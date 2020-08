شیئر کریں:

فیض شہرکے دورے کے آخری دن صبح جب ہم ہوٹل سے ناشتہ کرکے اپنے سامان کے ساتھ باہر نکلے تو اُومولود(گائڈ) اور عبدالاحد(ڈرائیور)کو اپنا منتظر پایا۔اس روز وہ دونوں کچھ جلدی میں تھے۔ہم نے پوچھا’’ کہاں جانا ہے؟‘‘اُومولود بولا’’مدرسہ...‘‘ہم نے بات کاٹی’’مسٹر، اب ہم کسی مدرسے میں نہیں جائیں گے:Enough is enough(بہت ہوگیا)۔‘‘اُومولود تقریباً گِڑگِڑایا’’بس فیض کا آخری مدرسہ۔اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔‘‘ہم نے اس سے کہا’’اپنے صوبے کی اسمبلی میں ہم نے اکثر دیکھاہے کہ جب کسی قانون کا مسودہ پڑھنا بوجھل تصور کیاجاتا ہے اور متن پہلے سے جانا پہچانا ہوتا ہے تو اسپیکر صاحب اسے ہاتھ میں اٹھا کر'Taken as read'کہتے ہیں اور ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔تم بھی اس مدرسے کے لیے اپنی سیاحتی کمپنی کے لیے بنائی جانے والی رپورٹ میں لکھ دینا'Taken as seen'اور چاہو تو اس پر ہمارے دستخط لے لینا۔‘‘اُومولود نے کہا’’اسمبلیوں میں تواور بہت کچھ ہوتا ہے لیکن کمپنیوں میں ایسی ہوائیاں نہیں اڑائی جاتیں۔میں نے رات بھر اس مدرسے کے بارے میں پڑھ کر معلومات اکھٹّی کی ہیں۔کچھ میر ی محنت ہی کا خیال کرلیجیے۔‘‘اب اس نے براہِ راست ہمارے جذبۂ رحم و مروت کو جھنجوڑا تھا اس لیے ہم نرم پڑ گئے۔اس کے ساتھ ہی ہمارے پوتے رمیز قریشی کے چہرے پر مایوسی کی لہر دوڑگئی جیسے ہم اُسے اسی مدرسے میں داخل کرانے لے جارہے ہوں۔ ہم نے اس کو تسلّی دی’’تھوڑی ہی دیر کی توبات ہے،ویسے بھی اگر وہاں نہیں جائیں گے تو پھر کسی کھنڈر میں جائیں گے اور اس کی شان میں قصیدہ سنیں گے۔مدرسے کی بنی بنائی،ترشی ترشائی عمارت اُس سے توبہتر ہوگی اور کچھ نہیں تو تم ان عمارتوں کے فنِ تعمیر پر غور کیا کرو۔تم تو مستقبل کے سول انجینئر بننے کا عزم رکھتے ہو۔‘‘اب ان کے مُوڈ میں کچھ تبدیلی آئی جس کا اندازہ اس سے ہواکہ وہ گاڑی کی سِیٹ میں اپنے حجم سے زیادہ پھیل گئے اور اس بات کا بھی خیال نہ کیا کہ اپنے گوناگوں عوارض اور نقاہت کے باعث ان کے دادا جان کوگاڑی میں’’ڈھیر‘‘ہونے کے لیے زیادہ جگہ درکار ہوتی ہے۔چلتی گاڑی سے ہم فیض پر الوادعی نظر ڈال رہے تھے۔وہ فیض جدید کا علاقہ تھا۔ہر شخص تلاشِ معاش میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔خواتین بھی پوری پھُرتی اورچُستی سے چلی جارہی تھیں۔تقریباً سب ہی کادایاں یا بایاں ہاتھ کان پر تھا۔معلوم ہوتا تھا اذان دے رہی ہیں(عرب ممالک میں اذان دیتے وقت صرف دایاں ہاتھ کان پر رکھا جاتا ہے۔)مگروہ تو موبائل پر مصروفِ گفتگو تھیں۔یہ موبائل جس درجے کی رحمت ہے،اسی درجے کی لعنت بھی ہے کہ آپ کسی سے چند منٹ بلامداخلت دُوبدو بات نہیں کرسکتے۔اﷲ گواہ ہے،ہم نے مسجدِ نبوی میں عین نمازِ فجر کے دوران دیکھا کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ایک مقامی کے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔اس نے کال وصول کی۔