجمے سے قبل، فرید الدین عطّار کے ''تذکرۃ الاولیائ''کو تدوین و تصحیح کے ساتھ شائع کرنے کا بھی اس نے اعزاز پایا، جس میں ان کا وقیع مقدمہ بطورِ خاص اہمیت کا حامل ہے، مزید براں تصوّف پر اپنی کتب''The Mystics of Islam'' اور ''The Idea of Presonality in Sufism''میں متعدد مقامات پر کشف المحجوب کو بطوراستناد و استشہاد پیش کیا۔ حضرت داتا صاحب کے ورودِ مسعود کی طرح، ''کشف المحجوب''کی تالیف کا اعزاز بھی خطّہ لاہور کو میسر آیا، اور پھر اس فارسی نسخے کی اولین طباعت و اشاعت بھی اسی ''قطب البلاد'' کے حصّے میں آئی،جس کا اہتمام انیسویں صدی کی ساتویں دہائی میں، لاہورہی کے الہٰی بخش کتب فروش نے کیا۔ڈاکٹر محمود عابدی کے مطابق اولین اشاعت کا سال 1283ھ،جبکہ ڈاکٹر مولوی محمد شفیع کے مطابق یہ نسخہ 1874ء میں طبع ہوا، جس کا مطلب ہے یہ کتاب آج سے ڈیڑھ سو سال قبل بزبان فارسی شائع ہوئی، اسی فارسی متن کی اولین اشاعت کو نکلسن نے اپنے انگریزی ترجمے کی بنیاد بنایا۔ اس وقت ابھی سمرقندی اور ژوکوفسکی کے محقق نسخے شائع نہیں ہوئے تھے، نکلسن نے،اس کے ساتھ انڈیا آفس لائبریری کے دو اور برٹش میوزیم کے ایک خطی نسخے سے بھی استفادہ کیا۔ محققین کے لیے یہ امر قدرے اطمینان بخش بھی ہوگا کہ اغیارکی دسترس میں ہی سہی۔۔۔ زمانے کی دست بُرد سے یہ مخطوطات محفوظ تورہے، وہ اہم مقامات، جو ان خزینوں اور دفینوں کے اعتبار سے سرِ فہرست ہیں، ان تمام کا تعلق سنٹرل یورپ یا برطانیہ سے ہے، جس میں برٹش لائبریری لندن، نیشنل لائبریری پیرس، اسٹیٹ لائبریری برلین، اور نیشنل لائبریری ویانا (آسٹریا)اہمیت کے حامل ہیں۔ ''کشف المحجوب'' کے بنیادی اور اساسی نسخے لندن، پیرس، برلین اور ویانا کے ان قومی کتاب خانہ میں کیسے پہنچے اور پھر اب تک کس طرح محفوظ رہے۔ یہ صفحات اس تفصیل کے لیے کافی نہ ہوں گے۔ نکلسن نے کشف المحجوب کے اپنے انگریزی ترجمے کے دیباچے میں،اس تصنیفِ لطیف کو نہایت شاندار الفاظ میں خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ کتاب تصوّف کے محققین اور سکالرز کے ساتھ ساتھ، اس شعبے کے عام طالب علموں کے لیے بھی نہایت دلچسپی کا باعث ہے، نکلسن نے کشف المحجوب کو اپنے سے ماقبل ''رسالہ القشیریہ''پر فوقیت دیتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ کشف المحجوب کی ''متکلمانہ اصطلاحات ''کے پیچھے، نہایت عمیق اور گہرا فلسفیانہ تفکر و تدبّر موجود ہے، جس میں حضرتِ ہجویر نے بالخصوص مختلف مقامات پر محققانہ اور مجتہدانہ انداز میں اپنے ذاتی تجربات، مجاہدات اور مکاشفات بھی اپنے قارئین کے ساتھ بانٹے ہیں۔

