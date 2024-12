قرض کی مے اور رزق

عالمی شہرت یافتہ افریقی ادیب چینوا اچیھبے کے ناول تھنگز فال اپارٹ (Things fall apart)کو عالمی شاہکار تسلیم کیا جاتا ہے۔ ناول کا اہم کردار اکونکو (Okonkwo) اثر ورسوخ والا شخص ہے لیکن اس کے والد کی قسمت اس جیسی نہیں تھی۔ وہ نہ صرف مے بلکہ ہر چیز قرض کی لیکر استعمال کرنے کا عادی تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے سے گھر کی ایک دیوار پر قرض کے حوالے سے لائنیں لگا رکھی تھیں۔ سب سے پہلے بڑے قرض کی لائنیں تھیں جو قرض کے حجم کے اعتبار سے موٹی موٹی تھیں اس کے بعد ان سے پتلی اور پھر ان سے بھی پتلی لائنیں تھیں۔ ایک بار قرض کا تقاضا کرنے والا آیا تو ”اکونکو“ کا باپ اسے دیوار تک لے آیا اور زور دار قہقہہ لگاتے ہوئے قرض کی لائنوں میں سے اس کی لائن دکھائی اور بتایا کہ اس سے پہلے کی لائن والوں کا قرض ادا کرنے کے بعد ہی اس کی باری آ سکے گی۔

کہتے ہیں امریکہ وہ ملک ہے جس نے سب سے زیادہ قرض دینا ہے لیکن سب سے زیادہ قرض لینا بھی ہے مگر ہماری تو شان ہی نرالی ہے ہمارے دیوار گرے کچے مکان میں قرض خواہوں نے راستے کیا شاہراہیں بنا رکھی ہیں اور صرف ایک کچی سی دیوار بچ پائی ہے جس پر بھی ”مقروض ابن مقروض“ والی تفصیلات کے سوا کچھ درج نہیں۔

یہ دیوار پاکستانی سٹائل دنیا داری کی فکر میں پریشان رہنے والوں کیلئے عبرت کا اچھا نمونہ ہے اور درس دیتی ہے کہ پاکستان میں سب مایا ہے اور یہاں کا مال یہیں رہ جانا ہے البتہ فکر کرنی ہے تو دوسرے ملکوں میں اچھی اچھی جائیدادوں کی کرنی چاہئے۔ ہمیں تو اپنے کچے صحن میں قرض خواہوں کی بنائی شاہراہیں بھی بہت راس آتی ہیں کیونکہ جو بھولا بھٹکا مسافر ادھر آ نکلتا ہے اسے ہم قرض موخر یعنی رول اوور کی پرچی تھما دیتے ہیں۔ اور پھر اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ ”نظر چرا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے“۔ ورنہ ہم پیچھا کرتے اس کے در دولت پر مقروض پلکوں سے ایسی دستک دیتے ہیں کہ اسے قرض رول اوور کرکے ہی جان چھڑانا پڑتی ہے۔

پاکستان شروع سے ایسا نہیں تھا بلکہ ڈاکٹر عشرت حسین کے مطابق تو 1990ء(Development Pathways ) تک ہماری معیشت بنگلہ دیش اور بھارت سے بہتر تھی۔

90ءکے بعد یقیناً یکدم کوئی سیلاب تو نہیں آیا ہوگا۔ جب چھت ٹپکتی ہے تو پہلے قطرہ قطرہ ٹپکتی ہے اسی طرح معیشت خراب ہوتی ہے تو ”سرور اول اور شراب آخر“ کی تال پر جھومنے والوں کو ابتدا میں احساس نہیں ہونے دیتی اور پھر ”رقص“ تیزی سے شروع ہو جاتا ہے۔

پاکستان بھی ابتداء میں صنعتوں کے انفراسٹرکچر کیلئے کافی فکرمند تھا اور 20 برس میں کام بھی بہت ہوا ایسے 5 سالہ منصوبے بنائے گئے کہ اغیار بھی عقل کے ساتھ نقل کرکے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ہم بھی آگے بڑھنے لگے لیکن پھر خاک بازیوں اور سیاسی کج بحثوں کی ایسی نذر ہوگئے اور صنعتوں کو قومیا کر وہ سرپرستی کی گئی کہ اگلی پچھلی کسریں نکل گئیں۔ اس کے بعد انتہا پسندی کے ایسے دور کا آغاز ہوا جس نے ہماری سوچ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا اپنے اقتدار کو دوام دینے کیلئے غیروں کی جنگ میں کود پڑے۔ امداد اور قرض ہماری معیشت ٹھہرے اور نئی سوچ کے گرد کڑے پہرے ہمارا اعتقاد بن گئے۔ ایسے تاریک دور کا آغاز ہوا کہ بقول راحت اندوری تاریکیاں بھی درد کے مارے سائیں سائیں کرنے لگیں۔ ایک جنگ گزری تو دوسری نے آ لیا۔ دنیا 21 ویں صدی میں داخل ہونے کی تیاریاں کر رہی تھی اور ہم قرضوں اور امدادوں میں لتھڑے ایک جنگی دور سے دوسرے جنگی دور میں داخل ہو رہے تھے۔ جنگیں تمام ہوئیں اور ہمارے کندھوں پر بندوق رکھ کر نشانہ لگانے والوں نے مفادات پورے ہوتے دیکھ کر ”دی موسٹ الائی آف دی الائیز“ (The Most Ally of the Allies) کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔

40 برس سے زائد پر محیط جنگی دور ہمارے ہاتھ میں ایسا پکا کشکول پکڑا گیا جو چھٹتی نہیں ہے ”منہ کو یہ کافر لگی ہوئی“ کی طرح ہمارے معاشی، سماجی اور سیاسی جسم کا ایک ناقابل تردید حصہ بن کر رہ گیا اور اقدار بری طرح بدل ڈالیں۔ یعنی جو اچھا تھا وہ اچھا نہ رہا اور جو برا کبھی برا تھا وہ برا نہ رہا۔

ہمیں قرض دینے والوں نے دیکھا کہ کشکول پکڑ کر حالات کا رونا رونے والے من کی مراد پاکر پاکستان سے غائب ہو کر دوسرے ملکوں میں اس طرح ”طلوع“ ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی ان جیسا رئیس نہ ہو تو انہوں نے ہمارے بہتے ٹسووں پر بھی توجہ دینا چھوڑ دی۔ اپنی نوازشوں کی فہرست سے ہمیں یوں نکال باہر کیا کہ ”اب ہمارے فقیروں کا بھیس بناکر پھرنے سے بھی انہیں ترس نہیں آتا۔

ہماری حالت اس گداگر ملکہ سے مختلف نہیں کہ جس کا قصہ پہلے کسی کالم میں بیان کر چکے ہیں اس کا دوسرا حصہ کچھ یوں ہے کہ جھونپڑی میں جاکر گداگروں کے کپڑے پہن کر کشکول اٹھائے بھیک مانگ کر اسے وقتی سکون تو میسر آگیا اور بادشاہ ملکہ کہانی میں ہنسی خوشی رہنے لگے لیکن پھر وہی حقائق اور انکی تلخی جو کہانیوں سے کہیں پرے مناسب لمحوں کے انتظار میں ہوتی ہے، بڑے طمطراق سے درآئی۔ گداگر ملکہ پھر پریشان رہنے لگی۔ اسے پھر چارٹر طیارہ کرا کے عوامی ٹیکسوں کے پیسے سے علاج کیلئے دبئی، لندن، پیرس اور نیو یارک گھمایا گیا۔ اس بار تو غریب رعایا کو ہر ماہ بھیجے جانے والے بجلی اور گیس وغیرہ کے بل بھی دکھائے گئے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عبرت ہی پکڑ لے لیکن علاج ندارد .... آخر ہمارے معاشی و سیاسی بزرجمہروں میں سے ہی کسی ایک کی خدمات حاصل کر لی گئیں۔ اس نے وہی حل بتایا کہ دبئی، لندن اور امریکہ میں زیب تن کئے جانے والے کپڑوں کی جگہ ملکہ کو مقامی بوریا پہنائیں اور کشکول ہاتھ میں دیکر کھانا اس کشکول میں دیا کریں۔ ملکہ کے حالات بہتر ہوجائیں گے اور ایسا ہی ہوا۔

ہمیں بھی ہمارے بزرجمہر معاشی بیماریوں کا یہی مشورہ دیتے ہیں کہ مسکینوں جیسا منہ بنا کر قرض رول اوور کرائیں پھر موجیں ہی موجیں .... یہ کوئی نہیں کہتا کہ معاشی حالت تسلی بخش نہیں تو کم از کم سبسڈیوں کی شکل میں میسر آنے والی شہنشاہی عیاشیاں ترک کر کے لنگوٹ ہی کس لیں اور جی جان لگا کر محنت کریں۔ لوگوں کو ”بھیک“ کی بجائے چھوٹی سولر صنعتیں لگا کر روزگار دیں۔ جاپان، چین اور بنگلہ دیش ایسے ہی پاو¿ں پر کھڑے ہوئے تھے۔ صنعتوں کو کم خرچ توانائی کی فراہمی کے لئے آئی پی پیز کا مناسب علاج کریں اور اس کے ساتھ ساتھ سولر، ونڈ، کول منصوبوں سے سستی بجلی پیدا کریں۔ (ایک ماہر کے مطابق صرف کوسٹل ہائی وے کے علاقوں سے 32 ہزار میگاواٹ بجلی ونڈ منصوبوں سے حاصل ہو سکتی ہے)اس سب کے ساتھ غیر ملکوں میں رکھی دولت بھی واپس لاکر دیرینہ اور معصومانہ عوامی خواہش پوری کر دیں تو نہ صرف سونے پر سہاگہ ہو جائے گا بلکہ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی عود کر آئیگا۔

مشکل وقت تمام قوموں پر آتے ہیں لیکن مشکل وقت میں صحیح فیصلے کرنیوالی قومیں ہی اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہوتی ہیں ورنہ قرض کی مے پی کر تو فاقہ مستیاں صرف غالب کے زمانے میں ہی رنگ لاتی ہونگی اب یہ سلسلہ کبھی کا بند ہو چکا ہے۔اب تو سخت محنت کرکے دو وقت کی روٹی کمانے کا دور ہے ورنہ کسی کے نام کا رزق بھی اس پر اترنا مشکل ہو جاتا ہے اور در در کی ٹھوکریں الگ سے کھانا پڑتی ہے۔

اقبال ساجد کا ایک شعر پیش خدمت ہے:

آج کے دن بھی میرا رزق نہ مجھ پر اترا

آج کے دن بھی پڑوسی میرے رازق ٹھہرے