اب ایک طرف امام صاحب قرآت میں مصروف تھے اور دوسری طرف وہ شخص،مسجد اور نماز کے تمام آداب کو بالائے طاق رکھ کر،زور زور سے فون پر باتیں کررہا تھا۔ہم نے سلام پھیر کرعربی زبان میں اس کی دوہری خبرلی...اولاً اپنے غصے کے اظہار کے ذریعے اورثانیاً اپنی ٹوٹی پھوٹی عربی سے اس کومشتعل کرکے۔مگر یقین کریں اس نے ایک نگاہِ غلط انداز تو ہم پر ڈالی لیکن بولا کچھ نہیں۔ہمیں زیادہ افسوس اس بات کا تھا کہ ہمارے علاوہ کسی اور نمازی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ اس کی سرزنش کرتا ؎

وائے ناکامی متاعِ کارواں جاتا رہا

کارواں کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا

تھوڑی دیر میں گاڑی ایک شاندار عمارت کے سامنے ر کی جس کے صدر دروازے پر جلی حروف میں لکھا ہوا تھا’’المدرسۃ ابو عنانیہ بفاس۔‘‘مدرسہ کیا تھا، قلعہ لگ رہا تھا۔حقیقت یہ ہے کہ تعلیمی ادارے اگر صحیح خطوط پراپنے طلبہ کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیں تو وہ قلعے بن جاتے ہیں۔یہ بات تاریخ سے ثابت ہے۔نظام الملک طُوسی(1017ئ؁ تا1092ئ؁)ایران کے سلجوق بادشاہوں کا وزیر تھا۔مَلِک شاہ کے بیس سالہ عہدِ حکومت میں اپنے حسنِ تدبیر کے باعث سلطنت کی ساری طاقت اُسی کے ہاتھ میںتھی۔ایک مرتبہ بادشاہ نے ایک اچھی خاصی رقم اس کے اختیار میں دی کہ اس سے وہ ملک میں کچھ دفاعی قلعے تعمیر کروا کر ملک کو مضبوط بنائے۔کچھ عرصے بعد اس نے بادشاہ کے مطلع کیا کہ شاہی احکام کے بموجب قلعے تعمیر ہوچکے ہیں اور بادشاہ سلامت ان کا معائنہ کرسکتے ہیں۔بادشاہ بہت جوش اور ولولے سے روانہ ہوا۔نظام الملک اُسے ایک نو تعمیر شدہ عظیم الشان دینی درس گاہ میں لے آیا۔بادشاہ نے جِزبِز ہوکر کہا’’میں نے تو قلعے تعمیر کرنے کے لیے کہا تھا؟‘‘نظام الملک نے بصد احترام عرض کیا’’عالی جاہ،یہ علم و دانش کے قلعے ہیں۔یہاں سے فارغِ التحصیل طلبہ ملک کے کونے کونے میں علم کی روشنی پھیلائیں گے۔ہرشخص کو اپنے فرائض و ذمے داریوں کا احساس دلائیں گے۔حب الوطنی کے جذبات کو فروغ دیں گے۔جتنا ہمارے ملک میں علم کو فروغ حاصل ہوگا اتناہی وہ دفاعی لحاظ سے مضبوط ہوگا۔‘‘بادشاہ یہ جواب سن کر خوش ہوا اور اس نے اپنے وزیر کا کاندھا تھپتھپایا۔مدرسہ ابو عنانیہ،المرینیوں سلسلے کے سلطان ابو عنان فارس بن علی نے 1351ئ؁ میں تعمیر کرایاتھا۔سلطان کا پورا نام فارس علی بن ابو عنان المتوکل تھا اس لیے مدرسے کا پہلا نام’’مدرستہ المتوکلیہ‘‘تھا۔بعد میں اسے موجودہ نام دیا گیا۔ابو عنان نے 1348ئ؁ میں اپنے والد کے خلاف بغاوت کرکے تخت پر قبضہ کرلیا تھا۔(مسلم ملکوں میںیہ معمول کی بات ہے۔)مراکش اُس کے دور میں بہت خوشحال تھا لیکن بہرحال اس کا انجام افسوس ناک ہوا۔وہ صرف 31سال کا تھا کہ اپنے وزیر کے ہاتھوں قتل ہوا۔بعد کے حکمراں محض نمائشی ثابت ہوئے۔وہ اپنے وزیروں کے اشاروں پرناچتے تھے۔