  ٹی وی نامہ   پاک چین کو پروڈکشن ’’رِشتے اور راستے‘‘   5  

یہ کتھا پاک چائناکو پروڈکشن ’’رشتے اورراستے ‘‘ کی ریکی پر میرے ہاتھ سے لکھے چند نامکمل نوٹس پر مبنی ہے۔یہ سفر ۱۷؍ اکتوبر ۱۹۸۵ سے ۴؍ نومبر ۱۹۸۵ تک کا تھا۔۲۶؍ اکتوبر ۱۹۸۵ تک کا احوال پچھلی قسط میں آپ پڑھ چکے ہیں ۔ یہ احوال کچھ بے ترتیب سا بھی ہوگا کہ ۳۵ برس کی پرانی یادیں قدرے گُڈ مُڈ ہو ہی جاتی ہیں۔آپ سے درخواست ہے کہ بے ترتیبی کو برداشت کر لیجیے گا۔ اَن بیس دن میں سفر، کھانے اور اُن کی شاپنگ۔ بس اس کے سوا باقی سب نقوش دھندلے ہیں۔ہانگ چُو کی جھیلیں کیسی تھیں؟ اُرومچی کس طرز کا شہر ہے؟کاشغر کے تربوز کتنے میٹھے ہیں؟شنگھائی کی دریائی سیر کب کی تھی؟ ہانگ چُو کے پہاڑی معبد اور اُس کے دامن میں ریسٹوران کی سب ڈشیں محض دالوں ہی سے بنی ہوئی تھیں؟ خُتن کے گرمے کا ذائقہ شہد سے کتنا زیادہ میٹھا تھا؟خُتن جاتے ہوئے قصبہ چاکسُو میں خنجر بیچنے والے لڑکے نے مجھ سے صلات خواندہ پوچھا تھا کہ نہیں؟بیجنگ میں دورے کے آغاز اور اختتام پرکتنے دن کا قیام تھا؟یہ سب سوال ہیں اور جواب میں سفر، کھانے ، بے خوابیاں، فکریں، سیخ بوٹیاں، سُوپ، بیجنگ ڈَک، خُتن میں مسالحے دار گوشت کا سالن، یا پھر اُن کی خریداریاں۔ ہوٹل، فرینڈشپ ا سٹورز سے خریداریاں اور جب خریداریوں سے فُرصت تو عزائمِ خریداری۔ہاں چند تلخیاں بھی یاد آتی ہیں جو کسی نہ کسی ہمسفر کی کم ظرفیوں کی بنا پر ہر سفر میں ہوتی ہی ہیں۔لیکن وہ بے پناہ حُسن بھی یاد آتا ہے جو ہانگ چُو کی جھیلوں،جزیروں، پُلوں،پہاڑیوں، باغوں،پارکوں اور پھولوں میں بسا ہے۔

؎ بُوئے جُوئے مولیاں آید ہمی

یادِ یارِ مہرباں آید ہمی(رودکی)

اب خُتن ہوٹل کی وہ خوبصورت لڑکی بھی یاد آئی ہے جو ہوٹل کے طعام خانے میں میز بان کے فرائض انجام دیا کرتی تھی۔جس کے والد خُتن کے ثقافتی طائفے کے سربراہ تھے۔اُس کی شادی کو اُس روز صرف سترہ دن ہوئے تھے۔جس کا گھر فراخ تھا اور جس کی مہمان نوازی وسیع تھی۔وو لڑکی کہ جب ہمارے سامنے میز پر خُتن کے پھل چُن رہی تھی تو مسکرا مسکرا کر اپنا بُرا حال کر رہی تھی،جب ہوٹل میں کھانا کھلا رہی تھی تو سارا وقت اسی آس میں رہی کہ ہم اُس سے کچھ تو مانگیں۔اور اگر ہم میں سے کوئی صرف نظر اُٹھا کر دیکھ ہی لیتا تو اپنی خوبصورت مسکراہٹ کو پھول بنا کر ہماری نگاہوں کے گُل دانوں میں سجا دیتی۔ وہ لڑکی جس کا نام نصرتھ تھا یعنی نصرت۔ اُس لڑکی نے ایسے جوش اور جذبے سے ہماری خدمت کی کہ ہر کوئی اُس کا شکر گزار اور مداح ہو گیا۔اگلی صبح جب ہم واپس کاشغر کے لیے رخصت ہو رہے تھے تو وہ لڑکی اپنی ڈیوٹی کے وقت سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے ہمیں الوداع کہنے ہوٹل پہنچ چکی تھی۔اُس نے لجا شرما کر ہمارے ساتھ تصویریں بنوائی تھیں۔وہ جہاں کھِلی جارہی تھی وہیں بے حد افسردہ بھی تھی۔وہ ہمیںرخصت کرنے کو بے تاب اور ہمارے رُخصت ہونے پر بے حد ملول تھی۔