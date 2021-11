وفاقی وزیر اطلاعات چوہدری فواد حسین کی گریمی ایوارڈ کیلئے نامزدگی پر پاکستانی گلوکارہ عروج آفتاب کو مبارکباد

وفاقی وزیر اطلاعات چوہدری فواد حسین نے گریمی ایوارڈ کیلئے نامزدگی پر پاکستانی گلوکارہ عروج آفتاب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ عروج آفتاب کی ایوارڈ کیلئے نامزدگی پر فخر ہے۔ بدھ کو اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ایوارڈ کیلئے عروج آفتاب کی نامزدگی بڑی کامیابی ہے، عروج آفتاب کی آواز لاکھوں لوگوں کے دلوں اور کانوں تک پہنچے۔ پاکستان کو عروج آفتاب کی کامیابی پر فخر ہے.

