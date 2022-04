عدم برداشت کلچر

شیئر کریں:

گزشتہ کئی ہفتے سے پاکستان میںسیاسی فضا میں سوشل میڈیا پر جہاں مثبت بحث ہو رہی ہے وہاں نوجوان طبقے نے بھی سوشل میڈیا پر محاذ سنبھال رکھا ہے جو شدید اخلاقیات سے گرے ہوئے الفاظ کی زد میں ہے .برداشت کی کوئی حد جو نظر نہیں آرہی۔جواب الجواب،شکوہ جواب شکوہ،تہذیب لحاظ نہ اخلاقیات کا کوئی پہلو آخر وجہ کیاہے اس کی؟ بڑھتی ہوئی عدم برداشت جس نے ہمارے معاشرے کی اخلاقی اقدار اور معاشرتی نظم وضبط کو نابودکردیاہے عدم برداشت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم ایک دوسرے سے اختلاف کرنا پسند تو کرتے ہیں لیکن جب اس کا عملی مظاہرہ ہو ایک دوسرے سے اختلاف کے حق کو تسلیم کر ے سے انکار کردیتے ہیں ۔برداشت کے کڑوے گھونٹ کو پی جانا ایسی عالی شان صفت ہے جو شائد قسمت والوں میں ہی پائی جاتی ہے ۔اسی لیے تو برداشت اور صبر کا ایک لمحہ آپ کو ہزار بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے ۔شرمندہ ہونا کوئی پسند نہیں کرتا لیکن اگر کسی شخص میں عدم برداشت جیسی ہلاکت خیز برائی موجود ہو تو وہ اپنے ایک بول پر بھی ساری عمر کسی دوسرے کی نذر میں اپنا مقام نہیں پا سکتا۔برداشت کرنا ،دراصل دوسرے کے حق کو تسلیم کرنا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اس بنیادی وصف سے بالکل محروم ہو چکا ہے ۔خانگی ماحول سے سماجی اور دیگر منظر ناموں تک،نفرت اور عدم برداشت ،رواداری اور تہذیبی اقدار کو مکمل طور پر تباہ کرتا نظر آرہا ہے ۔ہم آئے روز لوگوں میں عدم برداشت بے پناہ صورتوں میں ملاحظہ کرتے ہیں ۔عدالتوں میں آئے روز طلاق کے بڑھتے واقعات کے رجحان میں بہت حد تک اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے،میاں بیوی کے درمیان ناچاکیاں ۔ساس بہو کے جھگڑے ،بغیر تصدیق کے کسی بھی شخص کو توہین رسالت کے نام پر قتل کرتے ہیں ،جس کا عملی مظاہرہ ہم بیرون ملک تو دیکھتے ہی ہیں لیکن اپنے ملک میں بھی مشال خان ہو یا سیالکوٹ میں پریانتھا کمار کو دن دھاڑے سینکڑوں افراد کے ہجوم میں نظر آتش کر دیاجاتا ،جسکی وجہ سے پاکستان کا ہی نہیں بلکہ اسلام کا بھی تشخص خراب ہوا۔ اسلام وہ دین فطرت ہے جو سب سے زیادہ برداشت اور صبر کا درس دیتا ہے۔برداشت یعنی کڑوے سے کڑوے بول پر بھی خاموشی اختیار کرنا ،گالی کا جواب مسکراہٹ سے دینا،اسلام میں مایوسی کفر ہے کیونکہ ایک سچے مسلمان کا ایمان اسے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے اور ہر قسم کے حالات پر صبروتحمل کا حکم دیتا ہے ۔اور مسلمانوں کے لیے برداشت نہ کرنے کا جواز ہی نہیں بنتا،اسلیئے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں ،انہوں نے اپنی زندگی میں جتنے دکھ،درد ،مصائب پریشانیوں پر ہمیشہ برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کیا جس کا اجر اللہ نے انہیں بہترین جزا کی صورت میں دیا۔اور ہم یہاں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ بیٹھتے ہیں ۔ان تمام تر برائیوں کی بنیادی وجہ اگر دین اسلام سے دوری کہا جائے تو یہ غلط نہ ہو گا۔عدم برداشت جیسی لعنت نے آج ہمارے کئی گھر اجاڑ دیے،کئی خاندانوں کو تباہ کردیا،اپنی ضد اور انا کی وجہ سے ،ہمارے نوجوان بچے ،بچیاں اپنے اپنے موبائل فون ایک ہی چھت تلے استعمال کررہے ہوتے ہیں ۔افسوس،کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا،یہی صورتحال پانچ،چھ سال کے بچوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ تربیت والدین کرتے ہیں اور بچے کی پہلی درس گاہ اسکی ماں کی گود ہے اگر وہ اپنے گھر میں یہی چیز سیکھے گا تو یقینا اس کی عادت بن جائے گی ۔چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا ،عدم برداشت بھی کئی حد تک والدین ہی سے بچے میں منتقل ہوتی ہے ۔لہذا والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں میں قوت برداشت پیدا کرے ورنہ مستقبل میں یہی وہ چیز ہے جو گھروں کی تباہی و بربادی کا سبب بنتی ہے ۔بصورت دیگر سکولوں ،کالجوں کی کتابوں میں ایسا نصاب شامل کیا جائے جو ہماری نوجوان نسل کوبرداشت،اخلاقی اقدار و رواداری اور بھائی چارے کا سبق دے۔ ہیلن کیلر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ The highest result of education is tolerence

