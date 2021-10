بھارت کیخلاف میچ سے قبل حسن علی گٹارسٹ بن گئے، ’دل دل پاکستان‘ بھی گایا

بھارت کیخلاف میچ سے قبل حسن علی گٹاربجاتے ہوئے’دل دل پاکستان‘ گنگنا کر چھا گئے۔

تفصیلات کے مطابق انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر حسن علی کی ویڈیو شیئر کردی ہے اُس ویڈیو میں حسن علی گٹارہاتھ میں اُٹھائے پاکستان کا مشہور نغمہ ’دل دل پاکستان‘ گنگناتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔

???? Play us a tune Hasan! ????

Hasan Ali puts his heart and soul into a rendition of 'Dil Dil Pakistan' ahead of tonight's blockbuster #T20WorldCup match against #India ????????https://t.co/f7ulxwmrt8