ٹی وی نامہ ۔۔۔محتاج

میں دستک دے کر اور ’’یس‘‘ کی آواز سن کر اسلم اظہر کے آفس میں داخل ہُوا۔ وہ نظریں کسی کاغذ پر جمائے نیچے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی اوپر دیکھا میں نے اُن سے پوچھا،’’How was it? ‘‘انہوں نے مجھے دیکھتے ہی بڑے جوش میں کہا، ’’Ah! Bakhtiar! You have saved us! ‘‘چند لمحے خاموشی کے بعدمیں نے اُن کا شکریہ ادا کیا اور اُن سے ہاتھ ملا کر آفس سے باہر آ گیا۔ میرے ban کرنے کا حکم نامہ ،میرا خیال ہے ،ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا ۔یہ 1965کاسال تھا جس میں6 ستمبر وقوع پذیر ہُوا۔جو کچھ چھ ستمبر اور ۲۳ ستمبر تک ہُوا اُس میں سے بیشتر باتیں ناقابلِ یقین ہیں۔ مثلاً یہ ناقابلِ یقین ہے کہ ستمبر پینسٹھ کے مہینے میں پاکستان بھر میں جُرم کی صرف ایک واردات ہوئی تھی۔ پرانی انارکلی لاہور میں کسی ملازم نے اپنے مالک کو قتل کر دیا تھا یا دوسری واردات بی بی سی نے ڈالی تھی جب اُس نے کسی بھارتی بازار میں ایک ڈبل دیکر بس دکھا کر خبر دے دی کہ لاہور پر بھارت نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس خبر پر BBC کی جتنی سُبکی جب سے آج تک ہوتی آ رہی ہے یہ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ یہاں تک کہ دسبر 1976 میں میں نے بھی بُش ہاؤس وزٹ پر بی بی سی کے ایک معتبر سے بھری محفل میں اس خبر کی بابت پوچھ لیا تو اُس کی خجالت دیدنی تھی۔اس کے علاوہ ستمبر کے اُس مہینے میں پاکستان بھر کے فنکاروں نے ہر طرح سے اس وقت کے پاکستان کی محبت اور عزت کو خود پہ مقدم رکھا۔ میڈم نور جہاں اور مہدی حسن سے لے کر باسط اور مسعود رانا تک ہر فنکار، ادیب، شاعر، سارے عوام ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے تھے ۔ریڈیو پاکستان اور نیا نویلا ٹیلیوژن بھی قوم و ملت کا پاسباں بن گیا تھا۔ کسی فنکار کو معاوضے کا خیال تک نہ آتا بس یہ دھن تھی کہ کسی طرح ہم وطن کے کام آجائیں۔میں بھی کئی فنکاروں ، جن میں خالد عباس ڈار ،شوکت علی ،باسط منیر حسین شامل تھے چونڈاکے محاذپر فوجی بھائیوں کو محظوظ کرنے گئے۔ اُن دنوں پاکستان صحیح معنوں میں پاکستان بن گیا تھا۔ بعد میں کیا ہُوا؟ یہ ایک داستانِ الم ہے، ایک ایسی ٹریجک فلم جس میں تقریباً سب ہی ولن تھے ہیرو کوئی نہ تھا! جنگ کے خاتمے کے قریباً دو ماہ بعد دسمبر کی ایک سنہری صبح کوٹی وی کے دس بارہ ٹاپ ملازمین اسلم اظہر کی سربراہی میںپک نک منانے چھانگا مانگا پہنچے۔ جی ہاں وہی چھانگا مانگا جہا بانسوں کا جنگل ہوتا تھا اور جہاں کئی برس بعد سیاست دانوں کی مویشی منڈی لگی تھی۔وہاں ایک چھوٹی پٹڑی کی ریل بھی بچوں بڑوں کی خوشیوں میں اضافے کے لیے جنگل کی سیر کراتی تھی، میں چونکہ ابھی ٹی وی میں ملازم نہ تھا تو ظاہر ہے شامل نہیں تھا ویسے بھی میں اپنی موٹر سائیکل بیچ کر اپنے اسٹیج ڈرامے’’دعوت‘‘ کی تیاری کر رہا تھا۔ٹی وی پارٹی ہنستی گاتی اُچھل کود کرتی ریل کا لطف

