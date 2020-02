امریکی سیاہ فاموں کی روشن تاریخ

شیئر کریں:

فروری کا مہینہ امریکہ اور یورپ کے کئی ممالک میں BLACK HISTORY MOTNHکے طور پر منایا جاتا ہے ۔ امریکی مسلمانوں کیلئے سیاہ فام امریکیوں کی تاریخ دراصل شمالی امریکہ کی اسلامی تاریخ ہے ۔ امریکہ میں افریقیوں کی آمد کا آغاز 1619ء میں ہوا ، جب افریقہ کے ساحلوں سے لاکھوں کی تعداد میں افریقیوں کو پکڑ کر یہاں لایا گیا ، بعض مورخین کا کہنا ہے کہ سیاہ فام غلاموں کی امریکہ آمد کا سلسلہ 1555ء میں ہوا ، جب سیرالیون سے پکڑے ہوئے غلام امریکہ میں فروخت کیے گئے ۔ افریقہ کے ساحلوں سے پکڑے ہوئے غلام ’’گلوں ‘‘کی صورت میں چلے ہالینڈ کی بندرگاہوں پر پہنچائے جاتے ۔ جہاں سے بحر اوقیانوس کے راستے انہیں امریکہ لایا جاتا تھا۔ اسی بناء پر یہ گھنائونا کاروبارATIANTCSIAVE TRADEکہلاتا تھا ۔ افریقہ سے براہ راست امریکہ آنے والے غلاموں سے لدا پہلا جہاز 1619ء میں ورجینیا میں لنگر انداز ہوا۔ اس کے بعد سے ’’افریقیوں کا شکار ‘‘ایک قومی کھیل بن گیا ۔ غلاموں کی تجارت اور ہلاکو و تیمور جیسے غارت گروں کے ہاتھوں منقوحہ آبادیوں کو غلام بنانے کی مثالیں موجود ہیں مگر یہاں طریقہ واردات بالکل ہی انوکھی تھی کہ جہاز ساحل پر لنگر انداز ہوتے اور بستی بستیوں کو منہ اندھیرے گھیر کر عورتوں بچوں سمیت سارے لوگ ہانک کر جہاز پر لاد دیئے جاتے ۔ دوران سفر مردوں اور عورتوں کو علیحدہ کرکے یہ قزاق کم سن بچیاں آپس میں تقسیم کرلیتے اور پھر ان کے درمیان ’’کثرت اولاد ‘‘کا مقابلہ ہوتا تاکہ غلاموں کی نئی کھیپ حاصل کی جائے ۔1898ء تک ایک کروڑ افریقی غلام بنا کر امریکہ لائے گئے ۔ سفر کے دوران تشدد وبیماری اور دم گھنٹے سے 20لاکھ سے زیادہ غلام ہوگئے جبکہ ’’گڑ بڑ‘‘ کرنے والے بہت سے سرکش غلاموں کو ان کے پیروں میں وزن باندھ کر سمندر میں پھینک دیاگیا ۔ زیادہ تر غلام بحر احمر اور افریقہ کے مغربی اور وسطی ساحلوں سے پکڑے گئے ان غلاموں کی نصف تعداد نائیجیریا کے علاقے بیافرا، گبوں اور سیرالیوں کے باشندوں پر مشتمل تھی ۔ اس کے علاوہ سینیگال ، لائپبریا ، کانگو اور گھاناکے لوگ بھی پکڑ ے گئے ۔ بحر احمر سے آنے والے قزاقوں نے سوڈانیوں اور حبشیوں کا شکار کیا ۔ عمدہ خدوخال کی بنا ء پر حبشی بچیاں ان اوباشوں کو بہت محبو ب تھیں ۔پکڑے جانے والے افریقی غلاموں کی ایک تہائی تعداد مسلمانوں پر مشتمل تھی ،تاہم شمالی امریکہ میں اسلام کولیس کے آنے سے پہلے ہی پہنچ چکا تھا اور قدیم انڈین قبائل میں بھی مسلمان موجود تھے۔ان غلاموں کی فروخت کیلئے ورجینیا ، شمالی کرولینا ، جنوبی کیرولینا اور جارجیا میں غلاموں کی منڈیاں قائم کی گئیں ۔ اس وقت امریکہ بحراوقیانوس کے ساحل پر واقع ان 13کالونیوں پر مشتمل تھا جنہوںنے برطانیہ سے آزادی کا اعلان کردیا تھا۔ 1776ء میں انہی 13کالونیوں نے ریاستوں کی صورت اختیار کرلی اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ یا USAکی بنیاد پڑ گئی۔امریکہ کے پرچم پر 13سرخ وسفید پٹیاں انہی ابتدائی ریاستوں کو ظاہر کرتی ہیں ۔1625ء میں ان کالونیوں کی مجموعی آبادی 1980نفوس پر مشتمل تھی جبکہ 1160ء تک غلاموں کی تعداد 2000سے زیادہ ہوگئی ۔ یعنی عددی اعتبار سے غلام ملکوں سے زیادہ تھے جنہیں قابو رکھنے کیلئے بدترین ہتھکنڈے اور ظلم کے ضابطے وضع کئے گئے ۔ سرکشی کی فوری سزا پھانسی تھی اور یہ سزا اس شدت و کثرت سے دی جاتی تھی کہ پھندے کی تیاری کیلئے اسی کی فروخت ایک نفع بخش کا روبار بن گیا ۔ جلادی کا کام ’’مجرم‘‘کے خونی رشتے دار سے لیا جاتا تھا ، یعنی بھائی اپنے بھائی کو یا باپ اپنے بیٹے کو پھندا لگاتا ۔ اس دور میں GET THE ROPEیعنی (پھانسی کیلئے )اسی لائو دھمکی کا استعارہ تھا ۔ جواب بھی یہاں ضرب المثال ہے ۔ پھانسی کے علاوہ بورے میں بند کرکے ڈنڈوں کی ضربات سے مارڈالنا ، خنجر پھونک کر ہلاک کرنا ، زندہ جلانا ،غلاموں کو تیزاب کے ڈرم میں ڈال دینا اور پیروں میں وزن باندھ کر دریا برد کردینا بھی اس دور کی تمام سزا تھی ۔ بس یوں سمجھئے کہ افریقہ سے پکڑ کر امریکہ لائے جانے والے غلاموں پر جو مظالم توڑ ے گئے اس کا ذکر کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ۔ پکڑے جانے والے مسلمانوں نے امریکہ اترتے ہی دعوت و تبلیغ کا آغا ز کردیا ۔ ان غلاموں کی اکثریت نسبتاً تعلیم یافتہ تھی چنانچہ 1898ء میں ’’کوکب امریکہ ‘‘کے نام سے ایک عربی اخبار کا اجراء ہوا۔ کوکب کو امریکہ کا ایک قدیم اخبار ہونے کا اعزاز حاصل ہے ۔ یہاں کا قدیم ترین اخبار غالباً نیویارک ٹائمز ہے ۔ جس کی اشاعت کا آغاز 1851ء میں ہوا۔ 1907ء میں پولینڈ ، روس اور مشرقی یورپ سے تاتاروں کی آمد شروع ہوئی جن کے آنے سے سیاہ فام لوگوں کو تقویت ملی اور امریکن محمڈن سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا جو امریکی مسلمانوں کی پہلی انجمن تھی ۔ تارکین وطن کی اکثریت کاریگروں پر مشتمل تھی ، چانچہ مقامی مسلمانوں کے مشورے پر ان لوگوں کی بڑی تعدا د نے مشیگن کے شہر ڈیٹرائٹ کا رخ کیا ۔ جہاں اس وقت کار کی صنعت اپنے عروج پر تھی ۔ ڈیٹرائٹکی آبادکاری میں مسلم تارکین وطن کا بہت بڑا حصّہ ہے ۔1934ء میں ایک عرب نژاد سیا ہ فام مسلمان واپس والس فرد محمد نے LOST POUND NATION OF ISLAMکی بنیاد رکھی جو بعد میں نیشن آف اسلام بن گئی ۔ جنگ دوم کے آغاز پر لازمی لام بندی کا حکم جاری ہوا جس کی نیشن آف اسلام نے مخالفت کی ان کا موقف تھا کہ اسلام نسل ، قومیت اور رنگ کی بنیاد پر جنگ کو فساد قرار دیتا ہے ، لہٰذا مسلمان اس جنگ کا حصّہ نہیں بن سکتے ۔ اس فیصلے سے کشیدگی کا آغاز ہوااور نیشن آف اسلام کے سربراہ عالیجا محمد ساتھیوں سمیت گرفتار کرلیے گئے ۔1950ء میں مالکم ایکس (الحاج ملک الشہباز)کی نیشن آف اسلام میں شمولیت اور اس کے ساتھ شہری آزادیوں کی ملک گیر تحریک امریکی تاریخ کا ایک انقلابی موڑ ثابت ہوئی ۔ نیشن آف اسلام اور سائوتھ کرسچین لیڈر شپ کانفرنس SCLCکے مشترکہ محاذ نے سارے امریکہ کے جمہوریت پسندوں کو ایک پلیٹ فارم پرجمع کردیا ۔ مالکم ایکس اور اور ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ شہری آزادیوں ، برابری کے حقوق ، انصاف اور آزادی کی علامت بن گئے اور جلد ہی سیاہ فام خواتین اور دوسری لسانی و ثقافتی اقلیتوں کو ووٹ کا حق مل گیا ۔ سکولوں ، کالجوں ، پارکوں اور تفریح گاہوں کی سیاہ وسفید بنیادوں پر تقسیم ختم ہوگئی اور امریکہ حقیقی معنوں میں ONE NATION UNDER GODقرار پایا ۔ سیاہ فام امریکیوں کی جد وجہد سے 1965ء میں امیگریشن اور قومیت ایکٹ یا IMMIGRATION AND NATIONALITY ACTمنظور ہو جس کے تحت یورپی ممالک کے ساتھ ساری دنیا کے لوگوں کیلئے امریکہ کے دروازے کھول دیئے گئے ۔(جاری ہے)