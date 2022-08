کردار کے غازی 

شیئر کریں:

1947ءمےں جب تقسےم ہند پر عمل کا وقت آےا تو فوج کی تقسےم اےک مسئلہ بن گئی جس کے کئی پہلو تھے۔ پہلا مسئلہ تو ےہ تھا کہ اُس وقت تک سب سے اعلیٰ بھارتی عہدےدار بریگیڈئیر کری آپا تھا جو اُس وقت امپےرےل ڈےفنس کالج کےمبرلے انگلےنڈ مےں کورس کر رہا تھا۔مسلمان آفیسرز کے مطابق سب سے سینئر ہندوستانی فوجی آفیسر بریگیڈئیر محمد اکبر خان تھا جو بعد میں پنڈی سازش کیس میں پکڑا گیا اور سزا ہوئی۔ بریگیڈئیر کری آپا کوکورس کے دوران احساس دلاےا گےا کہ اچھی اور پےشہ ور فوج اچھی لےڈر شپ کے بغےر ممکن نہےں اور اچھی لےڈر شپ وسےع کمانڈ اور سٹاف تجربے سے ہی ممکن ہوتی ہے ۔اسی لےے کہا جاتا ہے کہ "Army is what its officers are" ےہ دونوں مطلوبہ تجربات بھارتی فوجی افسران کے پاس نہ تھے۔ سےنئر کمانڈ کا تجربہ تو بالکل ہی نہ تھا۔ دوسرا مسئلہ ےہ تھا کہ دوسری جنگ عظےم کے بعد انڈےن آرمی دنےا کی اےک عظےم فائٹنگ فورس بن کر ابھری تھی۔ اسے "Jewel in the British crown" ےعنی برطانوی تاج کے ہےرے کا لقب دےا گےا۔ لہٰذا اس عظےم فائٹنگ فورس کے لےے عظےم قےادت کی ضرورت تھی جو اُس وقت تک بھارتی افسران مےں نہ تھی۔ پرےشانی ےہ تھی کہ اگر جونئےر رےنک کے افسران کو ترقےاں دے کر دنےا کی اس اعلیٰ فائٹنگ فورس کی قےادت سونپ دی جاتی ہے تو اُس کا نتےجہ فوج کے لےے تباہ کن ہو گا۔اتنا اعلیٰ معےار برقرار نہےں رکھا جا سکے گا۔

تےسرا مسئلہ ےہ تھا کہ فوج وہ واحد منظم ادارہ تھا جو تقسےم ہند سے جنم لےنے والی قتل و غارت اور امن و امان پر قابو پا سکتا تھا اور اگر فوج کو بھی تقسےم کے عمل مےں ڈال دےا گےا تو اُس کا نتےجہ برصغےر کے عوام کے لےے وسےع تباہی ہو گا ۔ چوتھا بڑا مسئلہ ےہ تھا کہ تقرےباً 70فےصد ےونٹوں کی کمان تاحال انگرےز افسروں کے پاس تھی فوج کے ٹےکنےکل محکموں مےں مقامی آفےسر زنہ ہونے کے برابر تھے۔ فوج مےں مقامی افسران لانے کا عمل تو 1932ءسے شروع تھا لےکن دوسری جنگ عظےم اور کئی دےگر وجوہات کے مد نظر ےہ افسران اتنی بڑی فوج کی قےادت سنبھالنے کے لےے تا حال اہل نہ تھے ۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور اےسی وجوہات تھےں۔ سےاسی قےادت کے علاوہ فوج کے اندر بھی ےہ سوچ پےدا ہوئی کہ فوج کا اعلیٰ معےار برقرار رکھنے کے لےے کوئی مناسب لائحہ عمل طے کےا جانا چاہےے۔

