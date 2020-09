جمہوریت اور پاکستان

شیئر کریں:

جمہوریت دو لفظوں کا مرکب ہے یعنی ڈیمو (عوام) اور کریسی (حاکمیت). جمہوریت کی تاریخ کا سراغ دھونڈنے کے لیے ہمیں سو برس قبل از مسیح میں جانا ہوگا۔تب ہمیں ہندوستان اور یونان میں جمہوری طرز حکومت ملے گا۔کچھ آگے آئیں تو اٹھارویں صدی عیسوی میں فرانسیسی مفکر روسو، مونٹیسکو اور والٹیر نے اپنے افکار کے ذریعے دنیا میں آزاد خیال جمہوریت کی بنیاد رکھنے میں مدد دی۔جمہوریت میں صدارتی نظام بھی ہوسکتا ہے اور پارلیمانی نظام بھی۔جمہوریت سے مراد ایسا طرز حکمرانی جہاں آمریت کے برخلاف عوامی رائے شماری سے عوامی نمائندوں کی آئین ساز حکومت تشکیل دی جا سکے‘جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں اور پالیسیاں مرتب کریں۔جمہوریت کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک بلا واسطہ جمہوریت جس میں کسی بھی علاقے کے عوام مل کر مشترکہ فیصلہ سازی کرتے ہیں اور دوسری قسم بلواسطہ جمہوریت ہے جو مختلف اقوام میں رائج ہے۔ اسے بلواسطہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں رائے شماری کے ذریعے عوامی نمائندے آگے آتے ہیں اور حکومت تشکیل دی جاتی ہے۔یونانی مفکر ہیروڈوٹس کا جمہوریت کے بارے میں کہنا ہے کہ ’’جمہوریت ایک ایسی حکومت ہوتی ہے جس میں ریاست کے حاکمانہ اختیارات قانونی طور پر پورے معاشرے کو حاصل ہوتے ہیں‘‘۔یعنی بقول سابق امریکی صدر ابراہم لنکن کے قول کے: ''goverment of the people,by the people,for the people'' یعنی عوام کی حاکمیت، عوام کے ذریعہ اور عوام پر ۔ اس سے ہیروڈوٹس کی رائے کو مزید تقویت ملتی ہے۔ اسلامی حوالے سے دیکھا جائے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مطلق العنان حکومت صرف اور صرف خدا بزرگ و برتر کی ہے‘وہی اس پوری دنیا کا بلا شرکت غیرے مالک و حاکم ہے اور مرضی بھی اسی کی ہی رائج ہونی چاہیئے۔قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں.ترجمہ:’’یاد رکھ تخلیق بھی اسی کی اور حکم بھی اسی کا‘‘الاعراف 54۔ایک اور جگہ فرماتے ہیں.ترجمہ:’’حاکمیت اللہ کے سوا کسی کو نہیں‘‘الانعام 57۔اسلامی طرز حکومت میں عوام کے حقوق کی پاسداری کو ترجیح دی جاتی ہے جب کہ جمہوریت میں عوامی رائے کی پاسداری کی جاتی ہے۔ بہت سے مغربی ممالک نے تو جمہوریت میں ہی اسلامی شعائر شامل کرکے ترقی کے جھنڈے گاڑ دییئے مگر اسلامی ممالک میں جمہوریت کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے جیسا کہ جمہوری طرز حکومت میں عوامی نمائندوں کی رائے مقدم ہوتی ہے اور اپنی انہی جمہوری اختیارات کو یہ نمائندے مشترکہ رائے شماری سے غلط بھی استعمال کرتے ہیںاور غلط قسم کے بل بھی منظور کروالیتے ہیں یا پھر ضروری اور اسلامی بل مسترد بھی کر تے ہیںاور یہی وہ نقطہ ہے جہاں آکر جمہوریت اسلامی اقدارسے متصادم ہو جاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے ترجمہ:’’یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا کریں تو یہ نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے‘‘۔