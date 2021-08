شہر کج ادا سے شہر صدا داتک

شیئر کریں:

ڈزنی ایک بڑھی ٔ کا بیٹا تھا۔ 1901 ء میں شکاگو میں پیدا ہوا۔ کینساس کے سکول میں اس نے کارٹون بنانے کی تعلیم حاصل کی۔ 1922 ء میں جب موشن فلموں میں آواز لائی گئی تو اسکے ذہن رسا نے ایک خوش باش چُست اور شرارتی چوہے کا کردار تخلیق کیا جسے سب لوگ ’’مکی مائوس‘‘ کے نام سے جانتے ہیں۔ نامساعد حالات، تنگدستی ، بُھوک اور افلاس اس کی ہمت اور جدوجہد کو کم نہ کر سکے۔ اس نے بالآخر ایسی شہرت پائی جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ ’’ڈزنی لینڈ‘‘ کا قیام تھا۔ تفریح کا ایک ایسا نظریہ جس سے اس وقت کی دنیا ناآشنا تھی۔ 1957ء میں اس پر کام شروع ہوا۔ ایک ایسا پارک جہاں پر جا کر لوگ اپنے تفکرات سے آزاد ہو جائیں اور صحیح معنوں میں لطف اندوز ہو سکیں۔ وہ انسان کی ناآسودہ خواہشوں کو وقتی طور پر ہی سہی، آسودگی بخشنا چاہتا تھا۔ زندگی کا روشن پہلو دکھانا چاہتا تھا۔ پانچ سال کی مسلسل تعمیر اور زیبائش کے بعد اسے پبلک کیلئے کھول دیا گیا۔ اب اس طرز کے ڈزنی لینڈ آرلینڈو، پیرس وغیرہ میں بھی کُھل گئے ہیں لیکن ان میں وہ مولوی مدن والی بات نہیں ہے۔

پہلی بار میں 1984ء میں یہاں آیا۔ اس سال اولمپکس کھیلوں کا انعقاد LA میں ہو رہا تھا۔ ان کھیلوں کو دنیا میں سب سے بڑا سپورٹ میلہ تصور کیا جاتا ہے۔ کھلاڑی اپنے ہُنر اور محنت شاقہ سے ملک و قوم کا نام روشن کرتے ہیں۔ اولمپک کھیلوں کا احیاء یونان سے ہوا۔ انسانی فکر کے ارتقاء میں بھی یونان کا خاص کردار رہا ہے۔ سقراط، افلاطون، ارسطو کے خیالات نے دنیا میں انمٹ نقوش چھوڑے! سقراط افلاطون کا بھی استاد تھا۔ اس پستہ قد، بڑھے ہوئے پیٹ اور مڑی ہوئی چھوٹی ناک کے بظاہر بدصورت انسان کے خیالات میں ایک حسن تھا، رعنائی تھی، سچائی تھی، اہل ظاہر نے اسے موت کی سزا دی ۔ زہر کا پیالہ پی کر وہ امر ہو گیا۔ جو لوگ سچائی کی خاطر جان دیتے ہیں، وہ مر کر بھی نہیں مرتے۔ افلاطون نے حق شاگردی ادا کیا اور اس کے خیالات اور فلسفے کو احاطہ تحریر میں لے آیا۔ پلاٹو نے جو اپنی کتاب ری پبلک میں لکھا وہ کارل مارکس کی Das Capital کیلئے مشعل راہ بنا۔ ارسطو کو Father of Social Sciences کہا جاتا ہے۔ اسکندر اعظم کا اتالیق! کہتے ہیں کہ اگر ارسطو اس کا استاد نہ ہوتا تو وہ شاید ہی نصف دنیا فتح کر پاتا۔ وہ بھی 33 سال کی عمر میں… ان کھیلوں کی ابتداء حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے آٹھ سو سال قبل کوہ اولمپیا پر ہوئی۔ یہ سلسلہ کئی سو سال چلا بالآخر رومیوںاور یونانیوں کی باہمی چپقلش رنگ لائی اور 303ء میں رومن بادشاہ Theo dosius نے ان پر پابندی لگا دی۔ ایک طویل عرصہ تک ان کا انعقاد نہ ہو سکا۔ وہ تو بھلا ہو فرانس کے شریف انسان Baron de Coubertahn کا جس نے عفوان شباب میں ایک مردہ رسم کو زندہ کیا۔ اس طرح پہلی ماڈرن اولمپکس 1896ء میں ایتھنز میں ہوئی۔