ہاں وہی لڑکی کہ جب ہم کوسٹر میں سوار ہو کر خُتن چھوڑ چکے تھے تو حبیب صاحب(اُس وقت پاکستانی سفارت خانے میں فرسٹ سیکریٹری اور بعد میں شاید قازغستان میں پاکستانی سفیر اور اس کو پروڈکشن کے روحِ رواں) نے اُس کے بارے میں ہمیں جو بتایا اُس نے ہمیں ششدر کر دیا تھا۔ حبیب صاحب کہہ رہے تھے،’’نصرت نے مجھے جو کچھ کہا اُس کا خلاصہ یہ ہے۔’تم میری شادی کسی پاکستانی سے نہیں کراسکتے؟میں ابھی ساتھ جانے کو تیار ہوں اپنے میاں سے طلاق لے کر‘‘اور اُس کی شادی کو ابھی صرف سترہ دن ہوئے تھے!!!‘‘حبیب صاحب نے ہمیں اُس ممدوح کا نام کبھی نہیں بتا یا جس سے وہ ا پنے سترہ روزہ میاں سے طلاق لے کر شادی کرنا چاہ رہی تھی۔آہ! انسان اپنے اندر ایک وسیع تر کائنات ہے جس کے اَسرار کوئی عام انسان کبھی پوری طرح نہیں جان پائے گا!وہ فوکر طیارہ بھی یاد آ رہا ہے جو ہمیں اورومچی سے تا بخاکِ کاشغر لے جا رہا تھا۔یہ اُس فوکر کا اندرونی منظر ہے۔کھڑکی میں سے جہاز کے پر اور نیچے وسیع و عریض سر زمینِ سنکیانگ ، جسے اہل ِچین’ سِنجاک ‘لکھتے ہیں اور’ سِنجیان ‘بولتے ہیں، نظر آ رہی ہے؛پہاڑیوں پر برف ، وادیوں میں ذخیرہ ہائے آب ایک دل فریب منظر پیش کر رہے ہیں مگر جہاز کے اندر چند امریکی بھی نگاہوں میں کھُب رہے ہیں۔سب کے سب معمر ہیں۔البتہ ایک طرح دار خاتون بھی ہے۔وہ ابھی عمر کی اُس سرحد سے پرے نہیں پہنچ پائی جہاں سے صرف تقدیس و تعظیم شروع ہو جاتی ہے۔بہت ہنس ہنس کے اپنے دیگر ساتھیوں سے باتیں کر رہی ہے۔ساری امریکی پارٹی کا مرکز ایک صاحب ہیں جن کے سر کے بال ابھی تک سلامت ہیں۔جسم تن درست ، سر بڑا اور پیچھے سے چوڑا ہے۔چہرہ ابھی میں دیکھ نہیں پایا ہوں۔اچانک میرے ساتھ بیٹھے تاج حیدرکہتے سنائی دیتے ہیں،"Is'nt he Bob?"’’کیا؟‘‘ میں پوچھتا ہوں۔’’وہ صاحب۔۔۔۔۔۔۔‘‘’’کون؟‘‘’’وہی جو تیسری قطار میں بیٹھے ہیں۔ جن کا چہرہ نظر نہیں آرہا۔‘‘’’جی۔۔۔۔۔۔۔‘‘"Isn't he Bob?" تاج دہراتے ہیں۔"Bob who?" میں دراصل کھڑکی سے باہر برف پوش پہاڑیاں دیکھ رہا ہوں۔"Robert McNamara!" تاج زور دے کر کہتے ہیں۔میں کھڑکی سے نظریں ہٹا کر Bob کی گُدی پر گاڑ دیتا ہوں۔وہی شوخ ادھیڑ حسینہ ایک ادا سے بابؔ کی طرف جھکتی ہے۔ہنستی ہوئی کچھ کہتی ہے۔ فوکر کی گر گراہٹ اُس کی آواز پر غالب ہے۔اُس کی آواز یقیناً دل کش ہو گی۔ باب اُس کی جانب ذرا سا مُڑ کر دیکھتا ہے۔ہمیں اُس کے چہرے کی ایک چوتھائی جھلک نظر آتی ہے۔ ’’ہاں تصویروں میں کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے۔‘‘ یہ سن کر تاج کی جیسے تشفی ہو جاتی ہے۔ اچانک تاج پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں، ’’اور وہ ساتھ میں ہنری کیبٹ لاج نہیں ہے؟‘‘ میں باب سے لاج کی طرف نظریں گھماتا ہوں،’’ہو سکتا ہے ۔ کیوں کہ اگر وہ باب ہے تو یہ لاج ہو سکتا ہے۔اور اگر وہ باب نہیں ہے تو لاج اتنی کم عمر کاکیسے ہو سکتا ہے؟‘‘ ’’ یہ ہنری کیبٹ لاج ہی ہے۔تاج کی پُر اشتیاق آواز فوکر کی گھرگراہٹ پر نمایاں طور پر غالب آتی ہے۔’’خدا خیر کرے!‘‘ میں کہتاہوں۔ ’’ہاں خدا خیر کرے!‘‘ تاج کہتے ہیں۔ ہم دونوں گُم صُم ہو جاتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک کہانی ابھرتی ہے۔