مدرسہ ابو عنانیہ المرینیوں دورِ حکمرانی کا سب سے بڑا اور اہم ترین مدرسہ تھاجہاں اسلامی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔مدرسے کو ملک کے بڑے بڑے فضلا کی خدمات حاصل تھیں جنھیں بھاری معاوضے دیے جاتے تھے۔مدرسے کے ساتھ ایک جامع مسجد بھی ہے جہاں’’مفتیِ اعظم‘‘جمعہ کا خطبہ دیتے تھے۔ وہ مدرسے کے مہتممِ اعلیٰ بھی ہوتے تھے۔(درپردہ اس مدرسے کا مقصدِ خاص ،بادشاہِ وقت کے لیے سپاہی،اطاعت اورحمایت کا حصول تھا۔)اس مدرسے کے اساتذہ عوام وخواص میں بہت زیادہ اثرورسوخ رکھتے تھے۔انھوں نے اپنے آپ کو دین کے محافظ ،فہم دین کے ضمن میں عقلِ کُل اور فروغِ دین کے عَلم برداروں کی حیثیت سے منوالیا تھا۔ہم نے اُومولود سے سوال کیا’’پھر طلبہ کی تعلیم و تربیت تو ثانوی حیثیت حاصل کر گئی؟‘‘اُومولود نے ہم سے اتفاق کرتے ہوئے یہ نکتہ آفرینی کی’’سیاسی اغراض کو ذرا سی دیر کے لیے الگ رکھ کر سوچیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں تعلیم کا معیار بہت بلند تھا اور اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوسکتا تھا۔‘‘ہم اس بلاوجہ کی بحث کو طول نہیں دینا چاہتے تھے اس لیے خاموش ہو رہے۔دوپہر کے قریب ہم نے شہر کے ایک ہوٹل میں کھانا کھایا۔یہاں ہم نے یہ خاص بات نوٹ کی کہ پہلے ایک ٹرے میں پھل لاکر رکھے گئے۔ان میں موسمبیاں،کیلے اور سیب بڑی تعداد میں تھے۔دوتین مقامی پھل بھی تھے۔ ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پھل،طعام سے پہلے کھانے چاہئیں۔کوئٹہ کے قدیم باشندوں میں ہم نے یہ رواج خود دیکھا۔ ہم نے وہ پھل ضرور کھائے لیکن اپنے پھلوں کو یاد کرکرکے۔سچی بات یہ ہے کہ پاکستان سے زیادہ خوش ذائقہ پھل شاید ہی دنیا کے کسی اور ملک میں میسّر ہوں۔پھلو ںکے بعد ایک بڑے تھا ل میں نمکین ابلے ہوئے چاول اور سِرکے کی چھوٹی چھوٹی کٹوریاں لاکر رکھی گئیں۔پھر ابلے ہوئے آلو لائے گئے۔ہم نے دل میں سوچا کہ ہماری بیگم آلو چاولوں کے ساتھ مسالوں کا تڑکا لگا کر لذیذ ’’تہاری‘‘ بنادیتیں...مگر پسند اپنی اپنی،مزاج اپنا اپنا۔یہاں ہماری فرمائش پر کالی مرچ کا پائوڈر مہیا کردیا گیا۔اس ہوٹل میں ہم نے قدرے زیادہ کھایا۔بعد میں مراکش کی مخصوص پودینے کی چائے ’’نوشِ جاں‘‘ کی تو یہ گویا کہ ایک ’’فائیو اسٹار‘‘لنچ ہوگیا۔دوسرے مہنگے ہوٹلوںکے مقابلے میں یہ کچھ زیادہ مہنگا تھا لیکن کھانا رغبت سے کھایا۔(وہاں کے معیار سے یہ’’رغبت‘‘تھی،گھروالی کے نقطۂ نظرسے یہ محض’’مجبوری‘‘تھی۔)کھانے سے فارغ ہوکر اُومولود نے ہمیں ایک بڑی مارکیٹ میں چھوڑدیا اور ایک گھنٹے بعد آنے کا کہہ گیا۔ہم خود بھی ذرا آزادانہ گھومنا پھرنا چاہتے تھے۔یہ مارکیٹ ہمیں اپنے بوہری بازارجیسی لگی جہاں گلی در گلی دورویہ دکانیںتھیں۔ چھوٹی دکانیں ،بڑی دکانیں،سپر مارکیٹیں اور شاپنگ مال۔یہاں بھائو تول بھی کم تھا بلکہ بڑی دکانوں پر تو مقررہ (لکھی ہوئی)قیمت سے ایک درھم کی بھی رعایت نہ تھی۔ہمارے پوتے نے اپنے بھائیوں اور دوستوں کے لیے ٹی شرٹس خریدیں۔