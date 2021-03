قائد اعظم کے دس اوصاف

شیئر کریں:

بخاری کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات یعنی عمل کی بنیاد نیت پر ہے۔مؤرخین میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ قائداعظم کی نیت ہمیشہ صاف اور شفاف ہوتی تھی۔ جب کوئی انسان اچھی نیت کے ساتھ محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ قائداعظم کی اس خوبی کی وجہ سے ان کو ایسی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا ہوئیں کہ دنیا حیران رہ گئی۔ بدنیت انسان کبھی اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قائداعظم نیک نیتی کی بنیاد پر اپنے قومی مشن کے ساتھ جڑے رہے۔ قائد اعظم کی دوسری خوبی امانت اور دیانت تھی۔ یہی وہ خوبی ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات کے مقام پر فائز کرتی ہے۔ قائد اعظم نے اپنی ساری زندگی کے دوران کبھی کسی کا حق نہیں مارا اور نہ ہی کسی کے ساتھ بددیانتی کرکے دھوکہ اور فریب دیا۔ جو لوگ بھی عظیم انسان بننا چاہتے ہیں انکے لیے لازم ہے کہ وہ امانت اور دیانت کے پیکر ہوں۔ قائداعظم کی تیسری خوبی انکی ذہانت اور بصیرت تھی جس کا اعتراف نہ صرف انکے اپنے رفقاء کار کرتے تھے بلکہ انکے سیاسی مخالفین بھی ان کی ذہانت اور بصیرت کے زبردست قائل تھے۔ اسی خوبی کی وجہ سے قائداعظم ہندوؤں اور انگریزوں کی چالاکی عیاری اور سازشوں کا مقابلہ کر سکے۔ تحریک پاکستان کے دوران جب بھی کوئی اہم نازک اور حساس موڑ آیا قائداعظم نے ذہانت اور بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتہائی موزوں اور مناسب فیصلہ کیا اور وہ زندگی کے ہر بحران سے سرخرو ہوکر نکلے۔ وکالت کا شعبہ ہو یا سیاست کا میدان ہو قائد اعظم نے ہر موقع پر اپنی ذہانت اور بصیرت کا لوہا منوایا۔ تحریک خلافت کے دوران ہندوستان کے تمام لیڈر تحریک کے حق میں تھے جبکہ قائد اعظم واحد لیڈر تھے جنہوں نے اس اہم تاریخی موڑ پر اعلیٰ معیار کی بصیرت اور دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو تحریک خلافت سے الگ تھلگ رکھا۔ تاریخ اور زمانے نے انکے اس فیصلے کو درست ثابت کیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے تمام لیڈر قائد اعظم کی دانشمندی اور بصیرت کے قائل ہوگئے۔ یقین محکم قائداعظم کی چوتھی بڑی خوبی تھی سوچ بچار کے بعد جب کوئی موقف اختیار کر لیتے تو پھر ثابت قدمی کے ساتھ اس موقف پر ڈٹ جاتے۔ قائداعظم نے جب پاکستان حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا تو انکے سیاسی مخالفین نے کہا کہ پاکستان ایک ناممکن خواب ہے۔ قائداعظم نے ان کو جواب دیا کہ ناممکن کا لفظ میری لغت میں ہی نہیں ہے۔ ایک موقع پر انہوں نے اپنے خطاب میں فرمایا:

''Failure is a world unknown to me''

’’ناکامی ایک ایسا لفظ ہے جسے میں نہیں جانتا‘‘

قائداعظم کا پانچواں وصف صداقت یعنی سچ بولنا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ 23 مارچ 1940ء کے یادگار دن پر وہ عوام سے انگریزی میں خطاب کر رہے تھے۔ ایک چھابڑی فروش جو انگریزی نہیں جانتا تھا مگر قائد اعظم کے خطاب کے دوران تالیاں بجا رہا تھا۔ ایک صحافی نے اس سے سوال کیا کہ تم انگریزی نہیں جانتے تو پھر تالیاں کیوں بجا رہے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ قائداعظم جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد جب قومی خزانہ خالی ہوگیا اور سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کیلئے بھی پیسے نہ بچے تو انگریزوں کی تربیت یافتہ بیوروکریسی نے قائد اعظم کو مشورہ دیا کہ عوام کو نہ بتایا جائے کہ خزانہ خالی ہو گیا ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ تم پاکستان کے مالکوں سے جھوٹ کیوں بولنا چاہتے ہو ان کو سچ بتاؤ۔ جب عوام کو پتہ چلا کہ خزانہ خالی ہوگیا ہے تو انہوں نے پاکستان فنڈ میں پیسے جمع کرا دئیے اور اس طرح یہ مشکل گھڑی عوام سے سچ بولنے کی وجہ سے ٹل گئی۔

