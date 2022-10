 طلبہ کا منشیات کی طرف رحجان لمحہ فکریہ ہے:ڈاکٹر یاسمین گل 

شیئر کریں:

سوات (نامہ نگار)سماجی کارکن اور عوامی ویلفیئر سوسائٹی کی ڈائریکٹر ڈاکٹر یاسمین گل نے کہا کہ تعلیمی اداروںکے طلبہ کا نشے کی لت میں مبتلا ہونا لمحہ فکریہ ہے، طلبہ کو اس لعنت سے بچانے کے لئے معاشرے کے ہر فرد کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے ، منشیات فروش سکولوں ، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ کو منظم سازش کے تحت اس لعنت میں مبتلا کرنے کے مشن پر لگے ہوئے ہیں،تدارک نہ کیا گیا تو آئندہ پانچ برسوں میں صورتحال گھمبیر ہوگی، والدین کو اپنے بچوں کی بہتر تربیت کے ساتھ ان پر خصوصی نظر رکھنے کی ضرورت ہے،پاکستان میں اس وقت6 اعشاریہ پانچ ملین افراد نشے کے مرض میں مبتلا ہیں،وقت آگیا ہے کہ اب ہم نے” Say No to Drugs “ پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ڈاکٹر یاسمین گل نے مزید کہا کہ نشے سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اچھی محفلوںمیں بیٹھا جائے ، والدین بچوں کو پڑھائی کے ساتھ مثبت سرگرمیوںمیں مصروف رکھیں اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنے کا اہتمام کیا جائے بد قسمتی سے بچوں کے اکثر کام والدین خود کرتے ہیں جس سے بچہ آرام پسند اور کاہل ہو کر ان میں کسی چیلنج کا سامنا کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی، اگر بچوں کو مختلف کاموں میں مصروف رکھا جائے تو ان میں مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی اور اس طرح وہ منشیات سمیت دیگر معاشرتی برائیوں کی طرف بھی راغب نہیں ہوں گے، انہو ں نے اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ منشیات کے عادی افراد میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ب روزگار بھی ہیں جو انتہائی خطرنات بات ہے لہذا منشیات کی لعنت سے نوجوانوںکو بچانے کیلئے اب ہمارے پاس غفلت کی کوئی گنجائش نہیں ۔

ڈاکٹر یاسمین گل