حضرت داتا گنج بخش کی تشریف آوری کے بعد ہندوستان میں دو روحانی سلسلے ابتداء ہی میں قائم ہوئے، ایک چشتی اور دوسرا سہروردی۔سلاطین سے ربط اور دربار داری کے امور کے حوالے سے یہ دونوں سلاسل مختلف پالیسوں کے حامل

اور اُن پر مستحکم انداز میں کار بندتھے، سہروری مشائخ، سلاطین سے کافی میل جول رکھتے تھے،وہ حکومتی پالیسیوں پر اثر انداز ہوتے اور اس حکومتی اثر ونفوذ کو رعایا کی ویلفیئر اوردین کی ترویج وتبلیغ کیلئے بروئے کار لاتے، جبکہ چشتی صوفیاء دربار اور سلطان سے تعلق کو روحانی زندگی کے منافی خیال کرتے اور امورِ سلطنت سے اپنا دامن بچا کے رکھتے۔حضرت شاہ رکنِ عالم ملتان،سلطان سے ملاقات کے لیے ملتان سے دہلی تشریف لاتے جبکہ حضرت نظام الدین اولیاء دہلی میں ہوتے ہوئے بھی،کبھی دربار میں جانے کو پسند نہ کرتے۔

''خانقاہ ''چونکہ اس عہد کا سب سے مؤثر ادارہ تھا،اس لیے ''اسٹیبلشمنٹ ''کیلئے ہر دو خانقاہوں کی پالیسیوں کو نظر انداز کرنا ممکن نہ تھا۔جس پر سلطان محمدبن تغلق کی سخت گیر پالیسیوں کے مضمر اثرات سے یہ ماحول بہت زیادہ مکدّر ہوا،ایک طرف اُس نے سہروردی خانقاہوں میں اپنی مداخلت اس حد تک بڑھائی کہ ان کی خانقاہی آزادی ہی ختم کردی،جبکہ دوسری طرف چشتیوں کو سلطان اور دربار سے لاتعلقی پر انہیں خانقاہوں سے نکال کر جبراً سرکاری منصب سونپے۔ اس تصادم سے عمائدین حکومت اور دینی پیشوا یان کے تعلقات بُری طرح متاثر اور سوسائٹی توڑ پھوڑ کا شکارہوگئی۔

سوال: داتاؒدربار۔۔۔دوسرے مزارات سے کس طرح اور کیونکر منفرد اور معتبر ہے؟

جواب: حضرت داتا گنج بخش کا مزار، روزِ اوّل ہی سے شاہانِ وقت کی توجہ کا مرکز رہا، اور آپ کے وصال کے فوراً بعد ظہیر الدولہ سلطان ابراہیم بن مسعود بن محمود حاکمِ غزنہ نے حاضری دی اور ابتدائی تعمیر کا اہتمام کیا ۔ بلاشبہ وہ غزنویوں کا عہد تھا ، اور ہر کوئی اس ٹائیٹل سے استفادے کا اہتمام کرتا ، لیکن صوفیأ اور صلحأ کامشرب اور مزاج عام لوگوں سے ہمیشہ مختلف ہوتا ہے ۔بقول شکیب جلالی:

