اداکارہ حاجرہ خان پانیزئی کی تہلکہ خیز انکشافات سے بھرپور کتاب کی رونمائی

آج اسلام آباد میں پاکستانی فلم اور ٹی وی اداکارہ حاجرہ خان پانیزئی کی تہلکہ خیز انکشافات پر مبنی 2014 کی خود نوشت ’Where the Opium Grows‘ کے اوریجنل ورژن کی رونمائی کی تقریب منعقد ہوگی۔کتاب میں کوئٹہ سے تعلق رکھنے والی اداکارہ حاجرہ پانیزئی کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں بھی سنگین الزامات موجود ہیں۔اداکارہ ہاجرہ خان پانیزئی نے اپنی سوانح حیات ’Where the opium grows, surviving Pakistan as a woman, an Actress and knowing Imran Khan‘سے متعلق سوشل میڈیا پر ایک انٹرویو میں بتایا یہ کتاب ایک بائیوگرافی ہے جو 2014 میں لکھی تھی جب وہ شوبز چھوڑ کر لندن چلی گئی تھیں۔انہوں نے کہا کہ عمران خان کو نجی طور پر جاننا میرے لیے ایک سیاہ اور خوفناک تجربہ تھا اور انہیں اس وقت جاننے کی وجہ سے میرا کیرئیر شدید مشکلات کا شکار ہوا، بہت سے لوگوں کے کیرئیر اس انسان کی وجہ سے متاثر ہوئے۔ اپنے والد کا تعارف کرانے پر شرمندگی ہے۔انہوں نے کہا کہ عمران خان عوامی طور پر نامور کرکٹر اور قومی ہیرو ہیں اور ان کے حامی انہیں مسیحا قرار دیتے ہیں تاہم ذاتی زندگی میں وہ بہت مختلف ہیں حامیوں کی طرف سے ان کا ایک مسیحا کا امیج بنانا بہت خوفناک ہے۔پانیزئی کا کہنا تھا کہ کتاب 2014 میں عمران خان کے اقتدار میں آنے کے کئی سال پہلے کسی سیاسی ایجنڈے کے بغیر لکھی تب مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ وزیراعظم بن جائیگا اور بدقسمتی سے کتنا بڑا حادثہ ثابت ہوا، عمران خان کو جاننا ان کیلئے مشکلات کا سبب بنا جب وہ واپس آئیں تو ان کے لوگوں نے میرے سوشل میڈیا کو ہیک کر لیا۔سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے حالیہ پوڈکاسٹ میں اداکارہ نے بتایا کہ انہوں نے کتاب میں عمران خان سے متعلق کچھ معاملات کی پیشگوئی کی تھی، ان دنوں میں بہت پریشان اور کنفیوز تھی یہ کتاب بنیادی طور پر ایک کتھارسس تھی وہ اپنے اندر کے غصے اور غبار کو کہیں نکالنا چاہتی تھیں تب انہیں احساس ہوا کہ انہیں کتاب لکھنی چاہیے۔اداکارہ نے بتایا کہ جب کتاب شائع ہوئی تو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، میں خاموشی سے کام پر آتی جاتی تھی، بے ہودہ ڈراموں میں برے لوگوں کے ساتھ عجیب سے کردار نبھاتی رہی میرا کیرئیر تباہ ہو گیا۔ہاجرہ خان پانیزئی نے کہا کہ میں پہلی انسان تو نہیں ہوں جو یہ بات کر رہی ہوں روز کوئی نہ کوئی ٹی وی پر بیٹھا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کیا سب لوگ ہی جھوٹ بول رہے ہیں کیا سب کی باتیں بے معنی ہیں کیا سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں؟ جو آج کا پاکستان ہے میں تو 9 سال پہلے اس کا حصہ نہیں تھی جو آج ہو رہا ہے میں ایک معمولی سی اداکارہ ہو کر کیوں سچ بول رہی ہوں۔