وفاقی وزیر اور این سی او سی کے سربراہ اسد عمر نے کرونا ویکسین سے متعلق عالمی ادارہ صحت کے دہرے روئیے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے بیان میں اسد عمر نے کہا کہ کس ویکسین کو تسلیم کرنا ہے؟ یہ فیصلہ عالمی ادارہ صحت جیسے اداروں کا ہے، کون سی ویکسین قابل قبول ہے؟ انفرادی ممالک کا یہ فیصلہ انتشار پیدا کررہا ہے۔اسد عمر نے کہا کہ شہریوں کی صحت و تندرستی کا معاملہ عالمی تنازعات کا شکار نہیں بننا چاہیے۔این سی او سی کے سربراہ کی جانب سے یہ ٹوئٹ اس تناظر میں کیا گیا ہے کہ جس میں بیرون ملک جانے والے پاکستانی شہریوں پر ایسٹرا زینیکا یا فائزر کمپنی کی کرونا ویکسین لگوانے کی شرط عائد کی گئی ہے۔

vaccine acceptability decisions have to be taken by a global institution like WHO. Each country deciding which vaccine is acceptable for travel to that country is creating chaos. The health & well being of world citizens cannot become hostage to global geo strategic rivalries