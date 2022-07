 امریکی صدر جو بائیڈن کی جلد صحت یابی کے لیے دعاگو  ہوں:وزیراعظم 

وزیراعظم شہباز شریف امریکی صدر جو بائیڈن کی جلد صحت یابی کے لیے دعاگو ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے جاری کردہ ٹوئٹ پیغام میں وزیراعظم شہباز شریف نے امریکی صدر جو بائیڈن کی جلد صحت یابی سے متعلق لکھا کہ کورونا سے جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے دعاگو ہوں۔

I wish H.E. President Biden speedy and complete recovery from corona.