اس سلسلے مےں کئی تجاوےز سامنے آئےں۔ پہلی تجوےز تو ےہ تھی کہ فوج کو تقسےم ہی نہ کیا جائے۔ دونوں نئے آزاد ممالک کی فوج مشترک رہے اگر فوج کی تقسےم نا گزےر ہو جائے تو کم از کم جون 1948ءتک اس تقسےم پر عمل نہ کےا جائے تاکہ تقسےم کے نتےجے مےں ہونے والے خون خرابے اور بدامنی کو فوج کنٹرول کر سکے۔ دوسری تجوےز ےہ تھی کہ برطانوی فوجی افسران کو فوری طور پر فارغ کرنے کی بجائے کم از کم جون 1948ءتک رکھا جائے اور فوج کے کمانڈ سٹرکچر مےں تبدےلی لاکر مقامی افسران کو اوپر لاےا جائے لےکن کچھ لوگوں نے اس تجوےزکی شدےدمخالفت کی کہ دس ماہ مےں مقامی افسران کس طرح اتنی بڑی فوج کی قےادت سنبھال سکتے ہےں ؟ برےگےڈئےر کری آپا نے لندن مےں اےک پرےس کانفرنس کے دوران بتاےا کہ موجودہ معےار برقرار رکھنے کے لےے کم از کم مزےد پانچ سال برطانوی افسران کا فوج مےں رہنا نا گزےر ہے اور مقامی افسران کی مناسب تربےت کے بعد ہی انہےں کمان سونپی جائے۔ ےاد رہے کہ فوج کی تقسےم کے وقت بھارت کو اےک ہزار انگرےز آفےسرز بطور اےڈوائزرز اور کمانڈرز رکھنے پڑے جبکہ پاکستان نے بشمول کمانڈر انچےف673 آفےسرز رکھے جن مےں دو لےفٹےننٹ جنرلز،چھ مےجر جنرلز اور 17برےگےڈئےر بھی شامل تھے۔اس سے اندازہ لگاےا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس مطلوبہ سےنئےر افسران کی کتنی کمی تھی۔

جےسے جےسے تقسےم ہند کا عمل اپنے انجام کی طرف بڑھا تو فوج کی تقسےم کی باتےں بھی عملی شکل اختےار کرنے لگےں۔ لارڈ ماﺅنٹ بےٹن نے 7اپرےل 1947ءکو قائد اعظم سے بھی اس سلسلے مےں بات کی ۔ معلوم نہےں کہ قائد اعظم کا کےا جواب تھا لےکن اسی دوران کری آپا نے لندن مےں دوبارہ اپنے بےان مےں کہا:”انڈےن فوج کی تقسےم قطعاً نہےں ہونی چاہےے ۔اسے نہرو ےا جناح دونوں مےں سے کسی اےک کے ماتحت کر دےا جائے “۔

تارےخ کے اپنے فےصلے ہوتے ہےں۔ تقسےم کے عمل کی وجہ سے حالات بے قابو ہو گئے۔ جس خون خرابے اور قتل و غارت سے بچنے کی تجاوےز دی جا رہی تھےں وہی ہمارا مقدر بنا۔ خون کی ندےوں سے گزر کر دو آزاد ممالک دنےا کے نقشے پر ظہور پذےر ہوئے ۔آزادی کی خوشی مےں دونوں ممالک بے قابو ہو کر اےک دوسرے کے گلے پڑ گئے۔ افسوس قیام ِ پاکستان کے تھوڑے عرصہ بعد ہی پاکستان پر آزمائشوں کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ قائد کی بے وقت موت کے بعد ہمارے بے بصےرت حکمرانوں نے اس جنت نظےر ملک کا حلےہ ہی بگاڑ دےا۔ آ ج بھی اگر ہمارے سےاسی قائدےن سےاسی بصےرت، اےمانداری اور اخلاص ِ نیت کا مظاہرہ کرےں جس کے وہ ہر الےکشن مےں وعدے کرتے ہےں لےکن اقتدار مےں آکر بھول جاتے ہےں۔ تو ہمارا ملک یقینی طور پر مضبوط ،خوشحال ،توانا اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو سکتا ہے۔حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک کو کردار کے غازی چاہئیں نہ کہ گفتار کے ۔