آج کل یہ کھیلیں بہت اہمیت اختیار کر گئی ہیں۔ ہر ملک کیلئے فخر و مباہات کا ذریعہ! ملک زرکثیر خرچ کرکے انکے انعقاد کے متمنی رہتے ہیں۔ پاکستان کے مشہور کارخانہ دار سید واجد علی شاہ جو انٹرنیشنل کمیٹی کے ممبر بھی تھے، ایک واقعہ سنانے لگے۔ میں اس وقت رحیم یار خان میں ڈپٹی کمشنر تھا اور انہوں نے وہاں ٹیکسٹائل مل لگا رکھی تھی۔ جب بھی آتے ملاقات ہو جاتی۔ سپین کے بادشاہ کارلوس نے انکی دعوت کی۔ کھانے کے بعد منت آمیز لہجے میں کہنے لگا ’’آپ آل رسول ہیں، ہمیں مایوس نہ کریں اور ہمارے حق میں ووٹ دیں۔‘‘ فرمانے لگے ’’وہ اسپین کا بادشاہ اور میں اپنے مزاج کا بادشاہ! ویسے بھی سیّد کے لغوی معنی سردار کے ہیں اس لئے میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اسکی درخواست رد کی جائے۔ چنانچہ میں نے نہ صرف اپنا ووٹ اسپین کو دیا بلکہ دیگر مندوبین کو بھی قائل کیا۔ اور اس طرح اسپین اور شاہ کے وقار میں اضافہ ہوا۔ سپین کے بادشاہ کو غالباً علم نہیں تھا کہ شاہ صاحب بڑے رقیق القلب اور حلیم الطبع انسان ہیں۔ اس قسم کی ضیافتوں میں ایسی باتیں سن کر اکثر پسیج جاتے ہیں۔ لاس اینجلس کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ شہر کی نوک پلک سنواری گئی تھی۔ کشادہ سڑکیں مزید کشادہ کر دی گئیں۔ راتوں رات ان کے کناروں پر پودے اور تن آور درخت لگا دیئے گئے۔ سبز ملائم اور ریشمی گھاس کے قالین بھی دیکھتے۔ انکے دونوں جانب بچھ گئے۔ اشتہار، ہوڈنگز اور نیو سائنسز کچھ یوں گمان ہوتا تھا کہ شہر اپنے آپ کو ازسر نودریافت کر رہا ہے۔ ہالی وڈ کے اداکار پراگریسو فارمرز اور بزنس ٹائیکون سب نے اپنی مصروفیات پسِ پشت ڈال دی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ پچاس ریاستیں سُکڑ اور سمٹ کر فخر و مباہات کی فضا میں یکجا اور یک زبان ہو گئی ہیں۔ کوئی نیویارکر نہیں تھا۔ کوئی ٹیکسن نہیں کہلاتا تھا۔ میامی کی ’’میں‘‘ غائب ہو گئی تھی۔ شکاگو کی انّا میں شگاف پڑ گئے تھے۔ ہر طرف ایک ہی نعرہ زبان خلق تھا۔ If us wins, I win کھیلیں قومی جذبات کو کسی قدر ابھار سکتی ہیں۔ اس کا اندازہ ٹھیک طرح LAمیں ہوا۔

