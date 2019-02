مُشتے کہ بعد از جنگ یاد آید!

شیئر کریں:

1فارسی زبان کا محاورہ ہے۔ مشتے کہ بعد از جنگ یاد آید۔ برکلہ خود باید زد! (جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے اسے اپنے منہ پر جڑ دینا چاہئے) یہ محاورہ ہمیں عمران خان کی اسمبلی میں بے حسی، بے بسی اور ناقص حکمت عملی پر یاد آیا ہے۔ بالفرض خان صاحب نے اپنے چہرے پر مکہ نہ بھی مارا ہو تو طمانچوں سے جوں گل گال ضرور سرخ کئے ہوں گے۔ اتنا نادر موقع ایسی ’’گولڈن اپرچیونٹی‘‘ دو حریف آمنے سامنے، بیس کروڑ عوام کی نمائندہ اسمبلی ،بیس کروڑ عوام کی نظریں ٹی وی پر ٹکی ہوئیں۔ ٹاکرہ! مناظرہ بحثا بحثی…؎

کہنے کو دل کی بات جنہیں ڈھونڈتے تھے ہم

محفل میں آ گئے ہیں وہ اپنے نصیب سے

میاں نواز شریف نے جاندار تقریر کی۔ سارے فسانے میں ویسے تو بہت کچھ تھا لیکن سات سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ خان صاحب انگلینڈ سے واپسی پر بہت سے ’’دستاویزی ثبوت‘‘ لائے تھے۔ مے فیئر کے فلیٹ کب خریدے گئے؟ کیسے خریدے گئے؟ رقم کہاں سے آئی؟ وہاں کیسے پہنچی! انکم ٹیکس ریٹرن وغیرہ۔ آمنے سامنے باتیں۔ باتوں کا جواب! ہاں یا ناں میں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ نہ کمیشن کی ضرورت نہ TORsکی حاجت لیکن…؎

اے بسا آرزو کہ خاک شدہ!

انہیں سپیکر نے باکمال شفقت روسٹرم پر آنے کی دعوت دی۔ وہ کاغذات کا پلندہ اٹھائے بڑے طمطراق سے مائیک کے سامنے کھڑے بھی ہوئے اور اس کے بعد؟ چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ نہ حکایتیں نہ شکایتیں! کسی نے ان کے پائوں کے نیچے سے قالین کھینچ لیا۔ کسی نادیدہ قوت نے ان کے ہونٹوں پر مہر لگا دی۔ ہوش گم، حواس گم، اچانک انہیں احساس ہوا کہ حزب اختلاف اور پارٹی ارکان بغیر تقریر سنے باہر چلے گئے۔ بائیکاٹ! کس کا؟ اسمبلی کا یا عمران خان کی تقریر کا۔ یہ کیسا لیڈر ہے جسے آخری وقت تک پتہ نہ چل سکا کہ کون کیا کھیل کھیل گیا ہے۔ کسی نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان کی تقریر کوسبوتاژکر دیا ہے۔ بعد میں یہ عذرلنگ پیش کیا گیا کہ سب کچھ پہلے سے طے تھا۔ بالفرض ایسی بات ہوتی تو خورشید شاہ صاحب بھی تقریر نہ کرتے۔ تقریر بھی ایسی جسے حکومتی حلقوں نے بھی دل پذیر کہا۔ کچھ یوں گمان ہوا جیسے قبلہ شاہ صاحب تقریر نہیں کر رہے آصف علی زرداری کا پیغام میاں صاحب تک پہنچا رہے ہیں: فکر نہ کریں، اسمبلی کا بائیکاٹ عارضی ہے، ہم آتے رہیں گے ہم جاتے رہیں گے! رسمیں اور وعدے نبھاتے رہیں گے۔ ہمارا سیاسی جینا مرنا ایک ساتھ ہے۔

We will sail swim and sink together

اس سنکی خان کی فکر نہ کریں۔ اس کو تھکا تھکا کر ہلکان کر دیں گے۔ پھنے خان کو ننھے خان بنا دیں گے۔ بڑا آیا وزیراعظم بننے والا! اگر اس کی پارٹی سے ہی وزارت عظمیٰ کے چند امیدوار نہ کھڑے کر دئیے تو نام بدل دینا۔ کہنا سندھ کا سید نہیں تھا، شاہ لطیف کے مزار کا مجاور تھا۔

-2خورشید شاہ صاحب نے نہایت چابکدستی سے بال تحریک انصاف کے کورٹ میں پھینک دیا۔ کہنے لگے مختصر تقریر کا حکم شیریں مزاری نے دیا تھا۔ کہنے لگی دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے۔ آنے کو جانے کی تمہید بنانا ہے۔ بائیکاٹ پہلے سے طے شدہ تھا۔ شاہ صاحب کی دبیز مونچھوں کے نیچے لطیف سی مسکراہٹ بہت کچھ کہہ گئی۔ اگر بائیکاٹ کا پہلے سے فیصلہ کر لیا گیا تھا تو آپ نے تقریر ہی کیوں کی؟ بالفرض کر ہی ڈالی تھی تو پھر عمران خان کو بھی موقع دیتے ان کے بولنے کے بعد بائیکاٹ کی رسمی کارروائی پوری کی جا سکتی تھی۔ اسمبلی کے باہر پریس کانفرنس کا منظر بڑا Patheticتھا۔ خورشید شاہ کے ساتھ ملتان کا گدی نشین کھڑا تھا۔ پیچھے کھڑے خان صاحب کو کیمرے کی آنکھ بڑی مشکل سے تلاش کر پائی تھی۔

