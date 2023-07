ٹوئٹر نے نیا لوگو متعارف کرادیا

نیویارک: ٹوئٹر کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے مشہور برڈ لوگو (logo) کا متبادل پیش کردیا گیا ہے جبکہ اس کا نام بھی تبدیل کردیا گیا ہے۔ٹوئٹر کی چیف ایگزیکٹو لینڈا یاکارینو کی جانب سے ٹوئٹر کے نئے لوگو کی تصویر ایک ٹوئٹ میں پوسٹ کی گئی اور پھر اسے سوشل میڈیا نیٹ ورک پر برڈ لوگو کی جگہ لگا دیا گیا۔ٹوئٹر کے نئے لوگو میں ایکس لکھا نظر آرہا ہے جبکہ ایلون مسک نے بھی اپنی پروفائل امیج بھی اس لوگو سے تبدیل کرتے ہوئے ٹوئٹر بائیو میں ایکس ڈاٹ کام کا اضافہ کردیا ہے جبکہ ٹوئٹر کا نام بھی ایکس کر دیا گیا ہے. یہ اکتوبر 2022 میں ایلون مسک کی ملکیت میں جانے کے بعد ٹوئٹر کی سب سے بڑی تبدیلی ہے۔

X is here! Let’s do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj