ارشد شریف نے سچ بولنے کی آخری قیمت ادا کی: عمران خان

چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے اپنے ٹوئیٹ میں کہا ہے کہ ارشد شریف نے سچ بولنے کی آخری قیمت ادا کی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائئٹ ٹوئٹر پراپنے تازہ بیان میں سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ارشد شریف کے بہیمانہ قتل پر صدمہ ہوا۔ ارشد شریف نے سچ بولنے کی آخری قیمت ادا کی۔

چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ اسے ملک چھوڑ کر بیرون ملک روپوش ہونا پڑا۔ ارشد شریف سوشل میڈیا پر طاقتوروں کو بے نقاب کرتے ہوئے سچ بولتا رہا۔ آج پوری قوم ان کی وفات پر سوگوار ہے۔

Shocked at the brutal murder of Arshad Sharif who paid the ultimate price for speaking the truth - his life. He had to leave the country & be in hiding abroad but he continued to speak the truth on social media, exposing the powerful. Today the entire nation mourns his death.