وز یراعظم جمعہ کو ''روشن اپنا گھر'' کی تقریب سے خطاب کرینگے

پاکستان تحریکِ انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید خان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جمعہ کو ''روشن اپنا گھر ''کی لانچنگ تقریب سے خطاب کریں گے۔یہ بات نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری کیئے گئے ایک بیان میں کہی ۔انہوں نے مزید کہا کہ 11 ماہ میں روشن ڈیجیٹل اکائونٹ میں 2 ارب ڈالر پہنچ گئے ہیں، جس پر سمندر پار پاکستانیوں کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ روشن اپنا گھر سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اسٹیٹ بینک اور وزارتِ خزانہ کا بہترین اقدام ہے۔

On this Friday insha'ALLAH PM Imran Khan will address a ceremony in connection with launching of #RoshanApnaGhar and also Roshan Digital Accounts reaching $2 Billion deposits mark in mere 11 months.

Hats off to our overseas Pakistanis for their phenomenal response.