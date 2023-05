معاشرے کی تعمیر میں والدین کے بعد اساتذہ کلیدی کردار

شیئر کریں:

ظفراقبال

حصول ِتعلیم اور فروغِ تعلیم کیلئے مختلف عوامل و عناصر اپنی جگہ اہمیت ضرور رکھتے ہیں لیکن اس سارے عمل میں معلم کو مرکزی حیثیت حاصل ہے ۔ کسی بھی معاشرے کی تعمیر میں والدین کے بعد اساتذہ کا کلیدی کردار ہوتا ہے ۔ اسی اہمیت کے پیش نظر زندہ دِلان غربی پاچھیوٹ ضلع پونچھ آزاد کشمیر نے گورنمنٹ ہائی سکول بگلے پاچھیوٹ کے تین اساتذہ سردار جمیل ، سردار شوکت اور سردار مبارک کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر ایک زبردست اور منفرد تعلیمی اجتماع منعقد کیا جس میں عوام علاقہ ، طلبہ و طالبات اور بلخصوص اساتذہ کرام جن میں سکول ، کالج اور یونیورسٹیز کے اساتذہ بھی مدعو تھے ریٹائرڈ اساتذہ میں سے سردار محمد اقبال خان ، سردار یعقوب ، سردار شوکت حیات ، سردار رحیم ، سردار مجید ، سردار الطاف کے علاوہ خاصی تعداد موجود تھی۔ سیاسی شخصیات میں سابق ممبر کشمیر کونسل سردار عبدالخالق وصی ، ڈسٹرکٹ کونسلر سردار سجاد ، سردار پرویز یعقوب ، سردار زریق اور سردار طاہر اکرم کے علاوہ مقامی لوکل کونسلرز بھی تقریب میں موجود تھے ۔ غربی پاچھیوٹ کے عوام نے اپنے تمام مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا ۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ کونسلر سردار سجاد رزاق اور پونچھ کے ایدھی کہلوانے کے مستحق ہر دم ہشاش بشاش رہنے اور عوام کی خدمت کرنے والے کیپٹن اختر نے بھی مہمانوں کا بھرپور استقبال کیا اور دوران تقریب انکا بھرپور خیال رکھا ۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اور پھر ہر دل عزیز استاد اور ہر پیرو جواں کے دل میں ہمیشہ زندہ رہنے والے محترم خالد صاحب (مرحوم ) اور مدرس مصاحب صاحب (مرحوم) کی مغفرت کیلئے ریٹائرڈ سینئر مدرس سردار شوکت حیات نے دعا کروائی ۔ یوں اس موقع پر رحلت فرمانے والے اساتذہ کی خدمات کو بھی یاد رکھا گیا جو کہ قابل تحسین ہے ۔ اس موقع پر پروفیسر سید حسن صابری صاحب کی صحت یابی کیلئے بھی دعا کروائی گئی ۔ تقریب میں بطور خاص پروفیسر ایمریٹس ڈاکٹر محمد رستم خان صاحب نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے اپے خطاب میں تمام اساتذہ بلخصوص شمالی ٹائیں اور غربی پاچھیوٹ ضلع پونچھ میں تعلیمی خدمات سرانجام دینے والے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کیا ۔ انہوں نے کہا کہ 1920ء کی دہائی میں پنجاب یونیورسٹی سکول کے سرٹیفکیٹ جاری کرتی تھی اور وہاں سے آٹھویں جماعت پاس کر کے سرٹیفکیٹ حاصل کر کے سردار شاہ ولی خان صاحب نے غربی پاچھیوٹ اور ٹائیں کے سنگم پٹولہ ٹائیں کے مقام پر پہلا سکول قائم کیا جس میں شمالی ٹائیں اور غربی پاچھیوٹ اور مضافاتی علاقوں کے طلبہ کی ایک بڑی تعداد نے تعلیم حاصل کی ۔ انہوں نے کہا کہ سردار شاہ ولی خان ہی وہ معلم تھے جنہوں نے سردار محمد انور خان کی صلاحیتوں کو بھانپتے ہوئے انکے والد سردار یوسف خان کو کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو انکے ساتھ سکول بھیجیں اور وہ انہیں اپنے ساتھ سکول لیکر آئے ۔ وہی سردار انور بعد ازاں میجر جنرل اور پھر ریاست کے سب سے بڑے عہدے یعنی صدر ریاست جموں وکشمیر منتخب ہوئے انہوں نے اس موقع پر اپنے اساتذہ سردار محمد اقبال خان اور سردار یعقوب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پٹولہ سکول کی ہر موقع پر اپ گریڈیشن کیلئے انہوں نے اہم کردار ادا کیا ۔ انہوں نے تعلیمی ترقی سے دلچسپی لینے والی شخصیات غربی پاچھیوٹ سردار مختار خان مرحوم اور سردار نواب خان مرحوم کے علاوہ ٹائیں سے سردار اکرم خان مرحوم کی خدمات کو بھی سراہا ۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرنسپل ڈگری کالج تھوراڑ ڈاکٹر فیض الرحمن نے تعلیم کے تاریخی پس منظر کو بیان کرتے ہوئے دور جدید سے ہم آہنگ تعلیمی تقاضوں کے بارہ میں حاضرین کو آگاہ کیا ۔ انہوں نے تعلیم کی ہر دور میں اہمیت اور معلم کے کردار پر روشنی ڈالی اور کہا کہ ہمارے نبی حضرت محمد ؐ نے بھی فرمایا کہ ’’مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے ‘‘ جس سے معلم کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے ۔ اس موقع پر سٹیج سیکرٹری نسیم شاہد نے ڈاکٹر فیض الرحمن کی تصنیف "The State of Jammu & Kashmir at a Glance" کا خصوصی طور پر ذکر کیا ۔ یقینا یہ کتاب بہترین حوالہ جات کیساتھ تاریخ کشمیر کے طلبہ کیلئے ایک بہترین کتاب ہے۔ مختلف مقابلہ جات و امتحانات کیلئے بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کامیاب امیدواران بھی بطور خاص اس کتاب کے معترف ہیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ۔ ممتاز کالم نگار اور محقق پروفیسر ریاض اصغر ملوٹی نے بہت ہی احسن انداز سے اساتذہ کا مقام احادیث نبوی اور تاریخی حوالوں سے بیان کیا ۔ انہوں نے عام ملازم اور معلم کے فرق کا بیان کرتے ہوئے کہا کہ معلم وہی ہے جو کہ تدریسی امور کی انجام دہی کے ساتھ طلبہ کی تربیت بھی کرتا ہے ۔ لہذا اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنے لیکچر کے ساتھ ساتھ طلبہ کی اخلاقی تربیت کیلئے بھی اپنا کردار اادا کریں ۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کا سب سے اچھا پیشہ ، پیشہ ِ معلمی ہے ۔ اس موقع پر خطاب میں انہوں نے کیپٹن ریٹائرڈ اختر کی سماجی خدمات کو بھی خوب سراہا ۔ اس موقع پر گورنمنٹ کالج تھوراڑ سے اسسٹنٹ پروفیسر سردار مظہر احمد خان نے کہا کہ اغراض و مقاصد کے حوالہ سے انتہائی اہم تقریب ہے ۔ لہذا س جذبے کی قدروستائش ضروری ہے اور دور دراز سے ہم اسی جذبے کی قدر کرنے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر شعبہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے لوگ اساتذہ کرام کو عزت نہ دے سکے تو دوسرا اور کوئی نہ دے گا۔ انہوں نے علامہ اقبال کے اشعار کی روشنی میں مقام استاد پر سیر حاصل گفتگو کی اور کہا کہ اساتذہ انسانی روح کی تعمیر کا اہتمام کرتے ہیں اوریہی اساتذہ افکار تازہ کے ذریعے جہان نو پیدا کرتے ہیں ۔ تقریب سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سردار جمشید اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (نسواں ) محترمہ شہناز گردیزی نے بھی خطاب کیا ۔ سکول کی بچیوں نے احمد حاطب صدیقی کی مشہور نظم استاد محترم کو میرا سلام کہا پیش کی اور بھرپور داد سمیٹی اس طرح سکول کی طالبات نے مختصر مگر پر اثر تقاریر بھی کیں جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ انکے اساتذہ نے بچوں پر بہت محنت کی ہوئی ہے نیز دو خواتین اساتذہ عذرا حسن اور ساجدہ قیوم نے بھی پروگرام کی غرض و غایت کے حوالے سے عمدہ تقاریر کیں ۔ تقریب میں آزاد کشمیر کے نامور گلوکار یاسر کشمیری نے حمدیہ کلام اور ماں کی شان میں گیت گا کر شرکاء سے بھرپور داد وصول کی۔