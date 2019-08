دہشت گردی خلاف ہماری قربانیاں

شیئر کریں:

پاکستان اپنی شاندار جغرافیائی صورتحال کی بناء پر خطے میں سب سے معروف اور عالمی طاقتوںکا جو دنیا بھر کی زمین کو زیر اثر رکھنے کی خواہش مند ہیں کا پسندیدہ ملک ہے ۔ مگر معاشی صورتحال کی وجہ سے ہر حکومت اپنی جغرافیا ئی اہمیت کو ــ’’کیش ‘‘نہیں کراسکتی ، پڑوس کا ایک ملک ہے جو پاکستان کے قیام سے لیکر آج تک کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا ہے کہ وہ پاکستان کیلئے رکاوٹ پیدا نہ کرے ، پاکستان کی کمزور خارجہ پالیسی بھارت کی مکاریوں کا مقابلہ کرنے سے ہمیشہ عاری رہی ہے ۔ اب اسے کیا کہئے کہ کلبھوشن یادو جیسا شخص بھارتی جاسوس ، اور دہشتگرد جس نے کراچی ، بلوچستان اور دیگر علاقوں میںی نہ جانے اپنی دہشتگرد کاروائیوں کے ذریعے کتنے معصوم پاکستانیوں کی شہاد ت کی وجہ بناء اور اس نے اقبال جرم بھی کیا ، ہماری فوجی عدالتوں سے سزاے موت کا حکم ہونے کے بعد بھی اسے موت کی گھاٹ نہ اتار سکے اور عالمی عدالت کی جھنجٹ میں پھنس گئے۔ پاک بھارت جنگ میں جب بنگلہ دیش کی پیدائش ہوئی ہم اسکے ساتویں بحری بیڑے کا انتظا ر کرتے رہے۔ ، امریکہ کیلئے جب جب ہم کرایہ کے فوجی بنے ہم نے اپنے ملک کی معیشت کو تباہ کردیا ، سرحدوں کو کمزور کردیا ، اسطرح مرحوم ضیاء الحق سے لیکر پرویز مشرف تک ہم نے امریکی مفادات کو تحفظ دینے کیلئے 70 ہزار جانیں گنوائیں۔ افغانستان جیسا ملک بھی ہمیں آنکھیں دکھانے لگا ۔ اربوں ڈالر کی تباہی ہوئی، کسی پوشیدہ معاہدے کی وجہ سے سابقہ فوجی حکمرانوں ضیاء الحق اور پرویز مشرف سے امریکہ نے وعدہ کیا کہ ہم روس کو توڑنے ، طالبان کا مقابلہ کرنے ، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کی رقم دینگے ۔ مگر مکمل طور پر اس وعدے کو پورا نہیں کیا ، کل کی امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے پاکستان میں بیٹھ کریہ کہا کہ ’’پاکستان ہماری خواہش کے مطابق کام نہیں کررہا ، اس لئے ہم do moreکی بات کرتے ہیں اسکی وجہ ہماری پاکستان کو امداد ہے اگر do more نہیںکرنا تو ہم سے امداد نہ لو۔امریکہ میں پالیسی کسی شخص کی نہیں بلکہ ملک کی ہوتی ہے آج وزیر اعظم عمران خان سے اپنی پہلی ملاقات میں امریکہ اور مہذب دنیا میں زیادہ معروف نہ رہنے والے امریکی صدر ٹرمپ نے بھی یہ کہہ دیا ، ایک صحافی جس نے پاکستان کو دی جانے والی امداد کی بحالی کے متعلق سوال کیا تھا امریکی صدر وہی بات کی جو امریکہ کی پالیسی ہے کہ ــ’ہم نے امداد بند کی ہے چونکہ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان ہماری خواہشات کی بناء کام نہیں کررہا۔ ہمارے مفادات کا تحفظ نہیں کررہا اسلئے امداد بند ہے ہماری پالیسوں اور ضروریات کیلئے کام کرے تو امداد دی بھی جاسکتی ہے صدر ٹرمپ نے یہ بات نہائت ڈھٹائی سے پاکستانی وزیر اعظم عمران خا ن کے بغل میں بیٹھ کر بات کی۔ تقریبا ایک گھنٹے کی غیر رسمی پریس کانفرنس کے ایک چوتھائی حصہ میں وہ اپنے ملک کی سیاست پر کئے جانیوالے سوالات پر بات کرتے رہے ۔ انہوں پاکستان ، پاکستان کے عوام ، وزیر اعظم عمران خان، کے بے حد تعریف کی۔ تجارت کو بڑھانے کی بات کی. وہ لوگ جو امریکہ کی قربت کو اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھتے ہیں وہ خوشی سے رقص کرنے لگے ، خوشی کے شادیانے بجنے لگے کہ ٹرمپ نے کشمیر پر ثالثی کی بات کی ہے۔ یہ تاثر عام ہے کہ ٹرمپ جو چاہتے ہیں وہ بول دیتے ہیں، وہ U-TURN کے بادشاہ ہیں ، کشمیر پر ثالثی کی بات پر وہ روانی میںیہ بھی کہہ گئے بھارتی وزیر اعظم مودی نے بھی گزشتہ دنوں کشمیرپر ثالثی کردار کرنے کی مجھ سے درخواست کی تھی ۔ انکے اس جملے کو پانچ منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ تمام بھارتی میڈیا چیخنے چلانے لگا ، اور انہوں نے سخت ترین الفاط میں یہ کہتے ہوئے تردید کہ امریکی صدر ’’جھوٹے ‘‘ ہیں ، جو منہ میں آئے وہ بولتے ہیں بھارت کی جانب سے ایسی کوئی درخواست ان سے نہیں کی گئی نیز کشمیر تو بھارت کا علاقہ ہے اسپر کیا ثالثی ؟؟امریکی ایڈمنسٹریشن میں ایک بڑی تعداد بھارتی نثراد امریکیوںکی ہے جن میں بھارتی خون دوڑ رہا ہے وہ ہر مقام پر پاکستا ن کے خلاف رکاوٹیں کھڑی کرنے کیلئے کافی ہیں۔ یہ ہی وجہ ہے بھارتیوں کی خارجہ پالیسی مکارانہ ہونے کی باوجود کامیاب ہے۔ پاکستان اپنی معاشی کمزوری ، اور خارجہ امور کی کمزوری کی بناء پر امریکی صدر کو کبھی ’’جھوٹا ‘‘ نہیں کہہ سکتا ۔دوران غیر رسمی پریس کانفرنس وزیر اعظم عمران خان کی باڈی لینگوج بتارہی تھی کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات میں سنجیدگی سے صدر ٹرمپ کی بات سن رہے ہیںعالمی رہنمائوںکی ملاقات میںیہ ہی رویہ ہونا چاہئے وزیر اعظم نے کسی عالمی رہنماء سے بات کرتے ہوئے شائد پہلی دفعہ ملک میں کرپشن، کرپٹ لوگو ں کا ذکر نہیںکیا چونکہ وہ ایک روز قبل پاکستانی نثراد امریکیوں سے خطاب میںکونٹیر فیم تقریر کرچکے تھے ۔ ملاقات کے دوران شائد پاکستان کے کچھ ٹی وی چینلز کو فوری طور پر سنجیدہ لوگ نہ مل سکے جبکہ ہر شخص کی خواہش تھی کہ فوری طور سنجیدہ تجز یہ کاروں سے اس اہم ملاقات پر تبصرہ سنیں۔ اسوقت امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے ناکہ پاکستان کو امریکہ کی،عمران خان سنجیدہ انداز میں بھارت کے زیر اثر امریکی صدر سے اگر ذاتی تعلقات میں کامیاب ہوجاتے ہیں تو پاکستانکی جیت ہوگی ۔ پاکستان علاقے میں امن کا خواہش مند ہے مگر اسکے لئے اپنے مزید لوگوںکی جانیں قربان کرکے نہیں ۔حافظ سعید کو بھارت اور امریکہ کی خواہش پر پابند سلاسل کردیا ، مذہبی معاملات میں بھی ہم افسوس کے ساتھ آہستہ آہستہ انکی بات مان رہے ہیں ۔ یہ کیا کم ہے ہمارے وزیر اعظم جنکے ہاتھ میں ہمیشہ تسبیح ہوتی تھی ٹرمپ سے ملاقات کے وقت انکے ہاتھ میں نہیں تھی۔