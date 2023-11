آسٹریلوی ہائی کمشنر کا داتا دربار کا دورہ

پاکستان میں تعینات آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے داتا دربار کا دورہ کیا ہے۔

Honoured to visit the historic Data Darbar in #Lahore with its Khateeb, Mufti Ramzan Sialvi and be able to pray at the tomb of the revered Sufi saint Data Ganj Bakhsh. His teachings of peace, love, and harmony continue to inspire people from all walks of life. #JummahMubarak pic.twitter.com/T7CpN4jqxV