صحافی ارشد شریف کی موت افسوسناک خبر ہے:وزیراعظم

سینیئر اینکر ارشد شریف کی شہادت پر وزیر اعظم شہباز شریف نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے جاری کردہ پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ سینئر صحافی ارشد شریف ناگہانی موت کی خبر سن پر بہت دکھ ہوا۔

I am deeply saddened by the shocking news of journalist Arshad Sharif's tragic death. May Allah SWT grant him a place in Heaven. My deep condolences and prayers for the bereaved family.