شکیب اپنے تعارف کے لیے اتنا کافی ہے

ہم اُس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو رستہ عام ہو جائے

حضرت داتا صاحب بلا شبہ غزنی کے محلہ ہجویر کے رہنے والے تھے ، "غزنوی" اس عہد کا یقینا ایک بہت بڑا ٹائیٹل تھا اور بالخصوص لاہور جو کہ اس وقت" غزنہ سلطنت "کا ایک صوبہ تھا ، میں غزنی سے آئی ہوئی کسی ہستی کی کیا اہمیت ہوسکتی ہے ؟اور بالخصوص وہ ہستی ، جن کو اوائل دور میں ہی ایسا شرف اور علمی اعزاز میسر آیا ہو کہ محمود غزنوی جیسا شخص بھی ان کے علمی کمالات کا معترف ہو۔۔۔ اور محمود کے دربار میں ایک بد عقیدہ کی حضرت داتا صاحب کے ہاتھوں بیخ کنی ہوئی ۔ اس کا اندازہ لگانا چنداں مشکل نہیں۔ لیکن آپ نے رواج اورروایت ہی کو تبدیل کردیا،خود کو غزنہ سے منسوب کرنے کی بجائے ، اُس چھوٹے سے گمنام محلے "ہجویر" کی نسبت کو اختیار فرماتے ہوئے ، صوفیانہ مزاج اور مشرب کا اظہار فرمادیا، اور وہ جو اقبال نے کہا تھا :

نہیں فقرو سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا

یہ نگاہ کی تیغ بازی وہ سپاہ کی تیغ بازی

دلوں کی تسخیر کا ایسا اہتمام ہوا کہ ہجویر سے آنے والی اس ہستی نے، نہ صرف لاہور بلکہ اس پورے خطّے کی کایا پلٹ دی اور لاہور آپ سے ، اور آپ لاہور سے منسوب ہوگئے، اور پھر یہ "داتا کی نگری " بن گیا اور پھر اقبال نے تویہ کہہ کر قلم توڑدیا :

خاکِ پنجاب ازدمِ اُو زندہ گشت

صبحِ ما از مِہر اُو تابندہ گشت

یعنی آپ کے دم قدم سے سر زمین پنجاب یعنی پاکستان کو نئی زندگی ملی، اور آپ ہی کے وجود سے ہماری ملّت کے افق روشن ہوئے۔

جنر ل ضیاالحق عہد صدارت کے دوران داتا دربار بہت کثرت سے حاضری دیتے تھے ، وہ بھی بغیر کسی پروٹوکول کے ۔ ان کی ہدایت یہ تھی کہ دربار شریف کا محض ایک عام اہلکار، ان کے ساتھ ڈیوٹی پر مامور ہو، رات کے پچھلے پہر آتے ، نوافل اور قرآن خوانی کے لیے دربارشریف کے سرہانے کی سِمت، اس دور موجود"قرآن محل" میں قیام کرتے، دربار شریف پہ سلام پیش کرتے ۔ سردیوں میں بالعموم سکارف/مفلر ،جس سے چہرہ قدرے چھپ سکے ، تاکہ لوگوں سے بچا جاسکے ، استعمال کرتے ،دربار شریف کے پرانے زائرین جانتے ہیں کہ مرقدشریف کے حجرے کی ڈیوٹی کا اعزاز پانے والے بابا شوکت حسین ، جو چند سال قبل اللہ کو پیارا ہوگئے ، کی صدر ضیا الحق سے بڑی دوستی تھی ، جب بابا شوکت نومبر1982 کو سروس سے ریٹائرڈ ہوگیا ، تو صدر ضیا الحق کے خصوصی احکام سے وہ داتا دربار اس خدمت پر ،بابا شوکت حسین کو تاحیات مامور رہے۔ سوال: بعض واقفانِ حال آپ کو خطّے کا روحانی گورنر کہتے ہیں؟