میرے پاس PAN. AM کا Around the World ٹکٹ تھا۔ کراچی سے لندن، لندن سے نیویارک، واشنگٹن، میامی، ڈلس، سان فرانسسکو، لاس اینجلس، ٹوکیو، منیلا، ہانگ کانگ، سنگاپور، بنکاک، بمبے، کراچی، بنکاک میں مجھے کچھ ماہ رکنا تھا۔ امریکی حکومت نے کمپیوٹر کورس کا اہتمام کیا تھا۔ سارا خرچ بھی انہیں برداشت کرنا تھا۔ واشنگٹن میں کورس ڈائریکٹر کیون شیفر سے ملاقات طے تھی۔ باقی رد وبدل میں نے ازخود کر لیا تھا۔ اس وقت اس ایئر لائن کے طیارے فضائوں کے حاکم کہلاتے تھے۔ دنیا کی سب سے بڑی ہوائی کمپنی ، ہرکمالے رازوالے کے مصداق آج کی نسل کو شاید علم ہی نہ ہو کہ کبھی یہ بھی تھا۔

کھیلوں کے شروع ہوتے ہی میں LA پہنچ گیا۔ ہر ملک ان کے انعقاد پر زرکثیر خرچ کرتا ہے۔ کئی سو ارب روپے، ٹریک ایونٹس کیلئے بہت بڑا سٹیڈیم بنانا پڑتا ہے۔ کھیلوں کے میدان، بے شمار عمارتیں، کھلاڑیوں کی رہائش گاہیں، الغرض پورا اولمپک و ویلیج بنانا پڑتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک نیا شہر آباد ہو جاتا ہے۔ یہ امریکن بھی عجیب لوگ ہیں۔ انہوں نے دنیا پر ثابت کیا کہ ایک پیسہ خرچ کئے بغیر بھی ان کا انعقاد ہو سکتا ہے بلکہ کچھ کمایا بھی جا سکتا ہے۔ کھیلوں کا انچارج سمارائج تھا۔ نہایت زرخیز ذہن کا مالک۔ اس نے نیا کالیسیئم بنانے کی بجائے 1930ء کے سٹیڈیم کی تزئین و آرائش کرکے کام چلا لیا۔ شہر کے تمام سکولوں اور کالجز کی چھٹی کرکے ان کے ہوسٹلوں میں کھلاڑیوں کو ٹھہرایا۔ انکے پلے گرائونڈز کو استعمال کیا۔ آم کے آم گٹھلیوں کے دام کا محاورہ تو سن رکھا تھا۔ اسکے معانی اور مفاہیم یہاں پہنچ کر معلوم ہوئے۔

مجھے ہاکی کا شوق تھا۔ ایک تو میں ضلع کی سطح پر خود ہاکی کھیلتا تھا اور دوسرا ان دنوں ہاکی پاکستان کا مقبول کھیل تھا۔ چار وانگ پاکستان کا طوطی بولتا تھا۔ نامور کھلاڑیوں نے ملک و قوم کا نام روشن کر رکھا تھا۔ گو یہ محاورہ خاصا گھس پٹ گیا ہے مگر درست ہے کہ کامیابی کے کئی باپ ہوتے ہیں جبکہ شکست یتیم ہے۔ کھیلوں کا انعقاد East . LA . College کے گرائونڈ میں ہوتا تھا۔ میں اورنج کائونٹی کے موٹل ’’پلازہ اِن‘‘ میں ٹھہرا تھا۔ مانا والا کے رانا افتخار سرگودھا کے ملک خدا بخش میلا اور چند دیگر لوگ بھی وہیں رہائش پذیر تھے۔ رانا صاحب جمخانہ کلب کے صدر بھی رہے۔ انہیں رحیم یارخان کے پارلیمنٹیرین سید حسن محمود کی طرح کھانا پکانے کا شوق تھا۔تمام مرچ مصالحے کے ساتھ لائے تھے۔ نہایت عمدہ کھانا بناتے۔ ملک میلا سرگودھا کے زمیندار تھے اور بزعم خود پنجاب کے سب سے بڑے ’’سٹرس فارمر‘‘ تھے۔ دونوں میں کئی قدریں مشترک تھیں۔ گہرا سانوالہ رنگ، بڑھتی ہوئی توند ، اٹھتا ہوا قد، ساٹھ کے پیٹے میں۔ یہ گہرے دوست تھے اور کوئی ’’اولمپک‘‘ مس نہ کرتے۔ (جاری)