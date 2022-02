حکومت ہر پاکستانی کو کورونا ویکسین لگانے کی پالیسی پرگامزن ہے:گورنر پنجاب

گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کا کہنا ہے کہ حکومت ہر پاکستانی فرد کو کورونا ویکسین لگانے کی پالیسی پرگامزن ہے۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر چوہدری محمد سرور نے امریکہ سے پاکستان کو ملنے والی فائزرویکسینیشن کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ امریکی حکام نےپاکستان کیلئے4.7ملین کورونا ویکسینیشن دے دی ہے۔

I am grateful to @RepLouCorrea, 13 congressional representatives incl Dr @imsharief1 who worked relentlessly on my request w USA Govt to donate additional 4.7m Pfizer doses to Pakistan. Thankyou @JoeBiden as this vaccine aid will assist millions of Afghan refugees fight #COVID19 pic.twitter.com/jEnVb2AocA