اگر عوام کو بہتر زندگی نہیں دے سکتے تو ترقی بے معنی ہے: وزیراعظم

وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اگر عوام کو بہتر زندگی کے لئئے سہولیات مہیا نہیں دے سکتے تو ترقی بے معنی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ایک پیغام میں وزیراعظم شہباز شریف نے دورہ گوادر کے متعلق بات کی ہے۔

Leaving for Gwadar today. Will review progress on the ongoing development work. Will also oversee the signing of MoU with Indus Hospital for construction of a world-class hospital. Development is meaningless if it does not translate into uplift of local people's lives.