جواب: برصغیر کے مسلم آبادی میں سے نوے فیصد حنفی المسلک اورصوفی المشرب ہیں، ممکن ہے کہ کسی خاندان کا تعلیمی ادارے یا علمی روایت سے تعلق نہ ہو ، مگر ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا کہ کوئی خوش عقیدہ خاندان کِسی صوفی ، سلسلہ طریقت یا کسی خانقاہ سے وابستگی سے محروم ہو۔ صوفیأ اور بالخصوص ان کی خانقاہیں۔۔۔ہماری اس خطّے کی مسلم سوسائٹی کا نیو کلس/مدار تھی،اور اب بھی ہیں، صوفیأ کے کردارو عمل اور خانقاہوں کے موثر نظام نے ہی اس سوسائٹی میں وہ عظیم سماجی انقلاب بر پا کیا، جس سے یہ قریہ اسلام کے نور سے منور ہوا۔ میری زندگی کا معتدبہ حصہ صوفیأ کی مجالس اور خانقاہوں سے اکتسابِ فیض میں گزرا۔ انتظامی طور پر مجھے ان مزارات پر خدمت کی سعادت بھی میسر رہی ، لیکن براہ ِراست مجھ پر کبھی ایسی کوئی "روحانی واردات" کا ظہور نہیں ہوا، جس کے سبب میں باطنی دنیا کے اسرار و رموز سے آگاہی کا دعوٰی کرسکوں، نہ ہی مجھ میں کوئی ایسی طلب اور جستجو پیدا ہوسکی ، جس کے لیے وظائف ،عملیات، چِلّہ کشی اور "اولیائے مستورین" سے بالمشافہ ملاقات کا سودا، دماغ میں سماسکے ، البتہ میر احلقہ، دائرہ اور"Aura" ایسا ہے، جہاں کی نشست و بر خاست میں ایسی ماورائی باتیں سنتا ہوں، جس کا سادہ سا مطلب اور مفہوم یہی ہے کہ اس خطّہ کا رائج الوقت ظاہری نظم و نسق۔۔۔ درونِ پردہ اس باطنی نظام کے رہینِ منّت ہے ، جس کی کارکشائی اور کارسازی میں حضرت داتا صاحب اور حضرت بابا صاحب(پاکپتن شریف) کلیدی حیثیت اور اہمیت کے حامل ہیں۔

بلا شبہ تصّوف و طریقت، دینِ اسلام کا باطنی پِہلو ہے، جس کو حدیثِ جبرئیل میں "احسان" سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا گیا :"تم خدا کی اس طرح عبادت کرو، جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ مقام نہ پاسکو، تو پھر یہ خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے"یعنی "حالتِ مشاہدہ یا حالتِ مراقبہ"۔علوم شریعت کے دو شعبے ہیں، ایک "علم الا حکام" ہے ، اور ایک "علم ا لا سرار"۔ علم ا لا حکام میں مسائل شریعت ۔۔۔ جس کے تحت عالم ، محدّ ث، فقیہہ ، اور" علم ا لا سرار" کے ماہردرویش، صوفی ، ابدال اور اقطا ب کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تاہم بعض صاحبِ کمال ہستیاں ان دونوں شعبوں میں دسترس اور عروج کی حامل اور بیک وقت شریعت و طریقت کے امام اور سرخیل ہوتے ہیں۔ اہل طریقت و معرفت کو مزید دو شعبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ۔ ایک تشریعی یعنی دعوت و ارشاد کے حامل اور ایک "تکوینی" یعنی صاحبانِ طریقت و اختیار ۔پہلا قطبِ ارشاد کے جبکہ دوسرا "قطبِ مدار" کے زیر نگین ہوتا ہے۔اوتاد، ابدال، نقبأ، نجبأ اور رجال الغیب وغیرہ "قطب مدار" کے زیر اثر حکومت و سلطنت، اختیار و اقتدار، فتح و شکست اور جنگ وامن بشمول حیات و سماج سمیت دیگرامور۔۔۔ ایسے ہی اہلِ باطن کے روحانی تصّرفات سے متعلق ہوتے ہیں۔ آخر میں ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے کہا کہ گذشتہ سال کی طرح اس سال بھی کرونا وبا کے باعث عرس کے موقع پر احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں اور عرس میں آنے والوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایس او پیز پر عمل کریں ۔

سرخیاں:

٭ کشف المحجوب امہات کتب تصوّف میں اہم ترین ہے ۔

٭ فلاحی معاشرے کی تشکیل صوفیا کے افکار سے ممکن ہے۔

٭ خانقاہی نظام کا احیأ وقت کی اہم ضرورت ہے۔