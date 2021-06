امریکی فوجی اڈے اور وزیر اعظم کامؤقف

شیئر کریں:

پاکستان کی جغرافیائی حیثیت خطے میں اہم ترین ہے اس بات سے کوئی انکار نہیں کرسکتا۔جنرل مشرف نے امریکہ کی خوشنودی کی خاطر9/11 کے بعدامریکہ کو پاکستان میں اڈے صرف فراہم کردیئے تاکہ وہ 9/11 کی خفت مٹانے کیلئے طالبان نامی تنظیموں پر حملہ آور ہوسکے۔مشرف کے زمانے میں افغانستان میں موجود دہشت گردی کو کچلنے کیلئے امریکہ نے پاکستان کو خاطر خواہ سرمایہ بھی دیا اسکے عوض DO MORE کا تقاضا بھی شروع کردیا پی پی پی ہویا مسلم لیگ ن کی حکومت پاکستان کے بارے میںامریکی پالیسی،بلیک واٹر کوکنٹرول نہ کرسکے۔امریکہ کی وزیر خارجہ نے پاکستان میں اپنے ایک انٹرویو میںاس سوال کے جواب میں کہ امریکہ DO MORE کی گردان کیوںالاپتا ہے، ہلیری کلنٹن نے کہا تھا ، ’’آ پ امریکہ سے پیسہ لینا بند کردیں ، ہم ڈو مور کا مطالبہ نہیںکرینگے ، پیسہ لیں گے تو اسکے عوض متعین کام تو کرنا پڑیگا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جس طرح امریکہ ویت نام میںناکام ہوکر نکلا تھا اب افغانستان سے بھی نکلنے کیلئے سامان باندھ رہا ہے ، تین دہائیوںسے زیادہ عرصے سے وہ افغانستان حکومت اور متحارب گروپوں کو نہ ہی قابو کرسکا ہے اور نہ ہی امن قائم کرسکا، امن کی باتیںہوتیں ہیں کئی ممالک خاص طور پاکستان، سعودی عرب افغانستان میں امن کی شدید خواہش رکھتے ہیں، شنید ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے کہ افغانستان سے انخلاء کے بعد اسکی خواہش ہوچلی ہے کہ پاکستان میں اڈے قائم کرکے پاکستان کی سرزمین سے افغانستان میں خلفشار کو کنٹرول کرے ، مگر آفرین ہے وزیر اعظم عمران خان کوانہوںنے امریکہ کو ایک انٹرویو میںپیغام دے دیا ہے کہ پاکستان میںاڈے دینے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا ،اس بیان سے پاکستان کے عوام میں بھی خوشی کی لہر دوڑی ہے اللہ کرے پاکستان کے وزیر اعظم کے اس بیان کو حقیقت میں بھی بدلہ جائے ، یہ بیان پوری پاکستانی قوم کے لئے اطمینان کا باعث ہوگا۔ امریکہ کو اڈے دینے کے سوال پر وزیراعظم کے موقف کا پس منظر یہ ہے کہ امریکہ 11ستمبر تک افغانستان سے اپنی افواج کے مکمل انخلاء کے بعد اپنے مفادات کے تحفظ کیلئے خطے میں فوجی اڈے حاصل کرنے کا خواہش مند ہے اور پچھلے دنوں منظر عام پر آنیوالی اطلاعات کے مطابق اس مقصد کیلئے جن ملکوں سے جوبائیڈن انتظامیہ کے رابطے ہوئے ان میں پاکستان بھی شامل ہے جبکہ ان خبروں کے سامنے آنے پرطالبان کی جانب سے یہ انتباہی اعلان کیا گیا تھا کہ پڑوسی ملکوں نے امریکہ کو فوجی اڈے دیے تو یہ تاریخی غلطی ہوگی۔ اگر خدانخواستہ ہم نے کسی بھی وجہ سے اور قوم کو کوئی بھی مجبوری بتا کر کوئی اڈا فراہم کردیا تو طالبان کی دھمکی کو سامنے رکھنا ہوگا نیزپاکستان میں افراتفری کاخواہش مند بھارت نے افغانستان میں ایک سفارت خانہ اور چھ قونصلیٹ قائم کررکھے ہیں جس کے ذریعے وہ وہاں موجود افراتفری میں ملوث، ہتھیاروں کے حامل دہشت گردوںکو ہر ممکن سہولت پہنچاتا ہے ، چونکہ مسئلہ مسلمانوں اور خاص طور پر پاکستان کے امن کو تباہ کرنا ہے تو اسرائیل بھارت کے شانہ بشانہ ہوگا اس شیطانی کھیل میں۔جب سے امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان اپنی فوجوں کے مکمل انخلا کا اعلان کیا ہے تب سے ملک میں حالات مسلسل بگاڑ کا شکار ہیں اور کشیدگی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جارہا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ مذکورہ اعلان کے بعد ہی افغان حکومت کی طالبان کے خلاف کارروائیوں میں اضافہ ہوا جن کے جواب میں طالبان نے بھی افغان سکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانا شروع کردیا۔ یہ صورتحال پاکستان سمیت پورے خطے کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کئی ممالک افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا کے حق میں نہیں اور ان میں بھارت سر فہرست ہے۔ افغان سرزمین پر امریکی فوجوں کی موجودگی کی وجہ سے بھارت کو یہاں رہنے کا جواز ملا اور اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے اس نے پاکستان کو شدید نقصان پہنچانے کی کوششیں کیں۔امریکہ کو سب کچھ پیشگی نظر آتا ہے مگر اسے بھارتی ریشہ دوانیاں ہر گز نظر نہیںآتیں وہ چاہے پاکستا ن کے اندر ہو یا کشمیر میں ، بھارتی ریشہ دوانیوںکی ایک زندہ مثال کلبھوشن یادیو ہے ۔ پاکستان کے عوام کو سیاسی رہنمائوں کے بیانات اور اسے منحرف ہوجانا مختلف توجیحات پیش کرتے ہوئے کا وسیع تجربہ ہے ، نیز انتخابات بھی ایک آدھ سال بعد ہونے ہیںتو کیوںنہ امریکہ کو اڈے فراہم نہ کرنے کے معاملے پر قومی اسمبلی میںپیش کرکے متفقہ فیصلہ کیا جائے گو کہ گزشتہ دنوں اسمبلی ارکان نے اللہ تعالیٰ کا پاک نام لکھی ہوئی بجٹ کی کتابیںایک دوسرے کے منہ پر مارکے عوام کو سخت مایوس کیا ہے ، مگر افغانستان کا معاملہ ، امریکہ کو فوجی اڈے دینے کا معاملہ پاکستان کی سکیورٹی کا مسئلہ ہے اسے اسمبلی میں ضرور پیش کرنا چاہئے ۔ بھارت کے ساتھ ساتھ ہمارے دیگر پڑوسیوں کی سیاست بھی پاکستان کے معاملے پر کوئی قابل بھروسہ نہیں ۔