پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان کا ایل او سی کے دورے کا اعلان

مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باوجود پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے دورے کا اعلان کر دیا۔

ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کنٹرول لائن کے دورے کے دوران کشمیریوں کی نسل کشی اور اقوام متحدہ کی قرادادوں کی خلاف ورزی پر آواز اٹھائوں گا۔

I’m visiting Pakistan, Line of Control( LOC), to make my voice heard, bring greater awareness to the terrible situation in Kashmir and call for peace @UN charter Thank you @officialdgispr for the opportunity

Next week I am visiting Pakistan, Line of Control(LOC) on a humanitarian visit to raise my voice for peace, as a lot of innocent people are suffering. Thank you @officialdgispr for the opportunity #UNcharter #kashmir #peace