کچھ چیزیں ہم نے خواتین کے لیے ڈرتے ڈرتے خریدیں۔(ڈرتے ڈرتے اس لیے کہ پاکستانی عورتوں کو مردوں کی لائی ہوئی چیزیں پسند نہیں آتیں اور وہ ان میں کوئی نہ کوئی فی ضرور نکالتی ہیں۔خود کُوڑابھی خریدلائیں گی تو فخر سے دکھائیں گی۔)سردی کی چمکتی دھوپ میں چلنا اچھا لگا۔طے شدہ وقت پر ،طے شدہ جگہ پہنچے توہمارے دونوںرکھوالے وہاں موجود تھے۔اس سے پہلے کہ ہم کچھ پوچھتے،اُومولود نے اعلان کیا’’یہاں سے ہم’فندق النجارین‘جائیں گے؟‘‘ ’’تو اب تم ہمیں اپنے ملک کے ہوٹلوں کی بھی سیر کرائو گے؟‘‘ہم نے احتجاج کیا۔اُومولود نے اس احتجاج کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمارے کندھے پر تھپکی دی اور کہا’’ماشائَ اﷲ،آپ واقعی عربی جانتے ہیں۔‘‘اس نے محض ایک لفظ(’’فندق‘‘)کے ڈھیلے ڈھالے ترجمے پر ہماری تعریف کرڈالی تاکہ ہمارے مزاج کی تپش کچھ کم ہو۔’’فُندُق‘‘عربی میں کارواں سرائے کو کہتے ہیں۔دلّی کی قدیم محاوراتی زبان میں اس سے ملتا جُلتا ایک لفظ’’فِندَق‘‘تھاجس کے معنی تھے چلبلا یاانگریزی کا Hyperactiveکہہ لیں۔اس کا اطلاق اس بچے پر ہوتا تھا جونِچلا نہیںبیٹھتاتھا۔ہماری والدہ اکثر کہا کرتی تھیں’’چھوٹا سا ہے لیکن فِندَق ہوگیا ہے۔‘‘ فندق النجارین دراصل ایک کارواں سرائے تھی جو پرانے شہر کے وسط میں واقع تھی۔(وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ہم پھر سے قدیم حصے میں داخل ہوچکے ہیں۔)یہکارواں سرائے1711ئ؁ میں قائم ہوئی اور باہر سے آنے والے تاجروں کے لیے سہولت کا ذریعہ تھی۔جیسے جیسے تجارت جدید صورت اختیار کرتی گئی اس کی اہمیت کم ہوتی گئی۔’’النجارین‘‘بڑھیوں کو کہتے ہیں کیونکہ اُس زمانے یہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پربڑھئی کی دکان واقع تھی۔بیسویں صدی کے آغاز میں یہ سرائے تقریباً بند ہوگئی تو یہاں ایک تھانہ قائم کردیا گیا۔چونکہ اس کی تین منزلہ عما رت میںصنوبر کی لکڑی کا نادرالوجود کام کیا گیا ہے(بڑھئی جوآس پاس موجود تھے)اس لیے1990ئ؁ اور1996ئ؁ کے دوران اس عمارت کی ازسرِ نو تزئین و آرائش کی گئی اور اسے ایک عجائب گھر میں تبدیل کردیا گیا۔یہاں آنے والے سیاح لکڑی کے آرائشی دروازے،محرابیں اور ان پر دل کش نقش و نگار دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی ایک بڑا صحن ہے جہاں سے تین غلام گردشیں اور ان کے گِردبنے ہوئے کمرے دیکھے جاسکتے ہیں۔جو عجائبات یہاں رکھے گئے ہیں وہ روایتی نوعیت کے ہیں یعنی برتن،کپڑے، ہتھیار،زیورات،ناپ تول کے پیمانے وغیرہ۔تاہم عمارت اپنی جگہ ایک اعجوبے سے کم نہیں۔فندق کے بالکل سامنے ایک ’’سقایہ‘‘ (سبیل) ہے جو فلاحی مقصد سے تعمیر کی گئی تھی تاکہ مسافروں کو پانی مہیا کیا جائے۔تین سوسال گزرنے کے باوجود یہ خوبصورت سبیل آج بھی موجود ہے اورلوگ اس سے فیض حاصل کررہے ہیں۔حقیقت یہ ہے کہ ہم یہاں آتے ہوئے جھجک رہے تھے لیکن یہاں آکر ایسے مسحور ہوئے کہ جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