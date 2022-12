شاہد آفریدی عبوری سلیکشن کمیٹی کے سربراہ مقرر

لاہور: پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے نئی عبوری سلیکشن کمیٹی کا اعلان کردیا ہے اور قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کو اس کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔

پاکستان کرکٹ بورڈ اور پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کےچیئرمین نجم سیٹھی نےعبوری سلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا۔

PCB Management Committee has appointed former Pakistan captain Shahid Afridi as the interim Chair of the Men’s National Selection Committee. Other members of the panel are: Abdul Razzaq and Rao Iftikhar Anjum. Haroon Rashid will be the Convener.