الحج 41اگر اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیں تو یہ بات واضح ہے کہ حاکم بننا ایک ذمہ داری ہے جسے موجودہ حکمرانوں نے حق سمجھ کر ہتھیا لیا ہے اور اسے موروثیت میں بدل دیا ہے یہ لوگ اسے اپنا حق سمجھ کر اپنے فرائض سے رو گردانی کر رہے ہیں۔نبی کریم ؐ کا ارشاد ہے۔حکومت کا سربراہ نگران ہے اور جن کی نگرانی اس کے سپرد ہے‘ان کے بارے میں اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔جیسا کہ جمہوریت میں آمریت کے برخلاف ایک شخص کی حکمرانی نہیں ہوتی بلکہ یہاں تین مختلف شعبے بن جاتے ہیں جو اپنی اپنی ذمہ داریوں کے لیے جوابدہ ہوتے ہیںجن میں مقننہ یعنی قانون ساز ادارہ، انتظامیہ جو انتظامی امور کو دیکھتا ہے اور عدلیہ جو ان قوانین کی پاسداری کرواتا ہے۔جمہوری حکومت کا فائدہ یہ ہے کہ یہ عوامی حکومت ہوتی ہے اور عوامی حقوق کی پاسداری کرتی ہے. اس لیے جمہوریت کے مستحکم ہونے کا بلواسطہ تعلق بھی عوام کے حقوق کا تحفظ ہے۔یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے‘ عوامی حکومت اور عوام میں ایک مربوط رابطہ رہتا ہے۔ اس میں اقلیتوں کو بھی بنیادی حقوق حاصل ہوتے ہیں اور حکومت عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ غلط اقدامات کو روکنے کے لیے عوامی نمائندوں کی ایک جماعت اپوزیشن کی شکل میں ہمیشہ موجود رہتی ہے لیکن اگر جمہوریت کا دوسرا رخ دیکھیں تو یہی جمہوریت اس وقت نقصان دہ ہوجاتی ہے جب عوام تعلیم اور شعور سے دور ہوں۔ دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے کہ صرف انسانوں کی گنتی ہوتی ہے تو بیجا نہیں ہوگاکیونکہ اس گنتی میں عقل و شعور بہت پیچھے رہ جاتے ہیں جب کہ سرمایہ دار اور پیسے والا طبقہ آگے آجاتا ہے جو ایک بریانی کی پلیٹ کے بدلے حکمرانی لیتا ہے۔ جب کسی بھی ملک میں جمہوریت کا یہ معیار رہ جائے تو اس برائے نام دیمک زدہ جمہوریت سے آمریت بہت بہتر لگنے لگتی ہے اورصرف اور صرف اسی وجہ سے آمریت کے راستے کھلتے ہیں۔اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو نام سے واضح ہے کہ پاکستان ایک اسلامی اور جمہوری ملک ہے مگر کیا حقیقت میں پاکستان واقعی ایک اسلامی اور جمہوری ملک ہے۔اگر ہاں تو ہمیں وقتا''فوقتا'' کسی نہ کسی مارشل لاء کا کیوں سامنا رہتا ہے اور ہر وقت ہمارے جمہوری ملک پر آمریت کے سائے کیوں منڈلاتے ہیں.1947 سے لے کر 2020 تک پاکستان میں فوجی حکومت کے چار ادوار گزر چکے ہیں اور مارشل لاء کا یہ دورانیہ تقریبا ساڑھے تین دہائیوں سے زیادہ رہا ہے۔اس سے یہ بات واضح ہے کہ ہمارے ہاں باقی ماندہ جمہوریت بھی پولیو کی زد میں آ کر ہمیشہ کے لیے لولی لنگڑی ہوچکی ہے مگر ہمیں رہتے وقت میں ہی جمہوریت کے اصل حسن کو سمجھنا اور لاگو کرنا ہوگا اور اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہوگی ورنہ وہ دن دور نہیں جب یہ دیمک زدہ جمہوریت کسی روز بستر مرگ پر آخری ہچکیاں لے رہی ہوگی۔