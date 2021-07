گیلپ سروے میں آزادکشمیرالیکشن میں تحریک انصاف سب سے مقبول جماعت قرار پائی جبکہ کشمیری عوام نے عمران خان کو اپنا پسندیدہ ترین لیڈرقرار دے دیا۔ ہفتے کو تفصیلات کے مطابق آزادکشمیرالیکشن میں گیلپ سروے کی عوامی رجحان پر مبنی سروے رپورٹ جاری کردی گئی ہے ، گیلپ پاکستان کے سروے میں تحریک انصاف سب سے مقبول جماعت قرار پائی۔رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی 44 فیصد حمایت کے ساتھ کشمیریوں کی سب سے پسندیدہ جماعت ہے جبکہ ن لیگ 12 فیصد اور پیپلزپارٹی کوصرف 9 فیصدعوام کی حمایت حاصل ہیں۔

The recent Gallup survey has shown how the ppl of Azad Jammu Kashmir have confidence in the leadership of PM @ImranKhanPTI. PTI has emerged as a clear front runner by 44%. Insha'Allah, ppl will vote for the true ambassador of Kashmir & reject opposition politics of deciet & lies. pic.twitter.com/C9ht0e5N9q