(بے ثمر)جس کا ذکر میں پچھلی قسط میں کر چکا ہوں۔چند لمحوں بعد میں اپنی نظریں پھر برف پوش پہاڑوں پر دوڑانے لگتا ہوں۔ایک چوٹی ایسی بھی گزرتی ہے جس پر برف رات ہی پڑی ہو گی اور اب سورج کی تمازت نے اُسے پگھلانا شروع کر دیا ہے۔نیچے دامنِ کوہ میں ایک چھوٹا سا تالاب بن چکا ہے۔اتنے سرد ماحول میں باب کسی فائل کے مطالعے میں منہمک ہے۔ ائیر ہوسٹس کچھ بانٹتی ہوئی آ ر ہی ہے۔وہ سب کو مٹھائیوں کاپیکٹ دے رہی ہے۔ باب اُس سے مٹھائی کا پیکٹ لیتا ہے۔ اُسے کھولتا ہے اور ایک ٹافی منہ میں ڈالتا ہے۔میں بمشکل ٹافی کو چبا پاتا ہوں باب اور میں اُس لمحے ٹافی کے ساتھ ایک قسم کی کولڈ وار میں مبتلا ہیں۔وہ ٹافی ہم دونوں کو ٹف ٹائم دے رہی ہے۔تاج کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے بھی باب پر سے نہیں ہٹی ہیں۔اچانک جہاز کاشغر کے ہوائی مستقراُترتا ہے۔۔پُرانی سی عمارت جس کے ساتھ ہی ائر پورٹ کی نئی عمارت زیرِ تعمیر ہے، ہمارا استقبال کرتی ہے۔اور استقبال کرنے والوں میں شاؤ ساںؔ بھی ہے۔ سُرخ و سفید دل کش چہرہ آنکھیں اصلی چینی، اُبھرے ہوئے رُخساروں پر شہابی سُرخی، اُٹھے ہوئے ہونٹ ،دُبلا پتلا جسم، سفید رنگ کا برساتی نما کوٹ پہنے انتہائی گرم جوشی کے ساتھ ہمارا استقبال کر رہی ہے۔اُس کا پھُرتیلا پن ہمارے اندر بھی چُستی پیدا کر دیتا ہے۔ نثارمرزا فوراً ہی کیمرہ آنکھ سے لگاتا ہے اور اُس کا ہنستا مسکراتا شگفتہ چہرہ کئی بار اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیتا ہے۔نہایت دلکش لڑکی ہے۔تاج‘ باب اینڈ پارٹی کومسلسل دیکھ رہا ہے۔ان کا بھی گرمجوشی سے استقبال کیا گیا ہے مگر چینیوں کی اُس پارٹی میں شاؤ ساؔں نہیں ہے۔ استقبالیہ پارٹی دو حصوں میں بٹ گئی ہے۔شاؤ ساں ہمارے ساتھ ہے اور ہم باب کی پارٹی کو قدرے فخر سے تک رہے ہیں۔کاشغر شہر بھی یاد آرہاہے۔دھول، مِٹی، کالے چُغے، کالی پتلونوں کو کالے لمبے بُوٹ اپنے دہانوں میں چھپائے ہُوئے۔ وہ سامنے سے ایک بُرقعہ پوش خاتون ا سکرٹ میں ملبوس سر ڈھکے آرہی ہے۔ یہ عید گاہ اور جامع مسجد ہے۔عید پر ہزار ہا لوگ نماز ادا کرنے آتے ہیں۔ وہ دیکھیں ایک آدمی ایک تھڑے پر بیٹھا سر منڈوا رہا ہے۔موٹے موٹے کُلچہ نما نان ٹھیلے پر سجے بِک رہے ہیں،ایک دوسرے ٹھیلے پر تربوز کٹے رکھے ہیں، اتنے شیریں کہ شہد میں بسائے لگتے ہیں،اس دکان پر مصری تولی جا رہی ہے۔ یہ چو گوشہ ٹوپیوں کا بازار ہے۔یہ سموسے تلے جارہے جن میں چربی اور قیمہ بھرا ہے۔وہ درختوں میں گھری سڑک پرگدھا گاڑیاں آ جا رہی ہیں،(انہیں ہم مرسڈیز کا نام دیتے ہیں) سُرخ بانات کی چھت، سُرخ غالیچہ بچھا ہے، سواریاں آرام سے پیر لٹکائے بیٹھی ہیں۔ کاشغر کے اکلوتے ہوٹل میں ہم اور میکنامارا فرو کش ہیں۔ہوٹل میں علی الصبح کہیں دور سے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔وہ اذان اتنی سہانی ہے کہ دل خشیتِ الٰہی سے کپکپا اُٹھتا ہے۔ اذان کے کچھ دیر بعد ورزشی موسیقی نشر ہونے لگتی ہے جس پر یوگا ورزش ہوتی ہے۔(جاری ہے)