قائداعظم کی چھٹی خوبی یہ تھی کہ وہ وہ آئین اور قانون کا احترام کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی کوئی قانون نہیں توڑا یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی جیل بھی نہیں گئے۔ قیام پاکستان کے بعد گورنر جنرل کی حیثیت سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہے تھے کہ راستے میں ریلوے کا پھاٹک آگیا جو بند تھا اور ٹرین آنے میں ابھی چند منٹ باقی تھے۔ قائد اعظم کے اے ڈی سی گل حسن نے پھاٹک کھلوا دیا مگر قائد اعظم نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور قواعد و ضوابط پر عمل کیا۔ قائداعظم کی ساتویں خوبی یہ تھی کہ وہ سیاست کو سرمائے سے الگ رکھتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ سیاست کو عبادت سمجھا اور اسے تجارت نہیں بنایا۔ 1946ء کے انتخابات کے دوران جب قائد اعظم سندھ پہنچے تو سندھ کے لیڈروں نے ان سے کہا کہ ہمیں کچھ پارٹی فنڈ دیجئے تاکہ ہم لوگوں کو پیسے دے کر ووٹ خرید سکیں۔ یہ انتخابات پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل تھے مگر اسکے باوجود قائداعظم نے کہا کہ ووٹ کیلئے کسی کو ایک روپیہ بھی نہیں دوں گا اور الیکشن ہارنا پسند کروں گا۔ قائداعظم نے ہمیشہ جمہوری اصولوں سے پیار کیا اور انہوں نے اپنی محنت سے جو اثاثے بنائے تھے وہ بھی پاکستان کے قیام کے بعد فلاحی اور تعلیمی اداروں کیلئے وقف کر دیئے۔ قائداعظم کی آٹھویں خوبی یہ تھی کہ وہ سماجی انصاف کو سیاست کا مرکز اور محور سمجھتے تھے۔ انکی شدید خواہش تھی کہ قیام پاکستان کے بعد جو بھی نظام تشکیل دیا جائے اس میں سماجی انصاف کو کلیدی اہمیت دی جائے اور پاکستان کے تمام شہریوں کو برابر کے حقوق دیئے جائیں۔ عوام کو بلاامتیاز عزت سے زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ سب سے ایک جیسا انصاف کیا جائے۔ وہ جانتے تھے کہ سماجی انصاف کے بغیر دنیا کا کوئی نظام کامیاب نہیں ہوسکتا اور نہ ہی کوئی ریاست ترقی و خوشحالی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکتی ہے۔ قائداعظم کی نویں خوبی ڈسپلن تھی وہ نظم وضبط کے قائل تھے۔ قائداعظم نے اپنی قوم کو تین سنہری اصول دئیے جو یقین محکم اتحاد اور نظم و ضبط تھے۔ افسوس ہم ان کو نظر انداز کرکے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ قیام پاکستان کے اعلان کے بعد جب قائداعظم دہلی سے کراچی تشریف لائے تو عوام کا سمندر ان کے استقبال کیلئے ائیرپورٹ پر جمع تھا اور پُرجوش عوام نے ان کے طیارے کو گھیرے میں لے لیا۔ قائد اعظم نے جہاز سے نیچے اُترنے سے انکار کر دیا اور عوام میں ڈسپلن پیدا کیا، اسکے بعد طیارے سے باہر نکلے۔ قائداعظم کی دسویں خوبی یہ تھی کہ وہ میرٹ کے قائل تھے اور ہمیشہ فیصلے میرٹ کی بنیاد پر کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی سفارش یا اقربا پروری کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کیا۔