بابر اعظم آئی سی سی ون ڈے کرکٹ آف دی ایئر قرار

بابر اعظم کے نام ایک اور اعزاز، آئی سی سی نے ون ڈے کرکٹ آف دی ایئر قرار دے دیا.

پاکستانی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے چھ میچوں میں 67 سے زائد کی اوسط کے ساتھ 405 رنز بنائے. بابر اعظم اس سے قبل آئی سی سی کی ٹی ٹوئنٹی اور ون ڈے ٹیمز آف دی ایئر کے کپتان بھی قرار دیئے گئے۔