لے رہی تھی کہ اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ ٹرین رُکی اور چند لوگ ٹرین سے نیچے گرے۔ظفر صمدانی جو اُسوقت نیوز ایڈیٹر تھے ، درد سے چلّا رہے تھے اُن کی ٹانگ اور بازو ٹوٹ گئے تھے ۔ ساتھ ہی ذکا درانی بے حس و حرکت پڑے تھے۔ اُن کے جسم پر چوٹ کا کوئی نشان نہ تھا۔۔ ذکا درانی انتقال کر چکے تھے ۔اناللہ و انا الیہ راجعون۔’’دعوت‘‘Patric Hamilton کے اسٹیج پلےROPEسے ماخوذ تھا ۔قوی، فاروق ضمیر، عطیہ شرف، سراج منیر،طارق حمید اور رشید عمر تھانوی اس کے اداکار تھے، اُستاد اعجاز قیصر نے بڑی ہی محنت سے موسیقی کئی مغربی دھنوں سے ترتیب دی تھی۔ میرا خیال ہے کہ مغرب والے ہمارا کاپی رائٹ پر کافی لحاظ کرتے تھے۔یہ کھیل بہت ہی خوبصورتی سے پروڈیوس کیا گیا تھا ۔ ہر بڑے اخبار میں اس پر تبصرے ہوئے اور الحمرا لاہور میں اسے باوجود دسمبر1965 ؍جنوری 1966 سخت سردی کے 21 راتوں تک کھیلا گیا۔اس کے بعد اپریل میں جشنِ سکھر کے موقع پر تین راتوں کے لیے سکھر میں بھی اسٹیج ہوا۔ سکھر میں میں ٹیم کے ساتھ نہ جا سکا کیوں کہ انہی دنوں میں میرا ڈھلن بنگلہ بورے والا میں نکاح طے پا گیا تھا۔ اسی ڈرامے پر ایلفرڈ ہچکاک نے بغیر کسی کٹ کے فلم بھی بنائی تھی کیوں کہ ڈرامے میں باوجود تین ایکٹ میں ہونے کے ایکشن مسلسل جاری رہتا ہے۔یہ فلمی دنیا میں اپنی نوع کا پہلا اور آخری تجربہ تھا۔آ ج کل تو چپس کا دور ہے جن دنوں ہچکاک فلمیں بناتا تھا اُن دنوں فلمیں ایک ہزار فٹ لمبی نیگیٹورِیل پر ایکسپوز ہوا کرتی تھیں، جس کا دورانیہ ساڑھے نو منٹ کا ہوتا تھا۔ یہ فلم میں نے کئی دہائیوں بعد یوٹیوب پر دیکھی۔ہچکاک کی اس فلم میں صرف تین شاٹس تھے ۔ ایک فلیٹ سے باہر ایک گلی اور لندن کے پوش علاقے میں فلیٹ کی کھڑکیاں، ایک چار کمروں کے فلیٹ کا اندرون اور ایک ٹائٹلز وغیرہ کا شاٹ۔مرکزی فلم تمام کی تمام فلیٹ کے اندر ایک ہی مسلسل شاٹ تھا۔ جب فلم کی ہزار فٹ ریل reel ختم ہونے کو آتی تو ہچکاک کسی نہ کسی کردار کو ایسی move دیتا کہ اُس کردار کی پُشت کیمرہ کور کرلیتی۔ فلم کی میگزین تبدیل ہوتی اور ایکشن وہیں سے شروع ہو جاتا۔ سیٹ کی ہر دیوار سلائیڈنگ پہیوں پر بنائی گئی تاکہ کیمرے کے لیے سیٹ پیچھے دھکیل کر وافرا سپیس ملے۔ جو لوگ اس کام کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ کتنا جان جوکھوں کا محنت طلب کام ہے۔پیٹرک ہملٹن کے ڈرامے سے چند جزئیات میں ہچکاک نے انحراف کیا تھا جو میںا سٹیج کی وجہ سے نہ کر سکا۔ مثلاً ہچکاک نے ریوالور کا سہارا لیا مگر میں نے اوریجنل پولیس وہسل ہی استعمال کی۔ پھر اُس نے مقتول کے ہیٹ کو clue بنایا، میں تھیٹر ٹکٹ تک محدود رہا۔یہ فلم ایک عجوبہ بھی ہے اور ایک سبق بھی۔اسی دوران میں دو واقعات ایسے بھی ہوئے کہ میرا بعض حقائق پر ایمان پُختہ ہوا اور بعض انسانی کمزوریوں پربھی۔ پہلا واقعہ یوں ہے کہ پائلٹ ٹی وی اسٹیشن سے جب پاکستان ٹیلیوژن کا وجود عمل میں آیا تو حکومت نے ٹیلیوژن کی گردن پرگھٹنا رکھتے ہوئے ایک بیورو کریٹ کو کارپوریشن کا چئیرمین لگا دیا ۔ ان کا تعلق ایسٹ پاکستان سے تھا اور غالباً الطاف گوہر نے ایسٹ؍ویسٹ برابری رکھنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ اچھی بات تھی ۔ اب انہوں نے شاید پرانی روایات کے تحت میٹنگیں کرنا شروع کیں۔ ٹی وی کے ملازمین کے ساتھ بھی کی ہوںگی۔ فنکاروں کے ساتھ بھی کی۔مجھے معلوم نہیں کہ میرا نام کن صاحب نے تین فنکار نمائندوں میں شامل کردیا! میں، انور سجاد اور جنوبی پنجاب کی ایک فنکارہ ،نام غالباً طاہرہ

تھا اور کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ میرے، رشید عمر تھانوی، قوی اور دو اور لڑکیوں کے ساتھ علامہ اقبال کے صاحب زادے جاوید اقبال کے لکھے ایک کھیل،’’ہیلو‘‘ میں جو صرف ایک دن کی ریہرسل سے اگلے دن ہی لائیو ٹیلی کاسٹ تھا کام کرچکی تھیں، اس میٹنگ کے شرکاء تھے ۔میٹنگ کی وجہ یہ تھی کہ فنکاروں کے مسائل کا جائزہ لے کر اچھے اقدامات کیے جائیں۔ انور سجاد سینئر تھے، اپنی طرز کے پینٹر بھی تھے، جید افسانہ نگار بھی تھے ، ترقی پسندی کو بھی پسند رکھتے تھے، رقاص تھے، اداکار تھے اور لندن میں ضیاء محی الدین کے تتبع میں الحمرا کے اسٹیج پر Passage To India کے اردو ماخوذ میں مرکزی کردار بھی ادا کر چکے تھے۔ توپہل اُنہوں نے ہی کی اور اُن کا مسئلہ یہ سامنے آیا کہ ٹیلیویژن پر اظہارِ رائے کی آزادی ہونا چاہئیے۔تِس پہ موسیٰ احمد تقریباً خاموش ہی رہے۔ کہتے بھی تو کیا؟کیوں کہ میرے ذاتی تجربے اور خیال میں جتنی آزادی میں نے پاکستان ٹیلیویژن پر دیکھی اور برتی ہے وہ صرف مادر پدر آزادی سے ہی کم تھی۔طاہرہ صاحبہ کا مسئلہ یہ سامنے آیا کہ میک اپ روم ائیر کنڈیشنڈ نہیں ہے۔ پسینہ آتا ہے اور میک اپ وغیرہ خراب ہو جاتا ہے۔ موسیٰ احمد تس پہ بھی تقریباً خاموش ہی رہے شاید مسکرائے ہوں۔ میری باری آئی تو میں نے تقریباً یوں اظہار ِ مدعاکیا تھا کہ اگر ٹیلیویژن چاہتا ہے کہ فنکار اسے پوری توجہ دیں اور ھما شما کی طرف نہ تکیں تو فنکاروں کے معاوضے اتنے ہونے چاہئیں کہ وہ اسٹیج، فلم اور ریڈیو کے بجائے صرف ٹیلیوژن پر زیادہ توجہ دیں۔ ظاہر ہے اس کا جواب بھی موسیٰ احمد نے ویسا ہی دیا جیسے جواب کا یہ مطالبہ حق دار تھا۔ مسکراہٹ اور چُپ۔نتیجہ اس میٹنگ کا بھی وہی تھا۔ ڈھاک کے تین پات! یعنی جو نتیجہ اس قسم کی کروڑوں میٹنگوں کا وطنِ عزیز میں نکلا کرتا ہے۔ایک چُپ ہزار سُکھ۔ تو پہلا یقین یہ پُختہ ہُوا (اور آج مزید)کہ عام طور پر فنکار پیسے اور اقتدار والوں کا محتاج ہی رہتا ہے۔جب کہ بندے کو محتاج صرف اُس کا ہونا چاہئیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے! (جاری ہے)