ہمیں اپنی تعلیم کو ایسے دائرہ میں ہوتے ہوئے منتقل کرنا ہے جس سے طالب علموں کی شخصیت سازی ہو۔لیکن مسابقت کا پہلو شامل نہ ہو۔کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سٹوڈنٹس ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے سارا سال بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں جو ان میں مسلسل بغض اور کینہ پیدا کرتا ہے اور پھر انتقامی کاروائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ۔ملک کی اس گھمبیر اور نازک صورتحال میں اگر ہم اپنے سیاسی لیڈران کا بھی ذکر عمل میں لائیں تو بے جا نہ ہو گا کیونکہ عوام اپنے من پسند لیڈروں کے کہنے پر کیا کچھ نہیں کرتے یہ تو ہم گزشتہ کئی روز سے دیکھتے ہی آ رھے ہیں اسکی تازہ تر صورت کئی روز پہلے ہم پنجاب اسمبلی میں دیکھ چکے ہیں ۔جہاں تھپڑوں ،لاتوں، گھونسوں ،گالیوں ،نازیبا کلمات ایک دوسرے پر کسے گئے سوشل میڈیا پر بھی سیاسی رہنماوں اور کارکنوں نے اخلاقیات کا دامن سرے سے ہی چھوڑا ہوا ہے ،طوفان بدتمیزی اپنے عروج پر ہے۔اس میں بھی عدم برداشت کا عنصر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے ۔اگر ہمارے عوامی نمائندوں کا یہ حال ہو گا تو نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان اپنی عزت،وقار اور تشخص کھو بیٹھے گا۔ہمارے سیاستدانوں کو ایسی روایات قائم کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہم روشن مستقبل کی امید ان سے لگا سکیں ۔تہذیب اور برداشت کہ دائرے میں رہ کر اختلاف کو سہنا سیکھنا چاھیے۔جب معاشرہ اس نہج پر آ جائے کہ لوگ سر بازار اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو طمانچے مارنے لگیں ،زندہ لوگوں کو جلانے لگیں تو پھر سماج افراتفری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سماجی تحریک اسکی اشد ضرورت بن جاتی ہے ۔

سوال یہ ہے یہ سماجی تحریک کون شروع کر ے گا؟میڈیا ،این جی اوز ،سوشل میڈیا اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔تا کہ بہتر انسانوں اور بہترین معاشروں کی تعمیر و ترقی کے لیے صحت مندانہ کردار ادا کر سکے۔برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا اہم اصول ہے ،جس شخص میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