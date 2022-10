پاکستانی صحافی ارشد شریف کی کینیا میں موت، اہلیہ کی تصدیق

سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کو نیروبی میں گولی مار کر قتل کردیا گیا ہے۔

ارشد شریف کی موقت کی تصدیق ان کی اہلیہ کی جانب سے ٹوئٹر پر کر دی گئی ہے، جوایہ صدیقی نے ٹوئٹ میں لکھا کہ آج میں نے اپنا دوست، شوہر اور پسندیدہ صحافی کھو دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے انھیں بتایا ہے کہ ارشد شریف کو کینیا میں مار دیا گیا ہے، انہوں نے اپیل بھی کہ ارشد شریف کی اسپتال کی کوئی تصاویر نہ جاری کی جائیں۔

I lost friend, husband and my favourite journalist @arsched today, as per police he was shot in Kenya.

Respect our privacy and in the name of breaking pls don't share our family pics, personal details and his last pictures from hospital.

Remember us in ur prayers. pic.twitter.com/wP1BJxqP5e