-3میں نے اپنے سابقہ کالموں میں ’’سادہ لوح خان۔ کاوش بے سود۔ حکومت کی حکمت عملی‘‘ میں اپنی سوچ کے مطابق آنے والے کل کی نشاندہی کی تھی۔ جو سکرپٹ لکھا گیا ہے عین اس کے مطابق عمل ہو رہا ہے۔ اپوزیشن کے ’’اتحاد‘‘ میں پہلی دراڑ تو ایم کیو ایم نے ڈال دی ہے۔ عمران فاروق قتل کیس کے مقدمے کا مقصد الطاف بھائی کو سزا دلوانا مقصود نہیں ہے بلکہ اس کو بطور سیاسی ہتھیار استعمال کرنا ہے۔ دوسری asualty ANP cہو گی۔ سیاسی رقابت کے علاوہ بھی کئی قصے ہیں۔ دبئی میں اگر زرداری، مشرف، ڈار وغیرہ محلات کھڑے کر سکتے ہیں تو دیگران کو کیا حکیم اللہ وسایا نے منع کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمن کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اندرون ملک ہی کئی جزیرے کھڑے کر رکھے ہیں۔ کم از کم عمران خان تو ایسا ہی سوچتا ہے۔ اس کا ’’رقم بڑھائو نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں‘‘ کا نعرہ درست ہو نہ ہو دلچسپ ضرور ہے۔ جواباً مولانا صاحب نے فرمایا ’’آف شور کا شور مچانے والا چور نکلا‘‘ عمران کا استدلال لاکھ درست ہو لیکن اسے سیاسی طور پر یقیناً زک پہنچی ہے۔ مولانا صاحب کارزارِ سیاست کے پرانے کھلاڑی ہیں۔ انہیں علم ہے کہ ہر افواہِِِِ مایہ بالٓاخر دم توڑ جاتی ہے۔ صرف سرمایہ باقی رہ جاتا ہے جو حقیقت ہے۔ مولانا مضبوط جسم کے دبنگ انسان ہیں۔ اکثر سیاستدان ایک دوسرے کا پیٹ چاک کرنے کا عندیہ دیتے رہتے ہیں۔ ان کے پیٹ پر کوئی میزائل تک اثر نہیں کر سکتا۔ معدہ ماشاء اللہ اتنا مضبوط ہے کہ لوہا بھی کھا لیں تو ہضم ہو جاتا ہے۔ عمران خان کو سیاست کا طفل نوآموز صرف کہتے ہی نہیں سمجھتے بھی ہیں۔

-4پیپلز پارٹی کسی مخمصے میں گرفتار نہیں ہے۔ کسی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار بھی نہیں ہے۔ زرداری صاحب کو بخوبی علم ہے کہ عافیت کا ہر راستہ وزیراعظم ہائوس سے ہو کر گزرتا ہے۔ پھر یہ تضاد بیانی کیوں؟ عزیزی بلاول شعلے برسا رہا ہے۔ خورشید شاہ صاحب کی باتوں میں تنقید کے خار کم اور پھولوں کے ہار زیادہ ہیں۔ کچھ نہیں کہا جائے گا تحمل اور سکون سے سنا جائے گا۔ عزت اور وقار کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ استعفیٰ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس لفظ کو قرارداد کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیا جائے گا۔ جب عافیت کے راستے ایک ہوں۔ جب نجات ایک چھت تلے جمع ہونے میں ہو تو پھر ظاہری ہائو ہو اور شورشرابے سے گھبرانا نہیں چاہئے۔

-5اصل پیغام زرداری صاحب کے بازوئے شمشیر زن رحمن ملک صاحب کے ذریعے دیا گیا ہے۔ آصف علی خوش قسمت ہیں کہ انہیں ایک ’’نابغہ روزگار‘‘ مشیر میسر آیا ہے۔ ملک صاحب جن کا ’’اپنا نام‘‘ بھی مبینہ طور پر پانامہ لیکس میں ہے کو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کمیٹی کے اجلاس سے قبل ہی چند انکشافات کر ڈالے۔ رحمن صاحب نے بڑے وثوق سے کہا ہے کہ بلاول نے میاں نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی قسم کی ہرزہ سرائی کی ہے۔ ہم ذاتی طور پر ملک صاحب کو ایک راست گو انسان سمجھتے ہیں لیکن گھر کے بھیدی ذوالفقار مرزا کے کچھ تحفظات ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کچھ لوگ مصلحتاً جھوٹ بولتے ہیں۔ کچھ مجبوراً کذب بیانی سے کام لیتے ہیں۔ ملک صاحب یہ کارِ خیر عادتاً کرتے ہیں۔ اگر سیب کھا رہے ہوں تو کہتے ہیں کیلا کھا رہا ہوں۔ ملک صاحب Great Task Masterہیں۔ ہمیں امید ہے کہ وہ اپنے مشن میں ضرور کامیاب ہوں گے۔

-6آنے والے کل کی ہلکی سی اک تصویر یہ ہے کہ پانامہ لیکس کا سکینڈل آہستہ آہستہ قصہ پارینہ بن جائے گا۔ حزب اختلاف تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گی۔ خان صاحب میدان میں اکیلے کھڑے ہونگے۔ وہ دست راست جن کے اس سکینڈل میں پر جلتے ہیں یا تو بھاگ جائیں گے یا پھر ’’مٹی پائو‘‘ والی حکمت عملی اختیار کریں گے۔ اکثر تبصرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ خان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں لدے ہوئے ٹرک کے بونٹ پر بٹھا دیا گیا ہے۔ ویسے خان بہادر انسان ہے۔ دیکھیں نامساعد حالات سے کیسے نبرد آزما ہوتا ہے!